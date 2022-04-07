Россия не идет с нами на контакт, – руководитель Пентагона Остин-Ллойд
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Диалог между военными ведомствами США и России в последние месяцы "продвигается не слишком успешно", поскольку российская сторона не отвечает.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в четверг глава Пентагона Ллойд Остин.
"По вопросу о взаимодействии с российскими коллегами – я и генерал (Марк Милли) часто связывались с нашими коллегами в России, чтобы попытаться убедиться, что мы поддерживаем диалог", – сказал Остин на слушаниях в сенате США.
Однако он отметил, что с середины февраля "россияне не отвечают".
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- ну шо, обосрались лохи!
И этому есть простое, логическое объяснение. Они просто сплёвывать и сглатывать не успевают, после того, как им напихали полный рот куёв, причём со всех сторон.
Затруднительно что-то отвечать с занятым ртом.
А без них ощущения не те.