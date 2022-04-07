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Россия не идет с нами на контакт, – руководитель Пентагона Остин-Ллойд

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шойгу,остин,остін

Диалог между военными ведомствами США и России в последние месяцы "продвигается не слишком успешно", поскольку российская сторона не отвечает.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в четверг глава Пентагона Ллойд Остин.

"По вопросу о взаимодействии с российскими коллегами – я и генерал (Марк Милли) часто связывались с нашими коллегами в России, чтобы попытаться убедиться, что мы поддерживаем диалог", – сказал Остин на слушаниях в сенате США.

Однако он отметил, что с середины февраля "россияне не отвечают".

Также читайте: Резников в разговоре с главой Пентагона Остином: "Россия-убийца должна быть остановлена"
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Топ комментарии
+15
Заведите флот в чёрное море, и сразу выйдут на контакт
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07.04.2022 20:16
+13
Так а ви постукайте томагавками )
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07.04.2022 20:19
+10
Остіне, бачу що ти не москаль. Контакт може бути тільки один: Шойгу раком перед тобою, ну а ти, брате...
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07.04.2022 20:13
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Остіне, бачу що ти не москаль. Контакт може бути тільки один: Шойгу раком перед тобою, ну а ти, брате...
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07.04.2022 20:13 Ответить
У бункере телехфон паламався.
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07.04.2022 20:14 Ответить
Дайте нам нормалну ******* зброю, кацапи як обісрані побіжуть з вами домовлятися.
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07.04.2022 20:15 Ответить
Та ні, як же вони це своїм дурника по ТВ покажуть?
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07.04.2022 20:26 Ответить
Заведите флот в чёрное море, и сразу выйдут на контакт
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07.04.2022 20:16 Ответить
Підводний човен ВМС США з 124 крилатими ракетами вже біля берегів Греції...
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07.04.2022 20:23 Ответить
Так а ви постукайте томагавками )
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07.04.2022 20:19 Ответить
Остіне, шойгу тебе "нігером" називав.. і ще земляним черв'яком, землямим черв'яком...
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07.04.2022 20:22 Ответить
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07.04.2022 20:49 Ответить
Не нужно искусственно стараться «кого то»просить о диалоге ..Ничего не получится ..Есть два варианта..или время диалога ещё не наступило или же оно не наступит и это нужно акцептировать..А там как Бог пошлёт !
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07.04.2022 20:22 Ответить
Там ***** все заборонив всім з кимось звязуватись ось і все а сам ботоксний очікує в бункері на дзвінок Байдена
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07.04.2022 20:23 Ответить
Так а навіщо росії йти на контакт, щоб вчерговий раз почути:
- ну шо, обосрались лохи!
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07.04.2022 20:25 Ответить
Остін , ви ж бачили фільм - " Бий першим, Фреді !"..
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07.04.2022 20:28 Ответить
Паук зі свою жертвою в паутинні іде на контакт лишень в одному впадку- коли зжирає її. Які ж можуть бути цивілізаційні контакти в ненажерливої істоти?
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07.04.2022 20:28 Ответить
Вы длину стола видели у ***********, какой там может быть контакт.
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07.04.2022 20:30 Ответить
на рассии все будут тарзанами и маугли
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07.04.2022 21:05 Ответить
Пора нанести привінтивний удар по аєродромах Криму. Крим де факто український, президент попросить військову допомогу у США, ну линири і динири в москалів попросили а ми що не можемо? А тоді аж самі захочуть говорити рашковці з американцями.
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07.04.2022 20:31 Ответить
вышлите туда пару Минитменов, пусть спросят дома ли они
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07.04.2022 20:31 Ответить
як тільки рашистського "м'ясника" "капутіна" відіправлять на збіговисько до капздона і жиріка,так зразу і законтачуть
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07.04.2022 20:43 Ответить
Им всем МО РФ запретило идти на контакт с кем либо. Читать каждый день газэту Красная звезда. Лавров, Песков ныли сегодня. Походу дела дрянь.
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07.04.2022 20:45 Ответить
"Диалог между военными ведомствами США и России в последние месяцы "продвигается не слишком успешно", поскольку российская сторона не отвечает".

И этому есть простое, логическое объяснение. Они просто сплёвывать и сглатывать не успевают, после того, как им напихали полный рот куёв, причём со всех сторон.
Затруднительно что-то отвечать с занятым ртом.
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07.04.2022 20:48 Ответить
Гітлер також відмовлявся контактувати з союзниками. Зате його оточення у цьому було помічено. Ну і що? Війна закінчилась тільки повною капітуляцією. Так і з ****** буде. ***** це Гітлер 21 сторіччя.
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07.04.2022 21:16 Ответить
Как же может рашка идти на контакт, если из Аргентины на подвели попперс а из Кореи звёздочку?
А без них ощущения не те.
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07.04.2022 22:06 Ответить
 
 