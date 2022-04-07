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Не отвечать на звонки с +380, не верить украинским СМИ и читать "Красную звезду" - в армии РФ усиливают пропаганду. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

РФ ужесточает пропаганду среди личного состава военных учебных центров. Об этом говорится в письме начальника ракетных войск и артиллерии ВС РФ Михаила Матвиевского руководителям учебных центров.

Об этом сообщают в ГУР МО Украины, передает Цензор.НЕТ.


Не отвечать на звонки с +380, не верить украинским СМИ и читать Красную звезду - в армии РФ усиливают пропаганду 01

Не отвечать на звонки с +380, не верить украинским СМИ и читать Красную звезду - в армии РФ усиливают пропаганду 02

"В частности, Матвиевский требует довести до личного состава запрет отвечать на звонки и сообщения по телефонным номерам с кодами "+375, +380" (Беларусь, Украина). Если, все же, вызов принят, все сказанное собеседником по определению воспринимать как ложь и провокацию (независимо от содержания разговора). После этого заблокировать номер собеседника на своем телефоне, затем обратиться к оператору мобильной сети также по поводу блокировки абонента. Пропаганда также должна включать разъяснения о "плюсах" участия в войне с Украиной. А именно о социальных гарантиях и повышенных выплатах", - говорится в письме.

Кроме этого, уже традиционно, все украинские и "другие" ресурсы объявляются распространяющими фейки и недостоверную информацию. Все военнослужащие обязуются каждый день ознакомливаться с содержанием газеты "Красная звезда".

"Все это продолжает политику полной информационной самоизоляции РФ и внедрение пропаганды на уровне Северной Кореи. Любое внешнее влияние (независимо от качества и тематики контента) по определению объявляется враждебным", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+24
Ну короче, якшо синок з полону дзвонить, то вибити дзвінок, заблокувати номер, документи сина спалити і не згадувати його. Це був не син, а фейк.
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07.04.2022 20:23
+17
Правильно. Кацапским мамашам, когда украинские СМИ показывают валяющийся на обочине дороги труп вашего сына, не верьте. Верьте путину, потому что потерь нет.
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07.04.2022 20:24
+12
Теперь мокшанцы назло красной...изде будут отвечать на звонки с +380
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07.04.2022 20:17
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Теперь мокшанцы назло красной...изде будут отвечать на звонки с +380
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07.04.2022 20:17 Ответить
Читаем крававую #@Zdu.....
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07.04.2022 21:00 Ответить
Пропагандуй не пропагандуй..
ЗСУ відірвуть х"й ...
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07.04.2022 21:34 Ответить
Раша - раковая опухоль на планете Земля!!!
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07.04.2022 20:18 Ответить
Ну короче, якшо синок з полону дзвонить, то вибити дзвінок, заблокувати номер, документи сина спалити і не згадувати його. Це був не син, а фейк.
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07.04.2022 20:23 Ответить
Правильно. Кацапским мамашам, когда украинские СМИ показывают валяющийся на обочине дороги труп вашего сына, не верьте. Верьте путину, потому что потерь нет.
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07.04.2022 20:24 Ответить
А шо так? Із денацифікацією не заладилось?
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07.04.2022 20:24 Ответить
что то пошло не так
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07.04.2022 21:01 Ответить
А було ж так смішно "Іскандерам"...
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07.04.2022 20:26 Ответить
могли бы день за месяц. или за год. жлобы.
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07.04.2022 20:28 Ответить
путлер капут..
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07.04.2022 20:28 Ответить
А найкращий спосіб-самоліквідація
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07.04.2022 20:32 Ответить
Мельчает кацапский военньій. Раньше писали в приказе "приказьіваю", а теперь "требую". Для дагов в составе войск рф будет отдельньій приказ с формулировакой "ну пожалуйста"?
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07.04.2022 20:32 Ответить
"Красную звезду" можно и в сортире бегло прочитать перед тем как подтереться сей "прессой" - двойная польза и радиус действия весьма ограниченный - засранная задница, которая всё более диареет от мощи украинских ВС.
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07.04.2022 20:32 Ответить
Друже, а ти реально з Конотопу? Я без "подвійного" дна питаю. Бо я з Конотопу. Вул.Короленка, 8. Біля 5-ої школи? За кінотеатром "Мир.
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07.04.2022 20:51 Ответить
Конотоп, вул. Чєхові, що біля вокзалу (пр. Свободи поруч), Освіта - шк.№12, що на вул.Клубній. На ваул.Короленка біля Коня зупинявся неодноразово на пару днів, бо приїздив із Києва традиційно навідувати усопших родичів на цвинтарях Б.Хмельницького та Вировському. Сподваюся - переконливо з мого боку. А прізвище моє теж Коломіець, просто маю логін такий, бо ж шаную душевно історію міста свого рідного разом із неповнотеним Конем на пр. Миру. До речі - Миру нам усім, шановний Валєра!
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08.04.2022 01:06 Ответить
Починайте з офіційної інформації для мотивації:

"Ми понесли значні втрати військ. Це трагедія, - Пєсков"
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07.04.2022 20:32 Ответить
они до сих пор не убд???
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07.04.2022 20:36 Ответить
хто такий донбасс? на якій мапі він його знайшов?
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07.04.2022 20:38 Ответить
...це Зазеркалля!
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07.04.2022 20:42 Ответить
"Кроме этого, уже традиционно, все украинские и "другие" ресурсы объявляются распространяющими фейки и недостоверную информацию. Все военнослужащие обязуются каждый день ознакомливаться с содержанием газеты "Красная звезда".

Вспомнил, что это мне напоминает.
Урфин Джус и его деревянные солдаты.
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07.04.2022 20:42 Ответить


Голобуцький Олексій (Holobutskyj Olexij)

Гляньте на "трофеї". Собача буда. Собача, ять, буда!!! --
Вони крадуть все. Для них диво цивілізації - кожна дрібничка, до котрої ми звикли. Буда. Унітаз. Крісло. Пательня. Прозора кришка до пательні.
Дика й тупа пітьма з північних боліт... Абсолютно дика й тупа.

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07.04.2022 21:02 Ответить
На роSSії повальна безграмотність! "В Домбассе" В Кубане чому не кажете, грамотії херові?
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07.04.2022 21:18 Ответить
тому що країна-фєйк
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07.04.2022 22:01 Ответить
А про 100 грамм Бояры после прочтения Красной Звязды для их полного счастья забыли пункт включить?
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07.04.2022 21:52 Ответить
 
 