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Украинская ПВО будет сбивать военные самолеты России при попытке попасть в Приднестровье, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ппо

В случае намерения России перебросить военные самолеты на территорию приднестровской молдавской республики, украинские силы ПВО будут сбивать воздушные цели.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил начальник Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины полковник Богдан Сеник.

Читайте: Санду прокомментировала информацию Генштаба ВСУ о подготовке аэродрома в Приднестровье к приему самолетов из РФ

"Украинские силы ПВО будут сбивать военные и военно-транспортные самолеты с РФ над территорией Украины в случае попыток перебросить их в Тирасполь", - подчеркнул начальник управления.

Напомним, 6 апреля в Генштабе ВСУ отметили, что враг пытается улучшить тактическое положение на Южнобужском направлении. Не исключается использование территории самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики для поддержания наступательной операции на указанном направлении. На аэродроме Тирасполя осуществляется подготовка для приема русских самолетов.

Смотрите: ВСУ готовы реагировать на намерения РФ активизировать силы в Приднестровье, - оперативное командование "Південь". ВИДЕО
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Топ комментарии
+91
Це правильна та вчасна заява!
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07.04.2022 20:40
+82
Будь-які кацапські літаки, навіть цивільні, оскільки кацапня і на них зможе перекидати орків, у нашому повітряному просторі потрібно збивати. Повітряний простір же закритий.
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07.04.2022 20:41
+74
Немного не в тему.
Сегодня ночью группа Pink Floyd и их лидер Дэвид Гилмор впервые за 29 лет выпустят новую песню, посвященную Украине. В песне будет отрывок лидера Бумбокса Андрия Хлывнюка "Ой у лузі червона калина", Гилмор лично позвонил Хлывнюку в госпиталь и попросил разрешения сделать эту вставкв.
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07.04.2022 20:42
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Це правильна та вчасна заява!
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07.04.2022 20:40 Ответить
та можно было и не заявлять а просто делать
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07.04.2022 21:05 Ответить
ні.
1 не вчасна, бо це треба було зробити з 24,02,2022
2 цивільні теж треба збивати, бо держави придністров,я не існує.
міжгародної авіації в них нема, а в цивільних літаках, орки і зброя
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07.04.2022 22:20 Ответить
И это правильно.
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07.04.2022 20:40 Ответить
Будь-які кацапські літаки, навіть цивільні, оскільки кацапня і на них зможе перекидати орків, у нашому повітряному просторі потрібно збивати. Повітряний простір же закритий.
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07.04.2022 20:41 Ответить
Аэродром дырасполя находится в 20 км от украинской границе, там и градами можно накрыть без проблем.
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07.04.2022 20:41 Ответить
10
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07.04.2022 20:47 Ответить
7 км до нашей границы. ПВО просто обязаны закрыть эту зону, даже если облетят со стороны Румынии.
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07.04.2022 20:47 Ответить
Нельзя, чужая территория, а в воздухе можно, нехер летать над нами.
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07.04.2022 21:01 Ответить
...они нас херячат ракетами..а мы им в жопу должны заглядывать?
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07.04.2022 21:05 Ответить
можно,! Украина для них тоже чужая территория
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07.04.2022 21:07 Ответить
или что они сделают, нападут? Ах да, у меня для вас новость, они уже.
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07.04.2022 21:10 Ответить
Немного не в тему.
Сегодня ночью группа Pink Floyd и их лидер Дэвид Гилмор впервые за 29 лет выпустят новую песню, посвященную Украине. В песне будет отрывок лидера Бумбокса Андрия Хлывнюка "Ой у лузі червона калина", Гилмор лично позвонил Хлывнюку в госпиталь и попросил разрешения сделать эту вставкв.
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07.04.2022 20:42 Ответить
Гилмор - это глыба, это классика рока. Приятая новость .
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07.04.2022 20:52 Ответить
чому у госпіталь ? я щось пропустив ...
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07.04.2022 21:06 Ответить
Він був поранений
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07.04.2022 21:16 Ответить


Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк 26 марта получил ранение во время минометного обстрела российскими оккупантами. От осколков пострадало лицо артиста.
Несколько дней находился в больнице, снова взял оружие и стал защищать столицу.
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07.04.2022 21:16 Ответить
Хливнюк навчався у військовому училищі, але покинув.
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07.04.2022 21:29 Ответить
Он, если мне не изменяет память, в теробороне... Там и получил ранение... А лучше загуглите для точности...
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07.04.2022 21:42 Ответить
А почему то молчит Роджер Уотерс. Именно он человек выступающий против всякой агрессии. В свое время он выступил против ввода воиск в Афганистан
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07.04.2022 21:09 Ответить
Уотерс - **...тый левак, которому везде мерещатся нацисты. Он поддерживает рашу.
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07.04.2022 22:00 Ответить
Можно и градами и ураганами всю ту приднестровскую террористическую группировку сровнять с землей пока они в спину не ударили
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07.04.2022 20:43 Ответить
как бы да. Аргумент "они бы сами через день напали" - не мы придумали.
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07.04.2022 20:59 Ответить
"там была четыре пазицыи, я вам на карте пакажу, я взял ие с сабои.." ©
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07.04.2022 22:15 Ответить
почему над территорией Украины. Их и над Тирасполем надо сбивать
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07.04.2022 20:43 Ответить
до границы 7 км.
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07.04.2022 20:45 Ответить
Цивільні борти в закритому просторі не літають.
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07.04.2022 20:45 Ответить
польотів цивільних вже немає з сторони кацапів і їхніх шавок
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07.04.2022 20:46 Ответить
Такие заявления я поддерживаю
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07.04.2022 20:45 Ответить
Так і має бути,по іншому з кацапами неможна панькатись. Валити де тільки можна і зо всього доступного озброєння.
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07.04.2022 20:46 Ответить
👍
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07.04.2022 20:47 Ответить
Тогда Пион должен за секунду до приземления по полосе выстрелить. Там воронка остаётся глубиной 3 метра.
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07.04.2022 20:47 Ответить
3 раза для гарантии
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07.04.2022 21:26 Ответить
а якщо ця наволоч буде летіти цивільним бортом, тоді як? потрібно закрити небо для всіх літальних апаратів над придністров'ям і попередити, що у випадку виявлення будуть збиті
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07.04.2022 20:47 Ответить
небо и так закрыто...кроме того,гражданский борт должен подать заявку,получить разрешение на вход в воздушное пространство одессы.на что,естественно,будет отрицательный ответ.не все так просто,как кацапам хотелось бы.
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07.04.2022 20:52 Ответить
та можно было и не обьявлять.сбивать и все.
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07.04.2022 20:47 Ответить
это еще в 14-м году нужно было сделать.....
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07.04.2022 20:47 Ответить
одного не понимаю, зачем это транслировать?
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07.04.2022 20:49 Ответить
Щоб не лізли.
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07.04.2022 21:00 Ответить
Чтобы знали, что все будут уничтожены
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07.04.2022 21:06 Ответить
Хороша Новина! Нашим хлопчикам еспект і повага! Там ще трохи і Румунія підключиться!
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07.04.2022 20:49 Ответить
давно пора ликвидировать вместе этот гнойник!!!
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07.04.2022 20:53 Ответить
поэтому летите, голуби, летите..., нам не хватает до юбилейных 2-х сотен несколько литачков
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07.04.2022 20:52 Ответить
LIKE !!!
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07.04.2022 20:53 Ответить
зачем об этом обьявлять?
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07.04.2022 20:53 Ответить
Чтобы потом не было блеяния, что это были "самолёты с гуманитарным грузом", или "пассажирские рейсы".
Если предупредили, значит нечего соваться.
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07.04.2022 20:58 Ответить
Все проще. Они должны знать, что все будут убиты на нашей земле
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07.04.2022 21:08 Ответить
Они и так прекрасно всё осознают, только всё равно прутся.
А официальное предупреждение для того, чтобы потом не корчили из себя "невинных жертв", погибших "от рук коварных укропов".
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07.04.2022 21:14 Ответить
Очень правильное и мудрое решение!
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07.04.2022 20:56 Ответить
А яка різниця, куди летить в українському повітряному просторі російський військовий літак? його по любому збивати треба...
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07.04.2022 20:56 Ответить
а вот предупреждать не надо было.
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07.04.2022 20:57 Ответить
Кацапи навіть будку собачу спи"дили
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07.04.2022 20:58 Ответить
Они её вместо туалета типа "сортир" использовать будут.
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07.04.2022 21:00 Ответить
Та не-е-е. Сортир у них в бурьянах и дупу лопухом или мхом подтирают. Это новая квартирка, без ипотеки. Наши Украинские собаки живут лучше орков. Орки нашим собакам завидуют.
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07.04.2022 21:06 Ответить
С таким мародёрским "трофеем" и шикануть перед соседями можно. ))
Правда есть одна проблема, заползать внутрь тоже по-собачьи придётся.
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07.04.2022 21:31 Ответить
А що ще залишається, коли руки з дупи ростуть?
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07.04.2022 21:03 Ответить
от тварі....а нафіга їм будки коли вони собак жеруть?
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07.04.2022 21:17 Ответить
так то раритет, наверное) порохом сделанная! эксклюзив)))
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07.04.2022 21:27 Ответить
Збиватимуть військові та військово-транспортні літаки. А якщо русня перекидатиме живу силу до Придністров'я літаками цивільної авіації, бо казали що зброї там багато, а парашинських військових мало.
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07.04.2022 21:02 Ответить
Зброї там, дійсно, багато, але вона застара.
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07.04.2022 21:05 Ответить
А

Ху
Їтє

Льно
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07.04.2022 21:03 Ответить
Стінгерів вистачить для цього випадку. Літаки ж повинні знижуватись ...
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07.04.2022 21:07 Ответить
Украинское ПВО уничтожено ещё в первый день войны, а 150 кацалетов грохнулись оземь из-за массовых отказов двигателей)
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07.04.2022 21:09 Ответить
Хватает, причин для беспокойства нет
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07.04.2022 21:11 Ответить
Поки кацапи намагаються "вирішити" українське питання, Україна може вирішити "питання" Придністров'я!
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07.04.2022 21:06 Ответить
Заява то добра, але - "Українські сили ППО збиватимуть військові та військово-транспортні літаки зс рф над територією України у випадку спроб перекинути їх до Тирасполя", - підкреслив начальник управління. "...над територією України"!!! А якщо вони там опиняться не з території України (як ТВЕЛи в Угорщині)? Тоді їх не будуть чіпати?
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07.04.2022 21:09 Ответить
Карту купи, лапоть
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07.04.2022 21:12 Ответить
А там полоса расположена так, что без вариантов, Все равно нужно входить в воздушное пространство Украины... Или почти, но кто будет на такие мелочи внимание обращать)
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07.04.2022 22:01 Ответить
заспокоїти
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08.04.2022 02:33 Ответить
Кому цікаво як виглядав совок в кінці свого існування може поїхати на екскурсію до ПМР, там наче застиг час.
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07.04.2022 21:11 Ответить
мне вот интересно, как будут сбивать, если самолет кацапов зайдет со стороны Сербии и Румынии?? как? над каким государством можно его сбить?

кацапы что, дебилы, над нашей территорией лететь?
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07.04.2022 21:30 Ответить
да
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07.04.2022 21:38 Ответить
А если и не над нашей? Кто будет разбираться где он летел?) Пусть в спортлото жалуются)
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07.04.2022 22:05 Ответить
Сербії, дядьку коли карту бачили останній раз
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07.04.2022 22:14 Ответить
А ты посмотри карту! С кем румыния граничит, не с сербами? Если и полетят, то через Сербию и Румынию
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08.04.2022 11:20 Ответить
Приднестровье в самой широкой части не превышает 40 км, что более чем достаточно для гарантированного поражения с-300
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08.04.2022 00:37 Ответить
Згадаймо як підступно захоплювали у 2014 р. Крим - включали СОС і просили посадку.
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07.04.2022 21:31 Ответить
И сразу атсосывать будут.
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07.04.2022 22:45 Ответить
Не словом, а делом!
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07.04.2022 22:06 Ответить
Треба було зайти до терасполя та знищити руський контингент 500 в/с або роззброїти, там найбільший військовий склад, нам він потрібен
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07.04.2022 22:50 Ответить
Молдова дала згоду? Якщо ні, то чому тоді над бульбасракією не збивали?
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07.04.2022 23:35 Ответить
Молдова не собирается атаковать (да и НЕКЕМ) Украину.
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08.04.2022 00:39 Ответить
Це до чого було написано?
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08.04.2022 11:04 Ответить
Бульбофюрер не отправил свои войска в Укратну по простой причине - НИКТО из белорусов не хочет воевать.
Как вы считаете обстрел со стороны Украины Беларуси повысил бы эту мотивацию?

А Молдова не несет НИКАКОЙ угрозы, даже если внезапно что-то через Приднестровье туда залетит, ограничимся дипломатическими извинениями.

Вот ТАКАЯ разница.
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08.04.2022 17:27 Ответить
Що значить нє атправіл, якщо вони брали участь в окупації щонайменше Броварського району? Усе що міг, таракан відправив, в нього усього декілька тисяч боєготових.
Знищення цілей на територій бульбосраких значно знизив би наступальний потенціал окупантів, і те чому це не зроблено - має бути предметом вивчення.

Якщо б українська влада не жувала соплі, то проблему приднісровья можна було б вирішити протягом декількох місяців без жодного пострілу.

Залиш свої пояснєнія, комусь зі свого кола
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08.04.2022 21:29 Ответить
Ну звиняй, я не диванний генералісімус як ти, куди нам нещасним до вас.
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08.04.2022 21:39 Ответить
А чого ти тоді лізеш зі своїми тупими коментами, якщо не в темі взагалі?
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08.04.2022 23:02 Ответить
Обережніше, диван згорить від твого палаючого пердака
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09.04.2022 01:41 Ответить
А може просто в* бати по аеродрому в Тирасполі і відразу заявити про провокаційні обстріли зі сторони Мордору чи хоч, що придністровці самі себе обстрілюють)
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08.04.2022 00:41 Ответить
 
 