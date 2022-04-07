Украинская ПВО будет сбивать военные самолеты России при попытке попасть в Приднестровье, - Генштаб

В случае намерения России перебросить военные самолеты на территорию приднестровской молдавской республики, украинские силы ПВО будут сбивать воздушные цели.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил начальник Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины полковник Богдан Сеник.

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"Украинские силы ПВО будут сбивать военные и военно-транспортные самолеты с РФ над территорией Украины в случае попыток перебросить их в Тирасполь", - подчеркнул начальник управления.

Напомним, 6 апреля в Генштабе ВСУ отметили, что враг пытается улучшить тактическое положение на Южнобужском направлении. Не исключается использование территории самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики для поддержания наступательной операции на указанном направлении. На аэродроме Тирасполя осуществляется подготовка для приема русских самолетов.

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