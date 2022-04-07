Украинская ПВО будет сбивать военные самолеты России при попытке попасть в Приднестровье, - Генштаб
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В случае намерения России перебросить военные самолеты на территорию приднестровской молдавской республики, украинские силы ПВО будут сбивать воздушные цели.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил начальник Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины полковник Богдан Сеник.
"Украинские силы ПВО будут сбивать военные и военно-транспортные самолеты с РФ над территорией Украины в случае попыток перебросить их в Тирасполь", - подчеркнул начальник управления.
Напомним, 6 апреля в Генштабе ВСУ отметили, что враг пытается улучшить тактическое положение на Южнобужском направлении. Не исключается использование территории самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики для поддержания наступательной операции на указанном направлении. На аэродроме Тирасполя осуществляется подготовка для приема русских самолетов.
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1 не вчасна, бо це треба було зробити з 24,02,2022
2 цивільні теж треба збивати, бо держави придністров,я не існує.
міжгародної авіації в них нема, а в цивільних літаках, орки і зброя
Сегодня ночью группа Pink Floyd и их лидер Дэвид Гилмор впервые за 29 лет выпустят новую песню, посвященную Украине. В песне будет отрывок лидера Бумбокса Андрия Хлывнюка "Ой у лузі червона калина", Гилмор лично позвонил Хлывнюку в госпиталь и попросил разрешения сделать эту вставкв.
Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк 26 марта получил ранение во время минометного обстрела российскими оккупантами. От осколков пострадало лицо артиста.
Несколько дней находился в больнице, снова взял оружие и стал защищать столицу.
Если предупредили, значит нечего соваться.
А официальное предупреждение для того, чтобы потом не корчили из себя "невинных жертв", погибших "от рук коварных укропов".
Правда есть одна проблема, заползать внутрь тоже по-собачьи придётся.
Ху
Їтє
Льно
кацапы что, дебилы, над нашей территорией лететь?
Как вы считаете обстрел со стороны Украины Беларуси повысил бы эту мотивацию?
А Молдова не несет НИКАКОЙ угрозы, даже если внезапно что-то через Приднестровье туда залетит, ограничимся дипломатическими извинениями.
Вот ТАКАЯ разница.
Знищення цілей на територій бульбосраких значно знизив би наступальний потенціал окупантів, і те чому це не зроблено - має бути предметом вивчення.
Якщо б українська влада не жувала соплі, то проблему приднісровья можна було б вирішити протягом декількох місяців без жодного пострілу.
Залиш свої пояснєнія, комусь зі свого кола