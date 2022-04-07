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Новости Экономика
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Безработица в РФ в 2022 году может возрасти более чем вдвое, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ Экономика

bloomberg

По итогам 2022 года безработица в РФ может возрасти более чем в два раза и превысить 9% впервые за последние 10 лет. По оценкам экспертов, в зоне риска около 2 млн. рабочих мест.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на мартовский опрос аналитиков Bloomberg.

"Это напоминает начало 90-х годов, когда в России начались реформы и закрывались заводы", – отметил в разговоре с агентством профессор НГУ ВШЭ, доктор экономических наук Евгений Гонтмахер.

Согласно прогнозу фонда "Центр стратегических разработок", к концу 2022 г. в зоне риска в РФ будет около 2 млн рабочих мест, а улучшение ситуации ожидается только в 2023 году.

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Кризис на рынке рабочих мест будет разворачиваться постепенно. Под давлением власти фирмы могут выбрать сокращение зарплат, неполный рабочий день или неоплачиваемый отпуск вместо увольнения. Многие иностранные компании, которые заявили о планах покинуть Россию, пока продолжают выплачивать зарплаты.

Плохая демографическая ситуация и отъезд сотен тысяч людей в поисках лучших возможностей за границу создадут еще большее давление на рынок труда, особенно если Россия станет менее предпочтительным направлением для трудовых мигрантов.

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"Рост безработицы может быть постепенным, а пик ниже, чем можно было бы ожидать для экономического шока такого масштаба", – считает эксперт Bloomberg Economics Скотт Джонсон.

Ранее сообщалось, что экономические санкции вынуждают Россию пытаться поддерживать курс рубля. А это истощает ресурсы, которые используются для ведения войны в Украине.
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Топ комментарии
+7
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07.04.2022 21:08
+6
Узбеки вже втікають Хто замітати буде вулиці: Колись татари цим займались
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07.04.2022 21:04
+5
А мене цікавить коли в них смертність збільшиться. І бажано разів в десять.
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07.04.2022 21:09
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Узбеки вже втікають Хто замітати буде вулиці: Колись татари цим займались
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07.04.2022 21:04 Ответить
забудьте за рашкованию. каннибализм даже оправдывать будут
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07.04.2022 21:05 Ответить
собачатина на тверской и болк-пости на немцовому мосту ось що вас чекае безродна кацапня......
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07.04.2022 21:06 Ответить
какое счастье
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07.04.2022 21:06 Ответить
Многие хотят уничтожить Рашку но на самом деле это ничего не даст - если уничтожить муравейник, муравьи построят новый и дальше будут заниматься своими делами. Чтобы не было муравейника, нужно избавится от муравьев. Я не предлагаю уничтожить русских, я предлагаю распределить их согласно национальностям. Татары должны быть татарами, узбеки - узбеками, киргизы киргизами и.т.д - Тех кто являются украинцами - возвращать в семью; перевоспитывать. Почему это необходимо - потому что значение "русский = фашист и нацист в одном лице"

PS: русских как нацию придумал Петр 1-й и окрестил эту нацию как высшую расу, тем самым сделав их нацистами, которые презирают и убивают другие нации, кто осмелится стать лучше русских.
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07.04.2022 21:08 Ответить
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07.04.2022 21:08 Ответить
А мене цікавить коли в них смертність збільшиться. І бажано разів в десять.
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07.04.2022 21:09 Ответить
вас сердобольных нужно обматюкать...!)
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07.04.2022 21:25 Ответить
Потрібно допомогти "мишебратьям" позбутись безробіття - слово за ЗСУ.
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07.04.2022 21:09 Ответить
...i буде в мене два раба)))
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07.04.2022 21:12 Ответить
Хай виздихають усі, і з'ідять один одного.
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07.04.2022 21:15 Ответить
Нічо, Машки у них губаті - якось виживуть )))
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07.04.2022 21:20 Ответить
Да хай там хоч всруться
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07.04.2022 21:26 Ответить
Щоб вони виздихали всім скопом від голоду і холоду-ЗВІРІ!
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07.04.2022 22:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5Ywe5pFT928 Они всегда были мразями
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08.04.2022 02:35 Ответить
 
 