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Кабмин в ближайшее время введет эмбарго на торговлю с РФ, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

санкции

Премьер Денис Шмыгаль и президент Владимир Зеленский обсудили возможность введения эмбарго на торговлю товарами из РФ.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера во время совещания обсудили с Президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о введении Украиной эмбарго на торговлю товарами из РФ. Украина полностью остановила импортные и экспортные операции с государством-агрессором с начала войны. В ближайшее время закрепим это правительственными решениями, чтобы всем была понятна необратимость расторжения наших отношений с государством-агрессором", - отметил глава правительства.

По словам Шмыгаля, Украина рассчитывает, что мир введет мощное нефтяное эмбарго.

Читайте: Кабмин начинает возобновление освобожденных населенных пунктов
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Топ комментарии
+42
всіх критикують, а самі не запровадили.
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07.04.2022 21:11
+40
Це саме має стосуватись Білорусії, а то влада лишить дірку для бариг, подивимось.
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07.04.2022 21:11
+39
Нарешті. А то ці всі "існують різні росії" ну якось зовсім не туди було
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07.04.2022 21:10
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Нарешті. А то ці всі "існують різні росії" ну якось зовсім не туди було
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07.04.2022 21:10 Ответить
Ембарго!

Злу русского мира кінець. Амінь
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07.04.2022 21:32 Ответить
це мали зробити ще в 2014 році. Бульбофюрер знову буде відігравати важливу роль в посередницьких схемах? Кому смерть, а кому гроші ?
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07.04.2022 22:16 Ответить
ТА **** ПОСПІШАТИ? ВСЬОГО 43 ДНІ ВІЙНА ІДЕ...
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07.04.2022 22:50 Ответить
Все йде до пошматування расєшки.
Здається когось вирішили знищити, а долі вже розподілені
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07.04.2022 21:10 Ответить
всіх критикують, а самі не запровадили.
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07.04.2022 21:11 Ответить
Тільки обговорюють можливість. А ви що подумали .
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07.04.2022 21:17 Ответить
Торговли никакой нет уже , теперь хотят это еще закрепить законодательно, для будущих поколений,так сказать.
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07.04.2022 21:44 Ответить
ну и визовый режим у нас открыт тоже с рашкой, а у ЕС закрыт... ппц...
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07.04.2022 21:57 Ответить
Вы не понимаете. Торговля закрыта санкционным механизмом (запрещены, в частности, расчёты с резидентами РФ и РБ, а также с юрлицами других стран, где бенефициарами являются резиденты РФ и РБ - банки сейчас паспорта собственников контрагентов требуют; запрещены сделки с подсанкционными лицами и т.д.). Но это меры разноуровневые и по конкретным вопросам. Они парализовали двустороннюю торговлю, в принципе, но некоторые аспекты надо продлевать, подтверждать, некоторые могут быть упущены из внимания и т.д.

А эмбарго - это тупой и поэтому бетонно эффективный бессрочный законодательный запрет на всё. Причём запрет высокого нормативного уровня, который сложно обойти корректировкой подзаконных актов, судебными решениями и тому подобными инструментами. До сих пор его не было и это не значит, что во время войны бизнес с агрессором был - он по сути сдох окончательно 24.02. Но теперь всё будет просто невозможно.
Правда, вангую, что оставят исключения для наших европейских друзей - типа транзит нефти и газа по действующим трубопроводам. Потому что запрет будет ножом в спину европейцев + нам ничего не даст, потому что есть обходные маршруты.
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07.04.2022 22:04 Ответить
Контракт на транзит газа у нас с Газпромом, а не с Европой. Придется делать исключение. А как только есть одно исключение, в кабмин потянутся ходоки, чтобы и для них тоже сделали исключение. В результате останется исключение из исключений, то, что и так нафиг никому не нужно.
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07.04.2022 22:08 Ответить
а шо до сих пор торгуют?
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07.04.2022 21:11 Ответить
Шмигаль визнав, що так.
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07.04.2022 21:20 Ответить
Читати вмієш? Чи обмежуєшся заголовком?
"Україна повністю зупинила імпортні та експортні операції з державою-агресором від початку війни"
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07.04.2022 21:22 Ответить
А в якому році почалась війна.хіба в 2022р?
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07.04.2022 21:27 Ответить
Спочатку задай це питання Петру Олексійовичу, а вже потім мені
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07.04.2022 21:37 Ответить
Дивні ви люди. Петро Олексійович вже три роки як не президент країни, наче як ваш зе-кандідат при владі, роби шо хош... А на виході - нічого, а винуватий у вас знову Петро Олексійович. Мабудь, винуватий в тому, що у нас є боєздатна армія, і є яке-ніяке ППО. Бо поки він був президентом, в армію вкладали гроші, а не в асфальт.
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07.04.2022 22:08 Ответить
По перше, я Порошенко в цьому питанні не звинувачував, бо розумію що необхідність в торгівлі з рашкою була, Краще задай питання Олегу Світлову що він мав на увазі коли питав про початок війни

По друге, за Зеленського не голосував, бо не мав до нього довіри

По третє, хіба при Зеленському впали витрати на армію?
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07.04.2022 22:38 Ответить
"Впали" - це дуже м'яко сказано, оскільки було закрито всі військові програми та скорочено особовий склад армії.
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08.04.2022 10:44 Ответить
Звісно, що не торгують. Але хочуть закріпити це в законі. (за всієї моєї огиди до блаЗЄнських, це потрібний крок)
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07.04.2022 21:26 Ответить
Хотіти і зробити... дві великі різниці.
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07.04.2022 21:34 Ответить
І скільки років будуть хотіти?
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07.04.2022 22:02 Ответить
Це саме має стосуватись Білорусії, а то влада лишить дірку для бариг, подивимось.
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07.04.2022 21:11 Ответить
Ну нарешті, всього вісім років пройшло, і влада віддуплилася!
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07.04.2022 21:13 Ответить
Ще ні. Тільки почали обговорювать можливість запрвадження. А якщо при цьому ще й дірку залишать через Білорусь, то це максимум піар-акція
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07.04.2022 21:43 Ответить
віслюк і ко вже півтора місяця біає і мекає,що потрібно зробити западу,а тут виявляється що ми ще торгуємо...може там "свати" тільки закінчились?
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07.04.2022 21:13 Ответить
ЦЕ правда?? Накінець-то! вимагати ембарго від інших держав...а самим торгувати "сватми" та "рошенами"....

дааааа, Ігарь Валєріч...ти ПРОСТО ....віртуоз....
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07.04.2022 21:14 Ответить
Він, до речі, досі не зробив заяви щодо війни.
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07.04.2022 21:16 Ответить
але Ігарь Валєріч...заставив "одного Барана" дзвонитити Байдену і просити зняти санкції з руSSкого Злодія абрамовича......і цим ВСЕ сказано на чиїй ВОНО стороні...
а "оборона" Дніпра.. в 2014.. це ПРОСТО ...перерозподіл та захист "своїх" інтересів.......
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07.04.2022 21:36 Ответить
Ой, а що случилось. А сватов будут продавать? А выступления квартала? А квартира в Ялте останется?
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07.04.2022 21:14 Ответить
капець. і вони весь час критикуютьЗахід.
Аби не чіпати бізнес кацапів в Україні
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07.04.2022 21:15 Ответить
9ля ну от серйозно ми тут кричимо щоб Захід не торгував з РФією а самі при цьому на 8 році війни з ними торгуємо.Це просто треш.
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07.04.2022 21:17 Ответить
А беларусская губерния как же?? С ней что торговать будем после нашей победы?? Молоко ряженку покупать и прочее дерьмо??
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07.04.2022 21:18 Ответить
Йшов 40-й день війни, а клоун шмигаль досі не зрозумів, що відбувається в країні 1.5 місяця.
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07.04.2022 21:19 Ответить
в смысле??? в смысле "вневдовзи" ??? а шо весь этот смертельный месяц... еще торговались ????
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07.04.2022 21:20 Ответить
Вони всі зроблять українські фірми-прокладки. В мене на роботі сказали всі російські і білоруські товари забрати з вітрин. Одну російську торгову марку залишили - з 2014 року ці орки зробили українську прокладку, начебто "виробника" і тепер ми продовжимо їх продавати, бо на упаковці "зроблено в Україні", хоча торгова марка російська😡
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07.04.2022 21:20 Ответить
Ни просьбы, ни мольбы, ни митинги, ни демонстрации - вне и внутри раисси - ни обращения в евросуды и пр. - ничто не поможет.
Надо устроить глобальную зачистку этой свинской стране ублюдков, освободить оккупированные ею чужие земли, положить конец жуткому мороку этого современного русского Мордора... За всех погибших, распятых, замученных, расстрелянных, посаженных, сосланных, заморенных голодом, запытанных, изнасилованных, а главное - за свою полную нераскаянность, за то,что свои преступления они и сегодня упорно, массово продолжают считать подвигами и гордиться ими, - они жить не должны, эти ублюдки! Причем не только сама власть, Ху"ло и его обширная банда чекистов, мусоров, судей, прокуроров, генералов и пр. - но и мразотная склизкая зловонная биомасса, населяющая 1/7 мировой суши...
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07.04.2022 21:20 Ответить
Так и будет.
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07.04.2022 21:24 Ответить
А с Белорашей?
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07.04.2022 21:21 Ответить
Газ?
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07.04.2022 21:22 Ответить
Бій відлунав. Жовто-сині знамена
Затріпотіли на станції знов.
І до юрби полонених
Сам курінний підійшов.
І до юрби полонених
Сам курінний підійшов.

Аж до кісток пропікає очима.
Хлопці стоять перед ним, як мерці.
П'яно хитається смерть перед ними,
Холодно блима наган у руці.
П'яно хитається смерть перед ними,
Холодно блима наган у руці.

"Є москалі між вами, я знаю,
Кожного кулі чекає печать!"
Стиснуто зуби в останнім мовчанні -
Всі полонені мовчать.
Стиснуто зуби в останнім мовчанні -
Всі полонені мовчать.

"Всі ви такі, як і я, чорнобриві -
Шкода стріляти усіх!
Гляньте навколо - і сонце, і ниви..."
Відповідь - сміх, відповідь -сміх.
"Гляньте навколо - і сонце, і ниви..."
А у відповідь - сміх.

"Ну, так пощади не буде нікому!
Вас не згадає замучений край!"
Вийшов один і сказав курінному -
Я москаль! Не стріляй!
Вийшов один і сказав курінному -
Я москаль! Не стріляй!
Вийшов один і сказав курінному -
Я москаль! Не стріляй!

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07.04.2022 21:22 Ответить
це оригінал? бо я не таку версію вчив...
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07.04.2022 21:35 Ответить
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12.04.2022 08:29 Ответить
"Вот это поворот"
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07.04.2022 21:25 Ответить
Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари бывшего главу "Роснано", российского экономиста и управленца Анатолия Чубайса. Он также получил поместье площадью в 27 акров в графстве Стаффордшир. После заявы мавко*ба тут еще такок!! (не фейк)
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07.04.2022 21:30 Ответить
Горе-коментарі зовсім з глузду зї'хали. Що вже немає ніяких торгових відносин чомусь геть забули, а прочитати текст мабуть не вистачає розуму
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07.04.2022 21:35 Ответить
а говорили что Петя барыга на крови. Ну что , зелебенские, языком звиздеть не лыжи мазать?
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07.04.2022 21:35 Ответить
Щось вони поспішили. Ще ж тільки 43 день як вимагають від усіх країн зупинити торгівлю з московітами.
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07.04.2022 21:36 Ответить
А как же сваты и другая зелёная мудатень? Это товар или нет?

Теперь понятно почему медиа продукция великого режиссера и сценариста зеленскава пользуется такой популярностью нарасее
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07.04.2022 21:54 Ответить
Take the bulldozers and remove the roads to Russia as soon as possible. Large columns of military equipment have difficulty with muddy soil. Complicate this by growing forests, fortifications, dams, etc. If possible.
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07.04.2022 21:55 Ответить
Вважаю - тре заборонити продаж УСІЄЇ продукції походженням із парашостану! Навіть тієї що зараз знаходиться у торгових мережах!
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07.04.2022 21:58 Ответить
Ви нє панімаіті ! Ета другоє ! Ета била нє тврговля, ета проста родсвіниє связі !
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07.04.2022 21:58 Ответить
Це не запровадження ембарго, а фіксація здійсненого факту.
А як там ембарго з падлосябрами? Непогано б і грузинам відповісти на їхню сучість!
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07.04.2022 23:39 Ответить
Та невже? Дуже своєчасно, після 8 років війни.
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08.04.2022 02:13 Ответить
 
 