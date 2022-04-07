Эстония прекратит импорт российского газа до конца 2022 года, – глава МИД Лийметс
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Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что страна решила полностью прекратить импорт природного газа из России до конца 2022 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
"Убийства гражданского населения в Буче изменили общественное мнение в нашем обществе, и поэтому мы быстро двигаемся вперед с этими решениями, чтобы прекратить финансовые потоки в Россию", - отметила она.
По словам Лийметс, "досадно" видеть, что Европейский Союз заплатил 35 миллиардов евро за российские энергоносители с начала войны. Эта цифра "непропорционально велика" по сравнению с финансовой поддержкой, которую предоставили Украине.
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