Эстония прекратит импорт российского газа до конца 2022 года, – глава МИД Лийметс

Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что страна решила полностью прекратить импорт природного газа из России до конца 2022 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Убийства гражданского населения в Буче изменили общественное мнение в нашем обществе, и поэтому мы быстро двигаемся вперед с этими решениями, чтобы прекратить финансовые потоки в Россию", - отметила она.

По словам Лийметс, "досадно" видеть, что Европейский Союз заплатил 35 миллиардов евро за российские энергоносители с начала войны. Эта цифра "непропорционально велика" по сравнению с финансовой поддержкой, которую предоставили Украине.

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