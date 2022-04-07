Сенат США единогласно поддержал запрет на импорт энергоресурсов из России
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Сенатори США підтримали законопроект про заборону ввезення енергоносіїв із Російської Федерації і для інших цілей.
Как говорится в сообщении на сайте Сената, это решение было принято единогласно – его поддержали все 100 сенаторов обеих партий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Перед ним также единогласно была поддержана инициатива о лишении России и Беларуси статуса наибольшего содействия в торговле.
Издание Hill отметило, что эти голосования положили конец неделям переговоров, затормозившим принятие законодательства, и важно, что они были приняты до ухода сенаторов на двухнедельный перерыв. Она уточнила, что законопроект о лишении России и Беларуси статуса наибольшего содействия в торговле также повторно санкционирует санкции Закона Магнитского, направленные против нарушений прав человека и коррупции, с такими наказаниями, как запрет на выдачу виз или замораживание активов.
Hill добавило, что поскольку Сенат внес изменения в оба законопроекта, они должны быть одобрены Палатой представителей, прежде чем они попадут на стол президента Байдена. Ожидается, что Палата представителей утвердит законопроекты в четверг, а предварительно он проголосовал за них 9 и 17 марта.
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