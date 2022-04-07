Имущество предателя Медведчука уже работает на защиту Украины, - Данилов о "частном борте путинского кума"
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов вернулся из аэропорта "Киев" в Жулянах и рассказал новости о воздушных вратах Киева.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Данилов рассказал на своей странице в Facebook.
"Только что вернулся из аэропорта "Киев", который в Жулянах, где был вместе с главой Государственной пограничной службы Украины. Хочу всех заверить и успокоить: воздушные врата столицы на надежном замке, мимо наших Силы Обороны и пчелы без разрешения не пролетят", - сообщает Данилов.
Кроме этого Алексей Данилов сообщил хорошую новость - "имущество предателя Медведчука уже работает в защиту Украины. В случае, если решисты не оставят своих суицидальных намерений, частный "борт" путниского кума первым "героически" встретит своих российских друзей, надежно блокируя взлетно-посадочную полосу".
Также Данилов напомнил, что самолет вовремя был арестован согласно решению СНБО Украины о введении санкций против Медведчука.
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- хто відпустив мериветчука .
- хто розмінував дорогу з Криму
Президент мае наказати ціх ворогів.
А прикордонників с КП ВІЛОК вже арештували ?
Медведчуку втекти з
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або бамбіть ... залеже від дози...