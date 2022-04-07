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Данилов (1056) Медведчук (1754) самолет (3349) СНБО (4374) государственная измена (951)

Имущество предателя Медведчука уже работает на защиту Украины, - Данилов о "частном борте путинского кума"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов вернулся из аэропорта "Киев" в Жулянах и рассказал новости о воздушных вратах Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Данилов рассказал на своей странице в Facebook

Имущество предателя Медведчука уже работает на защиту Украины, - Данилов о частном борте путинского кума 01

"Только что вернулся из аэропорта "Киев", который в Жулянах, где был вместе с главой Государственной пограничной службы Украины. Хочу всех заверить и успокоить: воздушные врата столицы на надежном замке, мимо наших Силы Обороны и пчелы без разрешения не пролетят", - сообщает Данилов.


Кроме этого Алексей Данилов сообщил хорошую новость - "имущество предателя Медведчука уже работает в защиту Украины. В случае, если решисты не оставят своих суицидальных намерений, частный "борт" путниского кума первым "героически" встретит своих российских друзей, надежно блокируя взлетно-посадочную полосу".

Также Данилов напомнил, что самолет вовремя был арестован согласно решению СНБО Украины о введении санкций против Медведчука.

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Топ комментарии
+25
Хто його випустив?
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07.04.2022 21:19
+21
Питання до президента - Чи е в нього яйки.
- хто відпустив мериветчука .
- хто розмінував дорогу з Криму
Президент мае наказати ціх ворогів.

А прикордонників с КП ВІЛОК вже арештували ?
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07.04.2022 21:24
+16
Значить не тільки Медведчук зрадник але хтось в вищих ешелонах влади
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07.04.2022 21:22
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Хто його випустив?
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07.04.2022 21:19 Ответить
аппарат президента
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07.04.2022 21:22 Ответить
Значить не тільки Медведчук зрадник але хтось в вищих ешелонах влади
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07.04.2022 21:22 Ответить
Питання до президента - Чи е в нього яйки.
- хто відпустив мериветчука .
- хто розмінував дорогу з Криму
Президент мае наказати ціх ворогів.

А прикордонників с КП ВІЛОК вже арештували ?
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07.04.2022 21:24 Ответить
Немає у нього нічого. Порівняйте його коли читає з бумажки і коли сам щось каже-мичить, стогне, гундосить та плямкає. Мабуть сам і випустив його за невелику платню, а нам грає роль як і завжди грав
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07.04.2022 22:40 Ответить
Татаров дав команду, які служби виконали злочинний наказ?
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07.04.2022 23:45 Ответить
Татаров не міг дати команду суддям, прокурорам, СБУ, прикордонникам, поліцаям і митникам, команда йшла з верху невже Ви такі наївні що думаєте що одного зі співвласників улюбленого каналу зеленої отари хтось посмів би заарештувати.
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08.04.2022 06:05 Ответить
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07.04.2022 21:24 Ответить
А ВІЗОВИЙ РЕЖИМ С РАШЕЙ ВЖе ІСНУЄ ?
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07.04.2022 21:26 Ответить
обміняли літачок на волю для зрадника Мертвечука
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07.04.2022 21:28 Ответить
Хорошо бы разыскать нашего ветерана. (с)

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07.04.2022 21:31 Ответить
Жуляни може захистити тільки ППО. Ну і тупий.
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07.04.2022 21:32 Ответить
Тепер будуть літати кварталісти.
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07.04.2022 21:34 Ответить
Краще б продали, а не ставили щитом))
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07.04.2022 21:34 Ответить
ДБРівці забили вже. Їм треба щоб ловити страшних злочинців. От Петро на літаку від них втікає, а вони як лохи не можуть догнати.
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07.04.2022 21:36 Ответить
Скальп зрадника медведчука має вже працювати на благо Украіни: збирати окурки в окопах на сході України...
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07.04.2022 21:40 Ответить
А де сам зрадник?
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07.04.2022 21:42 Ответить
ну тепер зєсонцелікій з даніловом на ФАЛЬКОНі 900 в омах гулять будуть ,
або бамбіть ... залеже від дози...
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07.04.2022 21:56 Ответить
медведчук и не скрывал что он предатель. а вот ермаки подоляки арахамии ну и прочая шваль изображают из себя патриотов. Их надо было давно отстранить от управления Государства.
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07.04.2022 22:05 Ответить
А лярди $ мертвечуківські вже заарештовані, пан Данілов...!?!? Чи ждете вказівок ??
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07.04.2022 22:18 Ответить
По перше, хто його випустив? Хто той зрадник і посіпака рашистів? А по друге коли майно коломойського буде вилучене на потреби Армії? Він багато Україні винен, навіть дуже. США кажуть 480 млрд долярів... А я думаю більше...
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07.04.2022 22:41 Ответить
А я маю мрію. Що в один з днів, можливо завтра, я не побачу різного роду виступів дєрмака, подляка, арахама, арестовича і примкнувшего к ним данілова.
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08.04.2022 00:19 Ответить
Ця влада,крім піару,вміє щось зробити для держави і народу,задовбали вже
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08.04.2022 01:34 Ответить
Татаров не міг дати команду суддям, прокурорам, СБУ, прикордонникам, поліцаям і митникам, команда йшла з верху, невже Ви такі наївні що думаєте що одного зі співвласників улюбленого каналу зеленої отари хтось посмів би заарештувати.
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08.04.2022 06:07 Ответить
 
 