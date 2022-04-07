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Кулеба провел переговоры с Блинкеном: Координировал следующие шаги, чтобы укрепить Украину и заставить Путина потерпеть неудачу

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

кулеба,блінкен

Глава МИД Дмитрий Кулеба провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном в штаб-квартире НАТО.

Об этом он сообщил в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Разговаривал с Энтони Блинкеном штаб-квартире НАТО. Благодарен США за железную дипломатическую и военную поддержку Украины, а также ее лидерство в инициации, введении и исполнении санкций против России. Координировал следующие большие шаги, чтобы укрепить Украину и заставить Путина потерпеть неудачу", - говорится в сообщении.
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С ****** всё ясно ,его или ********** сейчас или он подпишет капитуляцию ********* и тогда его ********** чуть позже ,другтх вариантов НЕТ !!!
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07.04.2022 21:24 Ответить
Триллион долларов за голову *****
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07.04.2022 21:33 Ответить
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07.04.2022 21:31 Ответить
 
 