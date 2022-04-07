Кулеба провел переговоры с Блинкеном: Координировал следующие шаги, чтобы укрепить Украину и заставить Путина потерпеть неудачу
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Глава МИД Дмитрий Кулеба провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном в штаб-квартире НАТО.
Об этом он сообщил в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
"Разговаривал с Энтони Блинкеном штаб-квартире НАТО. Благодарен США за железную дипломатическую и военную поддержку Украины, а также ее лидерство в инициации, введении и исполнении санкций против России. Координировал следующие большие шаги, чтобы укрепить Украину и заставить Путина потерпеть неудачу", - говорится в сообщении.
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Мистер Икс 00711c20
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Sophia-Maria Duglass
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Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий07.04.2022 21:31 Ответить Мне нравится 3
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