Украина не контролирует свои морские порты в оккупированных городах, там постоянно идут бои, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский констатирует, что пока Украина не контролирует свои южные порты, там постоянно ведутся бои.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью индийском СМИ Republic Media Network.

"К сожалению, нет (Украина не контролирует южные порты - ред.). К сожалению, порты сегодня (не контролируются - ред.) в тех городах, которые оккупированы, например, в Бердянске. Бердянск оккупирован, коридор южного региона нашего государства оккупирован. Мариуполь блокирован, и там никто не может пользоваться этим портом. Это невозможно сегодня, там постоянно идут бои. Также полностью оккупирован, заблокирован Мелитополь. Все это один регион - южный край нашего государства", - сказал Зеленский.

В то же время Президент напомнил, что Россия и до войны всегда блокировала черноморско-азовское побережье нашего государства.

"И тогда вопрос был не о военных, и не об обучении совместных Украины и НАТО. Они блокировали торговые пути, чтобы показать, кто все решает в этом регионе. Они блокировали наши воды. И это понятно для чего делалось - чтобы остановить нашу торговлю. Ведь Украина - крупный агроэкспортер в мире, и у России было желание высушить нашу экономику. Это было постоянно, даже до полномасштабной войны", - отметил он.

Зеленский также отметил, что скопление российских войск и российской техники ведется не только в южном регионе, но и на востоке страны. На сегодняшний день, по его словам, в частности, блокируется с обеих сторон Харьков, хотя город Украина контролирует. "Но бои идут там постоянно – по всей области", - сказал он.

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