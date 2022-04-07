Россию исключили из Совета по правам человека ООН, а впоследствии она решила выйти оттуда сама
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Право России на членство в Совете ООН по правам человека приостановлено 7 апреля, но после этого в РФ заявили, что это решение они приняли самостоятельно.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на российские СМИ.
Об этом заявил заместитель Постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин.
"Российская Федерация приняла решение о досрочном прекращении с 7 апреля 2022 года своих полномочий члена Совета ООН по правам человека", - сказал Кузьмин уже после принятия Генассамблеей ООН решения о приостановлении членства РФ в Совете.
Также, конечно, Кузьмин отметил, что РФ рассматривает решение о приостановлении членства в СПЧ ООН как неправомерный и политизированный шаг.
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