Россию исключили из Совета по правам человека ООН, а впоследствии она решила выйти оттуда сама

Право России на членство в Совете ООН по правам человека приостановлено 7 апреля, но после этого в РФ заявили, что это решение они приняли самостоятельно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на российские СМИ.

Об этом заявил заместитель Постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин.

"Российская Федерация приняла решение о досрочном прекращении с 7 апреля 2022 года своих полномочий члена Совета ООН по правам человека", - сказал Кузьмин уже после принятия Генассамблеей ООН решения о приостановлении членства РФ в Совете.

Также, конечно, Кузьмин отметил, что РФ рассматривает решение о приостановлении членства в СПЧ ООН как неправомерный и политизированный шаг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Членство России в Совете ООН по правам человека приостановлено