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Россию исключили из Совета по правам человека ООН, а впоследствии она решила выйти оттуда сама

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

оон

Право России на членство в Совете ООН по правам человека приостановлено 7 апреля, но после этого в РФ заявили, что это решение они приняли самостоятельно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на российские СМИ.

Об этом заявил заместитель Постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин.

"Российская Федерация приняла решение о досрочном прекращении с 7 апреля 2022 года своих полномочий члена Совета ООН по правам человека", - сказал Кузьмин уже после принятия Генассамблеей ООН решения о приостановлении членства РФ в Совете.

Также, конечно, Кузьмин отметил, что РФ рассматривает решение о приостановлении членства в СПЧ ООН как неправомерный и политизированный шаг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Членство России в Совете ООН по правам человека приостановлено
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Топ комментарии
+20
рабам права людини
не зрозумілі та й не потрібні
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07.04.2022 21:47
+18
с собеза гнать надо тварей и бойкот мировой выродкам!!!
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07.04.2022 21:46
+18
Хрясь по касапскому иплу.
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07.04.2022 21:47
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Зупинення і припинення - різні речі.
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07.04.2022 21:43 Ответить
Їм призупинили (безстроково), а вони у відповідь вирішили припинити (тобто вийти). Якщо коментар російського представника правильно поданий сайтом.
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07.04.2022 21:48 Ответить
с собеза гнать надо тварей и бойкот мировой выродкам!!!
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07.04.2022 21:46 Ответить
Хрясь по касапскому иплу.
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07.04.2022 21:47 Ответить
рабам права людини
не зрозумілі та й не потрібні
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07.04.2022 21:47 Ответить
Ленинградское бьідло сделало бьідлом 90 миллионов бьівших людей. ВСУ медленно, но неотвратимо делает из бьідла бьівшее бьідло.
Слава Украине!
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07.04.2022 21:48 Ответить
Ще би з Ради Безпеки ООН вони заяву на вихід "подали" . . .
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07.04.2022 21:48 Ответить
За "оставить москалей" проголосовали коммуняки , всевозможные отсталые дикари и усатый таракан....элита цивилизации.
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07.04.2022 21:51 Ответить
А из СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ КОГДА ВЫГОНЯТ СТРАНУ УБИЙЦ и ТЕРРОРИСТОВ ?
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07.04.2022 21:51 Ответить
Кто-то видел в этой жизни кацапа, который ушел бы сам, по доброй воле?
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07.04.2022 21:52 Ответить
тупой и еще тупее))
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07.04.2022 21:52 Ответить
в говне, но головку держать пытается )))
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07.04.2022 21:53 Ответить
большей Гниды во Вселенной,чем Рашистская не найти,сдохните,твари рабские,примитивные,хордовые,изгои,неандертальцы21 века.Слава непобедимому народу Украины!!!
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07.04.2022 21:53 Ответить
Краще б її з Совбезу ООН виключили, щоб вето не могла накладати
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07.04.2022 21:54 Ответить
Ага, слышали уже.. "Это не ты меня бросил, это я тебя бросила !"
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07.04.2022 21:55 Ответить
Правильно, нах*й за руским воєнним кораблем!)
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07.04.2022 21:56 Ответить
Які вони жалюгідні...)
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07.04.2022 21:58 Ответить
че то она из совбеза оон так не спешит уйти
уроды
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07.04.2022 21:59 Ответить
Це типу "Нікто нас ***** нє посилал, ми самі туда пошлі - по собствєнной ініциатівє". Тьфу... Обпльовані, обконтачені і обісрані ватоцефали!
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07.04.2022 22:02 Ответить
З язика зняв.
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08.04.2022 08:42 Ответить
как всегда, ассиметричный ответ
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08.04.2022 00:08 Ответить
 
 