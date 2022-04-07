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Польша требует создания международной комиссии по расследованию военных преступлений России в Украине, - Моравецкий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

моравецький

Польша приветствует принятие Генеральной ассамблеей ООН резолюции, которая останавливает членство России в Совете ООН по правам человека и требует создания международной комиссии по расследованию военных преступлений России в Украине, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Перед лицом ужаса у Украины не было другого выхода. Но этого недостаточно. Россия должна быть привлечена к ответственности за ужасные и массовые преступления против мирного населения. Мы требуем создания международной комиссии по расследованию военных преступлений России в Украине", - написал Моравецкий.

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Топ комментарии
+9
Такое ощущение что Моравецкий чистый Украинец и Бандеровец.
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07.04.2022 21:44
+5
Справжні друзі.
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07.04.2022 21:44
+5
Спасибо Польше и всем нашим союзникам! Каждый как говориться "по кирпичику" поможет и будет нам всем общая победа над нынешней империей зла и нечистью!
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07.04.2022 21:51
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Справжні друзі.
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07.04.2022 21:44 Ответить
Такое ощущение что Моравецкий чистый Украинец и Бандеровец.
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07.04.2022 21:44 Ответить
Скоро Скабеева и Соловьёв объявят, что Бандера был чистокровным поляком
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07.04.2022 22:02 Ответить
Ну, він точно більший Українець та Бандеровець, ніж багато хто в українській владі
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07.04.2022 23:47 Ответить
ну хоть Польша настойчива в этом вопросе !!! спасибо...
ибо нашим жеж за стол переговоров садиться... им нельзя сильно пальцем махать....
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07.04.2022 21:45 Ответить
Из Старобельска пишут. Местным врачам лэнеры предлжили з/п около 7000 грн в эквиваленте. До этого врач получал от 18000 грн. Все в ****, равно как и лэнеры, они такого оборудования в больнице, как и таких машин скорой никогда не видели
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07.04.2022 21:46 Ответить
Бен Ладена обьявили террористом за 2606 погибших в Нью-Йорке
Говорят в Мариуполе уже под 30000 погибших ( неофиц данные)
ПОЧЕМУ ЕС США НАТО не объявляют охоту на хутина , а предлагают переговоры ? УКРАИНЦЫ ведь не второй сорт по сравнению с американцами ?
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07.04.2022 21:49 Ответить
Спасибо Польше и всем нашим союзникам! Каждый как говориться "по кирпичику" поможет и будет нам всем общая победа над нынешней империей зла и нечистью!
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07.04.2022 21:51 Ответить
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07.04.2022 21:52 Ответить
Поляки ще не забули напад ссср у вересні 1939 року як і 30 тисяч розстріляних своїх офіцерів під Смоленськом
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07.04.2022 21:57 Ответить
Россия - великий миротворец! Она заставила нас с Польшей отдать наши исторические обиды давностью в 100 лет историкам и приступить к общей защите от быдлофашизма.
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07.04.2022 21:58 Ответить
Моравецкий - мой преЗедент !!!
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07.04.2022 22:00 Ответить
а шо наші керманичі?
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07.04.2022 22:37 Ответить
Дуже Велика Подяка Польщі за справжню поміч. Справжні Брати.
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07.04.2022 23:01 Ответить
По правде Мордору должны представить счёт уже начиная с Первой чеченской войны. Потом хронологически по Грузии, Сирии и Украине. И кремлёвских пропагандонов повесить вместе с членами кооператива "Озеро" и военными преступниками из армии России, Росгвардии и бандой Пригожина. Полагаю что с лугадонскими "активистами в Украине вы сами разберётесь.
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07.04.2022 23:47 Ответить
 
 