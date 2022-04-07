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На Восточном направлении отбиты 6 атак, уничтожены до 90 оккупантов, 4 танка, 1 самолет, - ОТГ "Схід"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

схід,оту

7 апреля, российские фашистские войска совершили 6 атак позиций украинских защитников в районе оперативно-тактической группировки "Схід".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает ОТГ "Схід".

В сообщении отмечается: "В результате боев потери врага составили: личного состава – до 90; танков – 4; БМП – 5; АТ – 9; самолетов – 1; БПЛА – 3

Подходят к концу очередніе сутки героического сопротивления украинского народа нашествию русской орды. Кремлевские бандиты не оставили свои захватнические планы, поэтому украинские войска продолжают битву, уничтожают врага и каждый день приближают победу Украины".

Читайте: Враг продолжает подготовку к наступательной операции на востоке Украины, - Генштаб
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Топ комментарии
+27
На 90 крьіс мир стал чище. Спасибо, ЗСУ!
Слава Україні!
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07.04.2022 21:51
+24
війскові пишуть що біля Ізюму трупаки рашистів нема де складати... Їх дуже багато. Дуже.
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07.04.2022 21:57
+13
Чим більше вбитих орків , тим більше життів збережено украінцям 😠
ми іх не чекали на своій землі - отож всі рашисти повинні здохнути !!
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07.04.2022 22:12
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На 90 крьіс мир стал чище. Спасибо, ЗСУ!
Слава Україні!
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07.04.2022 21:51 Ответить
Не трогайте крыс, это ангелочки в сравнении с этой Сатаной.
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07.04.2022 22:13 Ответить
Слава нашим захисникам рідної Неньки-України! Бийте кацапських нелюдів та повертайтеся живими з перемогою!
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07.04.2022 21:55 Ответить
війскові пишуть що біля Ізюму трупаки рашистів нема де складати... Їх дуже багато. Дуже.
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07.04.2022 21:57 Ответить
Чим більше вбитих орків , тим більше життів збережено украінцям 😠
ми іх не чекали на своій землі - отож всі рашисти повинні здохнути !!
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07.04.2022 22:12 Ответить
А кацапи що -- вже крематорії з собою не возять?
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07.04.2022 22:35 Ответить
крематорії не гумові , вони на таку кількість кацапні не розраховані , це ж кацапи - кацапи лайно , а лайно у воді не тоне , у вогні не горить , от і не встигають ((
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07.04.2022 22:58 Ответить
Ну то треба написати листа до міністерства наступу кацапстану, щоб або більші крематорії видавали, або по два з собою тягли. От і все.
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07.04.2022 23:08 Ответить
Пишіть , я не заперечую ! Від імені себе я кацапам послав петицію про видачу мені двох кацапів у якості рабів ( щоб передали цілими без пошкоджень під час обстрілів , не вистачало їх іще і лікувати (( ) , а також передачу мені в якості компенсації тисячі гектарів землі на кубані .
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07.04.2022 23:17 Ответить
О, та Ви, шановний, латифундист та рабовласник!
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07.04.2022 23:47 Ответить
нє , я тільки учуся ))
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07.04.2022 23:57 Ответить
На тисячу гектарів двох рабів замало буде.
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08.04.2022 00:08 Ответить
Крематорії тримають не для кацапів, а для закатованих українців, щоб замітати сліди злочинів.
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07.04.2022 23:21 Ответить
про чорний гумор чули ?
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07.04.2022 23:30 Ответить
Кожен рашиський окупант - 200-ий!
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07.04.2022 21:58 Ответить
Язык мордора очень "богат".
Какие реально самые используемые слова в их великом языке:
бл#дь, х#й, пи#да, е#ать.
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07.04.2022 22:00 Ответить
Разведки боем
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07.04.2022 22:04 Ответить
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07.04.2022 22:09 Ответить
СТОП ***** і *****вчане!!!
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07.04.2022 22:14 Ответить
 
 