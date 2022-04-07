На Восточном направлении отбиты 6 атак, уничтожены до 90 оккупантов, 4 танка, 1 самолет, - ОТГ "Схід"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
7 апреля, российские фашистские войска совершили 6 атак позиций украинских защитников в районе оперативно-тактической группировки "Схід".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает ОТГ "Схід".
В сообщении отмечается: "В результате боев потери врага составили: личного состава – до 90; танков – 4; БМП – 5; АТ – 9; самолетов – 1; БПЛА – 3
Подходят к концу очередніе сутки героического сопротивления украинского народа нашествию русской орды. Кремлевские бандиты не оставили свои захватнические планы, поэтому украинские войска продолжают битву, уничтожают врага и каждый день приближают победу Украины".
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+27 Дорогой Я
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Слава Україні!
ми іх не чекали на своій землі - отож всі рашисти повинні здохнути !!
Какие реально самые используемые слова в их великом языке:
бл#дь, х#й, пи#да, е#ать.