Власти заранее не объявили о нападении РФ, потому что беженцы заблокировали бы движение и их пришлось бы расстреливать танками, - Арестович

Советник главы ОП Алексей Арестович рассказал, что о нападении России на Украину стало известно в начале декабря 2021 года.

Об этом он заявил в интервью ISLND TV, передает Цензор.НЕТ.

"В октябре-ноябре еще было не известно, нападет ли РФ. Известно, что нападение было, для меня лично, из своих источников. Не знаю, знала ли это власть, но если я знал, то наверняка и они знали. Было уже на начале декабря понятно, что нападут точно. Вопрос – когда нападут?", - отметил он.

В это время Украина начала подготовку к обороне: мобилизовался резерв, проводились учения, велась работа с властью на местах.

По его словам, власти решили не говорить украинцам, что война неизбежна, потому что начался бы массовый выход беженцев и они бы "забили все дороги".

"Это было бы 8, 10, 12 миллионов человек. И армия не прошла бы в районы обороны. Это полный паралич дорог. Это очень желательная ситуация для военного руководства РФ. В таком случае мы, наверное, сразу проиграли бы эту войну и левобережье все .... Никаким образом мы бы не справились с этой ситуацией и единственный выход – танками давить наших же граждан, расстреливать, чтобы пройти через мосты.И теперь вопрос: какое решение нужно было принять? Или замолчать или покинуть парализованную страну и наверняка сдать левобережье ", – объяснил он.

Арестович отметил, что по всем сценариям Украина не вытянула бы войну, если бы объявили о вторжении раньше.

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