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Власти заранее не объявили о нападении РФ, потому что беженцы заблокировали бы движение и их пришлось бы расстреливать танками, - Арестович

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна

Советник главы ОП Алексей Арестович рассказал, что о нападении России на Украину стало известно в начале декабря 2021 года.

Об этом он заявил в интервью ISLND TV, передает Цензор.НЕТ.

"В октябре-ноябре еще было не известно, нападет ли РФ. Известно, что нападение было, для меня лично, из своих источников. Не знаю, знала ли это власть, но если я знал, то наверняка и они знали. Было уже на начале декабря понятно, что нападут точно. Вопрос – когда нападут?", - отметил он.

В это время Украина начала подготовку к обороне: мобилизовался резерв, проводились учения, велась работа с властью на местах.

По его словам, власти решили не говорить украинцам, что война неизбежна, потому что начался бы массовый выход беженцев и они бы "забили все дороги".

"Это было бы 8, 10, 12 миллионов человек. И армия не прошла бы в районы обороны. Это полный паралич дорог. Это очень желательная ситуация для военного руководства РФ. В таком случае мы, наверное, сразу проиграли бы эту войну и левобережье все .... Никаким образом мы бы не справились с этой ситуацией и единственный выход – танками давить наших же граждан, расстреливать, чтобы пройти через мосты.И теперь вопрос: какое решение нужно было принять? Или замолчать или покинуть парализованную страну и наверняка сдать левобережье ", – объяснил он.

Арестович отметил, что по всем сценариям Украина не вытянула бы войну, если бы объявили о вторжении раньше.

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Топ комментарии
+168
про давити танками і розстрювати своє ж населення він клінічний ідіот чи допомагає російській пропаганді?
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07.04.2022 22:03
+125
Люся бевзь повний
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07.04.2022 22:03
+115
И крадивництво продолжалось еще 3 месяца. И глупейшие дела против Порошенко тоже продолжалсиь.
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07.04.2022 22:04
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Той хто думає давити людей танками горіти йому в пеклі дебіл.
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08.04.2022 20:27 Ответить
Абсолютно не розумне пояснення. У перший день вiйни всi дороги були забитi, вiдбувалося паралельне перемiщення великих ешелонiв вiйськовоi технiки. Полiцiя з сиренами заблокувала для них одну полосу, i все було ок. Нiхто з гражданських авто на ту смугу не лiз. Все це бачив на власнi очi.
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08.04.2022 21:54 Ответить
Тупее этой истории только заявление, что всеми операциями руководит Зе лично))
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08.04.2022 22:07 Ответить
Як би після всього сказаного тільки за останні 2-3 дні усіляких "арестовичей" не довелося б розстрілювати, і не обов'язково танками...
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09.04.2022 05:30 Ответить
Люди і так раптово почали втікати. Їх хтось чавив танками ?
Люся зморозить щось, як з бодуна..
А МРІЮ літак чого не евакуювали ?
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09.04.2022 14:24 Ответить
даже не представляю чтобы подобное дерьмо мог позволить себе высказать советник администрации США в отношении граждан этой страны. этому советнику американцы бы просто набили ***** и дали в руку метлу
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12.04.2022 04:56 Ответить
Відключення потенційно опозиційних каналів без реального приводу пахне недобре. Це зачистка медіаполя на користь одного гравця. Так робили в 90х Путін і угорський Орбан, ми бачимо куди приводить цей шлях. Під час війни внутрішні розборки - табу, але одна сторона порушила це неписане правило.
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14.04.2022 21:00 Ответить
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