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На Донбассе отбиты 7 атак врага. Уничтожены 4 танка, 10 единиц бронетехники и 2 артсистемы противника, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

На Донбассе отбиты 7 атак врага. Уничтожены 4 танка, 10 единиц бронетехники и 2 артсистемы противника, - штаб ООС

В Донецком и Луганском направлении украинские защитники продолжают отбивать атаки врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 7 атак врага. Наши военніе нанесли урон российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 4 танка, 10 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники, 2 артиллерийские системы противника.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один самолет и четыре беспилотных летательных аппарата врага.

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"

Смотрите: Защитники Украины успешно атаковали врага, захватив его позиции и оружие в Луганской области, - ООС. ФОТО
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Топ комментарии
+6
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07.04.2022 22:22
+5
Третій тиждень збирає і ніяк не назбирає.
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07.04.2022 22:16
+1
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07.04.2022 22:15
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)(уйло готує великий наступ,збирає армію орків..вже всі про це говорять,як про велику битву
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07.04.2022 22:12 Ответить
Третій тиждень збирає і ніяк не назбирає.
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07.04.2022 22:16 Ответить
так збирає...це не в лісі воювати. під Киевом..це відкриті місцевості і поля..не треба відноситись до цього скептично..це орда.а те що назбирає в цьому немає сумніву...для )(уйла це просто м'ясо
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07.04.2022 22:21 Ответить
І що, 8 років наші воїни мужньо тримали оборону країни на собі, то чому їм зараз треба боятися?
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07.04.2022 22:30 Ответить
за 8 років хіба збирали таку кількість військ і техніки? за 8 років хто там воював голодранці з лднр і колаборантів.Я просто константую факт, а не говорю за героїчність ЗСУ
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07.04.2022 22:38 Ответить
Взагалі то говорилося про наших військових, які на собі тримали оборону всі ці роки
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07.04.2022 23:04 Ответить
На всіх ділянках фронту ,крім Маріуполя ворог зупинений і може намагатись вести наступ на вузьких ділянках фронту ,за два тижні його резерви закінчаться і можна нашим переходити у контрнаступ.
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07.04.2022 22:34 Ответить
як у вас все просто..трах бах та розбили..ваші слова та Богу в вуха
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07.04.2022 22:39 Ответить
Хай говорять. Вже говорили що за 3 дні візьмуть Київ.Нам це тільки на руку.
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07.04.2022 22:29 Ответить
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07.04.2022 22:15 Ответить
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07.04.2022 22:22 Ответить
Щось багато кацапських БПЛА останнім часом...
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07.04.2022 22:31 Ответить
Навчилися наші збивати , що в цьому поганого ? Вам усе не так - валять кацапів , чого не літаки , збивають літаки , чого безпілотники літають , падають безпілотники , чого ***** не здох..... не все разом - здохне !
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07.04.2022 23:23 Ответить
До чого ваш трьоп? Розвідують рашисти посилено...
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07.04.2022 23:27 Ответить
Як такі "вумні " то наху@ таку херню пишете ? Чи вдаєте з себе великого стратега ? (( Мушу розчарувати - тут ви не один такий , оскільки всі ми президенти , то автоматично - всі ми головнокомандуючі ((
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07.04.2022 23:48 Ответить
Молодці наші Герої! Пишаємось вами. Ось хто боронить нашу Країну і не базікає про те як деякі. Хлопці просто роблять свою роботу поки весь світ споглядаючи просто в шоці від того якими Воїнами Українці є насправді. Слава Вам наші Захисники!
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07.04.2022 22:34 Ответить
Щодо ***********, чи виготовляє Україна власні ракети для БУК/С300?
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07.04.2022 22:44 Ответить
кацапы поставляют...!
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07.04.2022 23:22 Ответить
Можеш привозити свої ми не проти , цього добра багато не буває ))
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07.04.2022 23:24 Ответить
 
 