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В Молдове будут штрафовать за георгиевскую ленту и символы рашистов "Z" и "V"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

рф,війна

В Молдове запретили георгиевскую ленту, а также символы "Z" и "V", используемые российскими войсками при вторжении в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.

Необходимые поправки в законодательство одобрил парламент Молдовы на заседании 7 апреля.

Молдове запрещаются "символы и атрибуты, пропагандирующие военную агрессию, военные преступления и преступления против человечности".

Парламентарии также проголосовали за поправки в Кодекс о правонарушениях, согласно которым физических и юридических лиц, производящих, демонстрирующих или распространяющих запрещенные символы, будут штрафовать. Физлицам грозит штраф до 9 тыс. леев или до 60 часов общественных работ, а юридическим – штраф до 18 тыс. леев.

Также читайте: Зачатие и зарождение символа "Z" (зло). ФОТО
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Топ комментарии
+22
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07.04.2022 22:16
+17
Надо не штрафовать а ипалом об асфальт
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07.04.2022 22:15
+8
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07.04.2022 22:26
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Надо не штрафовать а ипалом об асфальт
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07.04.2022 22:15 Ответить
И то и другое)))
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08.04.2022 08:54 Ответить
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07.04.2022 22:16 Ответить
Було б непогано і цим уйобкам напхати за обидві щоки.
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07.04.2022 22:21 Ответить
уйоббикам.
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07.04.2022 22:43 Ответить
ну і на тому дякуємо...
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07.04.2022 22:16 Ответить
то есть в Молдове есть люди которым нравится то , что происходит в Украине ??? молдаване , харе бухать с детства ...
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07.04.2022 22:19 Ответить
Я вам больше скажу, такие и в Украине есть.
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08.04.2022 00:21 Ответить
За такие символы нужно на кол садить, а не штрафовать. Или Молдова хочет превратится в сплошную Бучу?
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07.04.2022 22:20 Ответить
Мы все-таки в Евросоюз хотим, а не обратно в 15-й век.
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08.04.2022 00:24 Ответить
Штрафи нехай "виписують" українські біженці !
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07.04.2022 22:24 Ответить
ну як бояться підтримати санкції то хоч допоможуть з рос. пропогандою.
хоча ще року не пройшло як Україна рятувала молдову від холоду,
надавши свій газ.
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07.04.2022 22:25 Ответить
Nasha Canada Наша Канада


@NashaCanada



Алиби у россиян будет только у новорожденных, сидящих за решеткой и служащих добровольцами в украинской армии.
Остальные попадут под суд и дефашизацию.
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07.04.2022 22:25 Ответить
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07.04.2022 22:26 Ответить
Кто к нам с мечом придет, отмычав и погибнет
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07.04.2022 23:00 Ответить
Попонька с приключениями


@ponaehala

·
4 апр.



Хотите назову вам компанию, которая 100% станет лидером на российском рынке за ближайший год?)

"IZ GOVNA I PALOK PRODUCTION"
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07.04.2022 22:29 Ответить
Crap'N'Sticks Production
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07.04.2022 22:45 Ответить
Вот не повезло с гастролями в Молдове группе ZZ Top. Печалька. Да и у меня ник, которому уже пару лет, подкачал, ***..
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08.04.2022 09:31 Ответить
 
 