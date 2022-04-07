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"Если мир хочет, чтобы война закончилась, нужно очень быстро предоставить нам тяжелое оружие", – Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский заявил, что без тяжелого оружия война может затянуться.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в интервью индийскому СМИ Republic Media Network.
"Мы сдаваться не собираемся. А без тяжелого оружия это будет более долгий процесс войны. Мы будем отбиваться, они потом снова могут пойти, получить новую технику, накопят еще армию и снова пойдут на нас, будут оккупировать новые города. А мы снова будем бороться. Поэтому пока наше государство без тяжелого оружия – это война на более длительный срок… Если мир хочет, чтобы война закончилась, нужно очень быстро предоставить нам тяжелое оружие. И мы будем крепкими", - подчеркнул президент.
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+10 Вася Шевченко f77d76ba
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Слава нації
Смерть москалям
легко когось винуватити у своїх проё*** , у своїй впертості і недалекоглядності...
у пофігізму до військових потреб і легкому триньканню грошей на все шо завгодно, але не на озброєння... теж винен хтось ?
колись оця артистична позиція вимог та докорів набридне світу... (не дай Боже, звісно)