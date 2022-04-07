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"Если мир хочет, чтобы война закончилась, нужно очень быстро предоставить нам тяжелое оружие", – Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что без тяжелого оружия война может затянуться.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в интервью индийскому СМИ Republic Media Network.

"Мы сдаваться не собираемся. А без тяжелого оружия это будет более долгий процесс войны. Мы будем отбиваться, они потом снова могут пойти, получить новую технику, накопят еще армию и снова пойдут на нас, будут оккупировать новые города. А мы снова будем бороться. Поэтому пока наше государство без тяжелого оружия – это война на более длительный срок… Если мир хочет, чтобы война закончилась, нужно очень быстро предоставить нам тяжелое оружие. И мы будем крепкими", - подчеркнул президент.

Читайте: Украина не контролирует свои морские порты в оккупированных городах, там постоянно идут бои, - Зеленский
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Топ комментарии
+10
нам надати... хтось шось нам винен...
легко когось винуватити у своїх проё*** , у своїй впертості і недалекоглядності...
у пофігізму до військових потреб і легкому триньканню грошей на все шо завгодно, але не на озброєння... теж винен хтось ?
колись оця артистична позиція вимог та докорів набридне світу... (не дай Боже, звісно)
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07.04.2022 22:48
+9
Дайте то,подайте єто.А що зробив за три роки для ЗСУ?
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07.04.2022 23:07
+5
От що робить чарівний пендель. Зе точно читає коменти на ЦЕНЗОРІ.
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07.04.2022 22:46
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...
Слава нації
Смерть москалям
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07.04.2022 22:42 Ответить
Нет. Для этого надо уничтожить Парашу. Целиком и полностью. Все 140 млн.
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07.04.2022 22:45 Ответить
Тобі "мишебратів" стало жаль ? А мені після всього пох.. 140 то 140 головне щоб хлорки вистачило пересипати щоб не сильно смерділи ((
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07.04.2022 23:34 Ответить
Мне их не жаль. А Вы кому это написали?
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08.04.2022 09:15 Ответить
От що робить чарівний пендель. Зе точно читає коменти на ЦЕНЗОРІ.
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07.04.2022 22:46 Ответить
Вересканити про надання того, що заборонено надавати - ходканьом, малпа гівном поливає й спромагається в країн зневагу на Україну висмоктати - що затормозить ЄС й тимбільш - НАТО. ВДАВИТИ - Країни вмомент краще сприймуть "зміни"...
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07.04.2022 23:05 Ответить
нам надати... хтось шось нам винен...
легко когось винуватити у своїх проё*** , у своїй впертості і недалекоглядності...
у пофігізму до військових потреб і легкому триньканню грошей на все шо завгодно, але не на озброєння... теж винен хтось ?
колись оця артистична позиція вимог та докорів набридне світу... (не дай Боже, звісно)
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07.04.2022 22:48 Ответить
НАБРИДЛА! Воно спеціально пердосить, би зневага розквіла!
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07.04.2022 23:07 Ответить
"Если мир хочет, чтобы Украина победила, нужно очень быстро предоставить нам тяжелое оружие" - вот так будет правильно
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07.04.2022 22:58 Ответить
Дайте то,подайте єто.А що зробив за три роки для ЗСУ?
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07.04.2022 23:07 Ответить
А ДБР не арештує важку зброю?
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07.04.2022 23:13 Ответить
НУ ТЫ ЗАВЕРНУЛ !)
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08.04.2022 00:11 Ответить
От гандон, менше треба було по Буковелях і Оманах шастать там14 млрд грн на дороги просирать щоб тепер вимагати зброю.
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08.04.2022 02:31 Ответить
Дайте ему асфальтом по ...
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08.04.2022 08:06 Ответить
як він круто від союзників вимагає! Байден,чому ми не в НАТО?Байден,де наша зброя?А в путіна слабо вимагати вивід війсь на позиції 23 лютого 2014р а не 2022?
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08.04.2022 08:46 Ответить
Народ я пережив багато генсеків , президентів і не було ніколи такого розпачу і жалю за долю України . Нею правлять бездарі які не знають і ніколи не були українцями. Це шльомське угрупування яке не правдами прийшло до влади три роки назад щоб здати нас росії , сьогодні стали ратівниками держави , прямим текстом стали вимагати те що мали зробити самі як того требував Порошенко і друга опозиція ,але для чого Омани , Букавелі це так зовсім просто, а зброя , що зброя на нас ніхто не нападе. Завести Кримінальну справу на Байдена , а тепер вимагати щось . І комусь в США і Європі можливо всім не байдужа Україна , да і своя безпека дають нам зброю, не дивлячись на наших бездарів при владі.
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08.04.2022 09:23 Ответить
Мелкий, дешёвый шантаж. На уровне квартала. Кого вы выбрали видите теперь, зебилы?
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08.04.2022 09:25 Ответить
 
 