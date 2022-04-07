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Это еще одно наказание России, – Зеленский об исключении РФ из Совета ООН по правам человека

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал исключение России из Совета ООН по правам человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.

В сообщении отмечается: "Приостановление участия РФ в Совете ООН по правам человека является важным шагом. Это еще одно наказание за агрессию РФ против Украины. Спасибо партнерам за солидарность. Мы должны продолжать скоординированное давление на РФ на всех международных форумах. Заставим Россию искать мира вместе!".

Читайте: Россию исключили из Совета по правам человека ООН, а впоследствии она решила выйти оттуда сама
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Когда все они с их пропагандонами будут УТИЛИЗИРОВАНЫ ,только тогда будет НАКАЗАНИЕ
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07.04.2022 22:58 Ответить
Ізгоям байдуже,аби бояра була
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07.04.2022 22:59 Ответить
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07.04.2022 23:08 Ответить
Шо то в лесу здохло оон растелилось
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07.04.2022 23:09 Ответить
Статистика голосуванння - 93 за призупинення членства. 82 разом тих, хто утримався і проти. Різниця 11 голосів. Сумна реальність.
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08.04.2022 01:28 Ответить
 
 