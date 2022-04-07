Это еще одно наказание России, – Зеленский об исключении РФ из Совета ООН по правам человека
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал исключение России из Совета ООН по правам человека.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.
В сообщении отмечается: "Приостановление участия РФ в Совете ООН по правам человека является важным шагом. Это еще одно наказание за агрессию РФ против Украины. Спасибо партнерам за солидарность. Мы должны продолжать скоординированное давление на РФ на всех международных форумах. Заставим Россию искать мира вместе!".
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