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Украина не хочет захватывать РФ, ни одного городка, мы воюем за свою землю, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина не планирует нападать на РФ и захватывать страну-агрессора.

Об этом глава государства заявил в интервью индийскому СМИ Republic Media Network, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не хотим захватывать Российскую Федерацию. Никогда об этом не думали, ни одного городка, ни одного человека. Нам все это не нужно, мы сражаемся только за свою землю", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, Украина никогда не использовала оружие, чтобы атаковать территорию РФ.

"Мы используем оружие для того, чтобы защищаться от тех, кто наступает на нас", - добавил глава государства.

Читайте: "Если мир хочет, чтобы война закончилась, нужно очень быстро предоставить нам тяжелое оружие", – Зеленский
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Топ комментарии
+34
Це ти хлопче поспішив.. поспішив за українців розписуватись
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07.04.2022 22:52
+21
До складу нашої землі входить ВСЯ Донецька та Луганська області!!! А не так як ти розповідаєш про "домовленості" про відвід російських військ на межі на 23.02.2022 року! То є НАША земля!
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07.04.2022 22:58
+20
Этот понос слов когда-нибудь закончится???
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07.04.2022 22:55
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Від Гонконгу до Берліна буде вільна Україна
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07.04.2022 22:51 Ответить
Станем, браття, в бій кривавий, від Сяну до Дону, В ріднім краю панувати не дамо нікому, Чорне море ще всміхнеться, дід-Дніпро зрадіє, Ще у нашій Україні - доленька наспіє...
нам чужого не треба
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07.04.2022 23:05 Ответить
Це ти хлопче поспішив.. поспішив за українців розписуватись
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07.04.2022 22:52 Ответить
А нащо нам чуже? В нас своїх дебілів досхочу.
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07.04.2022 22:56 Ответить
А кто сказал что с дебилами? Минимум 100 км выжженной земли вокруг наших границ и чтобы ближе не приближались...
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07.04.2022 23:00 Ответить
Нехай буде- запас у дупу не ***
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07.04.2022 23:01 Ответить
Ага, дуже чудово. А ми вже дали ради власній землі, яку 30 років маємо? В нас вже геть всі громадяни живуть вже без субсидій і всією країною більше ні на що не збираємо? Так?
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07.04.2022 23:07 Ответить
«і чужого не цурайтесь», казав Тарас. Хоча, з мене б вистачило, якби після звільнення України, москва була стерта на попіл ракетами. Решта кацапії хай потім розвалюється.
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08.04.2022 00:37 Ответить
Стародубщина то чуже? Її так само як і Крим анексували тільки в 1919 році
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08.04.2022 01:21 Ответить
ЗЕля не забувай - Крим в голові ***** та рашистів то вже ісконно русская територія, задля якої він дійсно може і ядерну бомбу кинути

здається Крим доведеться залишити "на потом", на розвал рашки
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07.04.2022 22:58 Ответить
Уже всё зашло слишком далеко,поэтому база ЧФ может начинать паковать вещ
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07.04.2022 23:34 Ответить
война должна быть на земле рашефашистской орды. тогда они просрутся.
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07.04.2022 22:52 Ответить
А нафига на их земле? Выделить буферную зону на границе Украины, километра два максимум. Кто хочет умереть, покупает абонемент через Дiю, оплачивает патроны и работу ВСУ... Приезжает, умирает. От взвода - скидки. И оркам хорошо и нам в бюджет поступления.
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07.04.2022 22:59 Ответить
Україна має повернути свої землі до меж 1919 року.
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07.04.2022 23:30 Ответить
Тоді хай повернуть нам Стародубщину, яку орки анексували так само як і Крим, тільки в 1919 році
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08.04.2022 01:23 Ответить
Этот понос слов когда-нибудь закончится???
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07.04.2022 22:55 Ответить
Нам мистечок не надо. Пусть себе стоят там кладбищами.
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07.04.2022 22:58 Ответить
До складу нашої землі входить ВСЯ Донецька та Луганська області!!! А не так як ти розповідаєш про "домовленості" про відвід російських військ на межі на 23.02.2022 року! То є НАША земля!
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07.04.2022 22:58 Ответить
разумеется. И Крым.
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07.04.2022 23:00 Ответить
І Стародубщина. Ця історична частина Чернігівської землі була захоплена орками і в 1919 році відірвана від України фейковим референдумом. Так само як і Крим в 2014 році. Зараз всі згадали про Кубань, але забули про Стародубщину яка є колискою відомих козацьких родів, і ядром української культури Гетьманщини
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08.04.2022 01:24 Ответить
Это не от президента зависит, а только от ЗСУ.
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07.04.2022 23:02 Ответить
Україна не хоче захоплювати РФ, жодного містечка.....
=============
але мрію Залужного необхідно здійснити....
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07.04.2022 23:01 Ответить
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07.04.2022 23:07 Ответить
гарна дівчинка !
і талановита !
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08.04.2022 00:15 Ответить
Хлопець думкой багатіє.
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07.04.2022 23:02 Ответить
ЗЕ, чий Крим?
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07.04.2022 23:03 Ответить
Вот и давайте, Владимир Зеленский, воюйте!!! Мы - народ, поддерживаем и почти каждый на своём месте помогаем чем можем! Вы главное не сворачивайте - надо освободить максимум оккупированных территорий, чтобы люди там вздохнули с облегчением и перестали жить рабами в страхе!
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07.04.2022 23:04 Ответить
чужого нам действительно не надо.. но и то уворованное, что рашка уже считает своим ей прощать никто не собирается... или как? Крым, Донбасс (то что раха уже прихватила будем забывать???)
то что пока еще Украина не совершает диверсии на территории рахи - это пусть раха в ноги поклонится!!! (ибо уже назревает!!! и одними голубями )))) можем не ограничится...(бедные птицы)
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07.04.2022 23:04 Ответить
ну и дурак
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07.04.2022 23:05 Ответить
Да чого ти боїся , зніми тапка да вєби по столу з усієї дурі скажи , ***** Білгород наш , Воронеж наш як і уся Кубань , скоро я до тебе доберуся #*#*#*< , в такому разі ***** ппихуїє повністю , а у тебе буде час озброїтись і злагодитись по самі фуха
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07.04.2022 23:08 Ответить
Стародубщина була наша поки в 1919 році її не анексували фейковим референдумом.
Колиска української культури і батьківщина відомих козацьких родів Гетьманщини.
Стародубщина- наступна після Криму
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08.04.2022 01:28 Ответить
А если реально захватить хотя бы один зачуханный райцентр рашки, где почти нет их войск. А потом меняться.
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07.04.2022 23:10 Ответить
Захоплювати не треба, а знищити треба. Зло має бути знищено на планеті Земля.
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07.04.2022 23:17 Ответить
Ех, довбанути би по їхніх полігонах, нафтобазах, казармах ... Шкода, що немає чим...

Але ще більше бісять постійні виправдання Зеленського перед парашею, недолугий ментальний малорос.
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07.04.2022 23:18 Ответить
может когда оружия уже много будет и разобьют кацапов он передумает
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07.04.2022 23:41 Ответить
Так война будет бесконечной. Они стадами будут вести мразиян на убой и Украине покоя не будет.
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07.04.2022 23:25 Ответить
Нам чужого не надо,но Москву придётся снести и засадить кукурузой.Гиблое место
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07.04.2022 23:37 Ответить
шо оно несет *****...надо создать буферную зону от кацапья
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07.04.2022 23:40 Ответить
Ніхто і не каже про захоплення, але удари по території ворога мають бути без огляду на наявність мірних житєлєй. Дамбаса, лугандона та кримнаша це теж стосується
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07.04.2022 23:57 Ответить
Те бубочка Крым освобождать ты не будешь? А если рашка по быстрому включит в себя луганду, то и Донецкие и Луганские областя.....
Мне в Херсоне как то очень ссыкотно с такими заявками....
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08.04.2022 00:29 Ответить
А голосувати за клована не було сцикотно? А коли клован почав оточувати себе агентами кремля в чотири шара, теж не було? І навіть коли він оголосив війну єдиному нормальному Президенту України, почав нікчемно красти його картини з виставки і позоритися подібним чином, навіть тоді не стало сцикотно?
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08.04.2022 08:59 Ответить
А шо.... Разве просрочка Рошена вам на зарплату ещё не кончилось?
Или всех порохошлюх разогнали один ты убогий остался?
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08.04.2022 10:19 Ответить
Ну шо тут скажеш. Типовий зебіл нема чого сказати - пішло кидатися гівном. Як макака у зоопарку.
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08.04.2022 10:42 Ответить
Типовий порохобот... нема чого сказати - пішло кидатися гівном. Як макака у зоопарку.
Ну раз ти там поряд з Анал отвором сывочолого - запитай його де його сини та син Луценко захищають рідну неньку Україну? Хачу їм цукерки надіслати з волонтерами.
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08.04.2022 11:39 Ответить
А до кучі ще й на голову убоге, бо не здатне ні на що, крім як обєзьяннічать. Ну власне, чудовий приклад, дякую за демонстрацію. Як бачите, панове, доведений факт - якщо дивитися квартал, то мозок відсихає.

Чучелко, ти само то як, з окопу пишеш? Як маєш претензії до людей, то хоч сам першим покажи приклад! Той факт, що в нас сьогодні є армія - це завдячуючи Пороху, на якого ти, шматок кварталу, лобика наморщив. Але ти продовжуй, не зупиняйся, зараз зоопарки не працюють, цікаво ж дивитися на життя приматів
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08.04.2022 13:37 Ответить
Это все? Старые методички. Значит шо сказать тебе по факту нечего....
Где вас таких убогих Порохня находит...
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08.04.2022 18:47 Ответить
Нам нужна не российская территория, а уничтожение рашистских войск и техники.
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08.04.2022 00:43 Ответить
А як же контрибуції у вигляді повернення етнічних українських земель!
Хай вертають Стародубщину. Ця історична частина Чернігівської землі була захоплена орками і в 1919 році відірвана від України фейковим референдумом. Так само як і Крим в 2014 році. Зараз всі згадали про Кубань, але забули про Стародубщину, яка є колискою відомих козацьких старшинських родів, і ядром української культури часів Гетьманщини
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08.04.2022 01:15 Ответить
Он при высказывании совершил ошибку. Он должен был заявить что кроме возврата Крыма и Донбасса Украина никому не имеет претензии .Жаль что он забывает такие важные детали...
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08.04.2022 03:33 Ответить
Чи дочекаємося фрази: "ми використовуємо зброю, щоб ЗВІЛЬНИТИ нашу землю", а не лише захищаємося?
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08.04.2022 09:43 Ответить
 
 