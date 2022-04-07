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Украина не хочет захватывать РФ, ни одного городка, мы воюем за свою землю, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина не планирует нападать на РФ и захватывать страну-агрессора.
Об этом глава государства заявил в интервью индийскому СМИ Republic Media Network, передает Цензор.НЕТ.
"Мы не хотим захватывать Российскую Федерацию. Никогда об этом не думали, ни одного городка, ни одного человека. Нам все это не нужно, мы сражаемся только за свою землю", - подчеркнул президент.
По словам Зеленского, Украина никогда не использовала оружие, чтобы атаковать территорию РФ.
"Мы используем оружие для того, чтобы защищаться от тех, кто наступает на нас", - добавил глава государства.
Топ комментарии
+34 Сергій Осадчий
показать весь комментарий07.04.2022 22:52
+21 Нина Лабунская
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+20 Бенина Мама
показать весь комментарий07.04.2022 22:55
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Пожалуйста, подождите...
нам чужого не треба
здається Крим доведеться залишити "на потом", на розвал рашки
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але мрію Залужного необхідно здійснити....
і талановита !
то что пока еще Украина не совершает диверсии на территории рахи - это пусть раха в ноги поклонится!!! (ибо уже назревает!!! и одними голубями )))) можем не ограничится...(бедные птицы)
Колиска української культури і батьківщина відомих козацьких родів Гетьманщини.
Стародубщина- наступна після Криму
Але ще більше бісять постійні виправдання Зеленського перед парашею, недолугий ментальний малорос.
Мне в Херсоне как то очень ссыкотно с такими заявками....
Или всех порохошлюх разогнали один ты убогий остался?
Ну раз ти там поряд з Анал отвором сывочолого - запитай його де його сини та син Луценко захищають рідну неньку Україну? Хачу їм цукерки надіслати з волонтерами.
Чучелко, ти само то як, з окопу пишеш? Як маєш претензії до людей, то хоч сам першим покажи приклад! Той факт, що в нас сьогодні є армія - це завдячуючи Пороху, на якого ти, шматок кварталу, лобика наморщив. Але ти продовжуй, не зупиняйся, зараз зоопарки не працюють, цікаво ж дивитися на життя приматів
Где вас таких убогих Порохня находит...
Хай вертають Стародубщину. Ця історична частина Чернігівської землі була захоплена орками і в 1919 році відірвана від України фейковим референдумом. Так само як і Крим в 2014 році. Зараз всі згадали про Кубань, але забули про Стародубщину, яка є колискою відомих козацьких старшинських родів, і ядром української культури часів Гетьманщини