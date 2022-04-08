РФ является самой большой угрозой на планете для свободы, безопасности и концепции прав человека, - Зеленский
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Президент Владимир Зеленский рассказал о зверствах российских оккупантов в Киевской области.
Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Пока российское государство и российские военные являются самой большой угрозой на планете для свободы, для безопасности человека, для концепции прав человека как такового. После Бучи это уже очевидно.
А начались работы еще и по разбору завалов в Бородянке... Там гораздо страшнее", - отметил глава государства.
"А что же будет, когда мир узнает всю правду о том, что российские военные натворили в Мариуполе? Там почти на каждой улице – то, что мир увидел в Буче и других городках Киевской области после ухода российских войск. Такая же жестокость. Такие же страшные преступления", - добавил Зеленский.
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