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РФ является самой большой угрозой на планете для свободы, безопасности и концепции прав человека, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,окупант

Президент Владимир Зеленский рассказал о зверствах российских оккупантов в Киевской области.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Пока российское государство и российские военные являются самой большой угрозой на планете для свободы, для безопасности человека, для концепции прав человека как такового. После Бучи это уже очевидно.

А начались работы еще и по разбору завалов в Бородянке... Там гораздо страшнее", - отметил глава государства.

"А что же будет, когда мир узнает всю правду о том, что российские военные натворили в Мариуполе? Там почти на каждой улице – то, что мир увидел в Буче и других городках Киевской области после ухода российских войск. Такая же жестокость. Такие же страшные преступления", - добавил Зеленский.

Также читайте: Украина не хочет захватывать РФ, ни одного городка, мы воюем за свою землю, - Зеленский
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Топ комментарии
+9
да ви шо це ж наш майбутній гарант безпеки ! та сторона ...
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08.04.2022 00:15
+8
рашизм-фашизм, загрозу всьому Світу, потрібно знищити. це колективний обов,язок всього людства.
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08.04.2022 00:15
+7
отже, якщо ворожий агент їздить до військових й проводить підривну діяльність серед них же, так? вже "обробляє" наших захисників України під прикриттям "консультацій", будь-чого. ну, з ним усе давно ясно. А як будуть називатися військові, котрі його слухають й дозволяють йому це робити? В них же є посадові інструкції на цей випадок? Статут? Конституція? - Яку зобов'язані боронити громадяни України?
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08.04.2022 01:47
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да ви шо це ж наш майбутній гарант безпеки ! та сторона ...
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08.04.2022 00:15 Ответить
рашизм-фашизм, загрозу всьому Світу, потрібно знищити. це колективний обов,язок всього людства.
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08.04.2022 00:15 Ответить
Найбільша загроза людству - гарант безпеки України!
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08.04.2022 00:20 Ответить
Кац пропонує здатися

https://inforesist.org/arahamiya-nachal-obsuzhdat-s-komandirami-vsu-kompromissy-s-rf/
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08.04.2022 00:25 Ответить
отже, якщо ворожий агент їздить до військових й проводить підривну діяльність серед них же, так? вже "обробляє" наших захисників України під прикриттям "консультацій", будь-чого. ну, з ним усе давно ясно. А як будуть називатися військові, котрі його слухають й дозволяють йому це робити? В них же є посадові інструкції на цей випадок? Статут? Конституція? - Яку зобов'язані боронити громадяни України?
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08.04.2022 01:47 Ответить
Невже з військових ніхто цього ушлепка не провчить.
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08.04.2022 06:51 Ответить
і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ...
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08.04.2022 00:25 Ответить
Як би то рашистам сказати шо Пінк Флойд теж нацистів підтримують?..Відео підтримки України від Пінк Флойдhttps://vimeo.com/697120198?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
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08.04.2022 00:26 Ответить
За нас Пінк Флойд, Металіка і Скорпи, за них - газманов і боря моісєєв...
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08.04.2022 00:31 Ответить
прикол)))))Рашка..так шо "газманови" з голоду не спухнуть
Правительство выделит миллиард рублей на поддержку деятелей культуры, оказавшихся под санкциямиэти средства могут и должны пойти на поддержку коллективов и деятелей культуры, а также на поддержку культурных проектов, связанных с российской культурной идентичностью и традиционными духовно-нравственными ценностями.
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08.04.2022 01:16 Ответить
Ну газманову тепер можуть і не дати після того, як він хотів у Ізраїль втекти...
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08.04.2022 09:30 Ответить
Росіяни не люди . Кожен вбитий кацап - це маленький крок до МИРУ і великий плюс для всього людства , для цивілізації , для світу людей . ))))
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08.04.2022 00:42 Ответить
Світ повинен об'єднатися супроти ***** та ращизму.
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08.04.2022 03:20 Ответить
Що там з Татаровим, Портновим, Коломойським. Щось я за них починаю турбуватися, не сталося з ними поганого.
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08.04.2022 06:12 Ответить
Ради спасения тысяч невинных жизней украинцев, которых ещё не поздно спасти, я бы поступил как МОСАД, - похитил бы всех возможных членов семей российского руководства, в частности, дочерей российского президента Владимира Путина, жены и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова, и обменял бы их жизни на жизни украинцев.
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08.04.2022 08:42 Ответить
Зеленский, а куда ты смотрел когда твое кодло забирало запрещало финансирование украинской армии перед самым вторжением рф, когда твой дружбан ермак фактически отпустил вагнеровцев (кстати с твоего молчаливого согласия), когда твое шобло начало травлю боевых офицеров ВСУ, а ты в купе с ручными судьями во главе с генеральным прокурором Украины и красными от злости глазами гонялся за пятым президентом Украины на посмечище всего мира ( дааа.. шоу было еще то, хотя бы извинился что ли)
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08.04.2022 17:52 Ответить
 
 