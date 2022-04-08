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Заместитель городского головы Пустомыт Лукив задержан при попытке продать гуманитарную помощь, - источник
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Правоохранителями задержан первый заместитель городского головы г. Пустомыты за продажу гуманитарной помощи и получение взятки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
По данным источника, речь идет о первом заместителе городского Председателя Пустомытовского городского совета Андрее Лукове.
Городской совет получил в виде гуманитарной помощи рейсовые автобусы "Вольво". За передачу автобуса на нужды военных чиновник потребовал 100 тысяч гривен.
Лукива задержали 6 апреля "на горячем" во время получения взятки и доставили в изолятор временного содержания.
Топ комментарии
+36 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий08.04.2022 01:13
+27 Alex Bylim acfe5d4d
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+23 Владислав Носковский
показать весь комментарий08.04.2022 01:08
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Це не "шахрайство" , це не "первищення службових обов"язків" - це найбільш цинічне мародерство .
Щось тут не чисто, для чого взагалі призначались ті автобуси
Вигдядає, хтось під шумок воду мутить
Якби з зеленої адміністрацвї, то би повврив,
а щоб голова якого люди знають ..