Заместитель городского головы Пустомыт Лукив задержан при попытке продать гуманитарную помощь, - источник

Правоохранителями задержан первый заместитель городского головы г. Пустомыты за продажу гуманитарной помощи и получение взятки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, речь идет о первом заместителе городского Председателя Пустомытовского городского совета Андрее Лукове.

Городской совет получил в виде гуманитарной помощи рейсовые автобусы "Вольво". За передачу автобуса на нужды военных чиновник потребовал 100 тысяч гривен.

Лукива задержали 6 апреля "на горячем" во время получения взятки и доставили в изолятор временного содержания.