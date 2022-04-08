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Россия нанесла ракетный удар по Одесчине с моря - поражены объекты инфраструктуры

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

порт,одеса

Оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Одесской области примерно в 23 часа 7 апреля.

Как передает Цензор.НЕТ, пишет издание "Думская", со ссылкой на оперативное командование "Юг".

В результате ракетного удара с моря повреждены объекты инфраструктуры на территории Одесской области. Подробности уточняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одесской ОВА назвали имя командира фрегата, с которого россияне запускают ракеты по украинским городам, - Одесская ОВА. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+32
Вбивати, вбивати та вбивати цапів.Тільки так можна очистити землю від зла.
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08.04.2022 01:46
+30
В сети заявили о формировании в Украине добровольческих батальонов, которые будут действовать на территории РФ и Белоруссии. Цель - показать гражданам стран-агрессоров, так горячо поддерживающих путинскую "спецоперацию", что такое война.

#stoprussia
У мережі заявили про створення добробатів, які зайдуть в РФ і Білорусь для проведення "спецоперації"

https://youtu.be/FzSI8kqMriw

08.04.2022 01:40
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08.04.2022 01:41
+29
Вiйну треба переносити на террiторiю *************, причому у різних напрямках - локаціях.
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08.04.2022 02:15
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В сети заявили о формировании в Украине добровольческих батальонов, которые будут действовать на территории РФ и Белоруссии. Цель - показать гражданам стран-агрессоров, так горячо поддерживающих путинскую "спецоперацию", что такое война.

#stoprussia
У мережі заявили про створення добробатів, які зайдуть в РФ і Білорусь для проведення "спецоперації"

https://youtu.be/FzSI8kqMriw

08.04.2022 01:40
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08.04.2022 01:41 Ответить
Похоже на кацапскую провокацию,кацапы начнут взрывать у себя жилие дома,а потом везде будут показывать это видео.
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08.04.2022 02:36 Ответить
Я до таких теж спробую приєднатися.
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08.04.2022 03:24 Ответить
Вбивати, вбивати та вбивати цапів.Тільки так можна очистити землю від зла.
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08.04.2022 01:46 Ответить
А я тільки почувши опівночі потужні "бабАхи"(і потім за хвилину завила сирена) подумав: знов суки кудись попали!!🤬 Бо "бабах" був таки не один.. Одесі (як і всій Україні НЕГАЙНО потрібна ефективна система ПРО-ППО), бо підарорки будуть методично цілити по нашим містам - вбиваючи один за другим об'єкти критичної інфраструктури, виснажуючи наші ресурси. Це натепер частина їх тактики.
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08.04.2022 01:51 Ответить
Може по кораблю пора шарахнуть?
Там начебто "гарпуни" завозили.
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08.04.2022 02:13 Ответить
Що би в Генштабі робили без твоїх підказок.
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08.04.2022 08:52 Ответить
они с севастополя пуски тоже проводят
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08.04.2022 09:27 Ответить
Вiйну треба переносити на террiторiю *************, причому у різних напрямках - локаціях.
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08.04.2022 02:15 Ответить
повторюсь опять - давайте жахнем "нептуном".
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08.04.2022 02:18 Ответить
"Нептуни" залишились на папері.
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08.04.2022 04:49 Ответить
если бы .... они закопаны под юзиковой щебенкой, предварительно обмазанные гудроном от ляксандрыгоровыча.
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08.04.2022 10:16 Ответить
Треба вже щось морскоє сотворіть.
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08.04.2022 02:35 Ответить
так есть Нептуны. только Зеля прервал производство
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08.04.2022 04:56 Ответить
да они ещё не готовы были.дивизион вроде есть а про пуски с него никто не слышал.
испытания проводились даже ещё в декабре 2021.это говорит о том что комплекс не готов к серии.
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08.04.2022 09:34 Ответить
дай Бог недолго осталось задымлять воздух кацапским посудинам...потому как на хитрую задницу всегда найдется хрен с обратной резьбой... а топить желательно с экипажами и вооружениями, чтобы ни одна свинорылокозломордая тварь со дна морского не поднялась...
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08.04.2022 04:52 Ответить
І коли будуть підпливати до берега добивати веслами!
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08.04.2022 08:07 Ответить
кацапня окупувала Чорне море і це що всіх влаштовує ? раніше кораблі НАТО заходили а зараз бояться спровокувати моль ...Боягузи
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08.04.2022 06:53 Ответить
среляй в русского унтерменшевского зверька !
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08.04.2022 07:25 Ответить
 
 