Россия нанесла ракетный удар по Одесчине с моря - поражены объекты инфраструктуры

Оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Одесской области примерно в 23 часа 7 апреля.

Как передает Цензор.НЕТ, пишет издание "Думская", со ссылкой на оперативное командование "Юг".

В результате ракетного удара с моря повреждены объекты инфраструктуры на территории Одесской области. Подробности уточняются.

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