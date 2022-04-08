Россия нанесла ракетный удар по Одесчине с моря - поражены объекты инфраструктуры
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Одесской области примерно в 23 часа 7 апреля.
Как передает Цензор.НЕТ, пишет издание "Думская", со ссылкой на оперативное командование "Юг".
В результате ракетного удара с моря повреждены объекты инфраструктуры на территории Одесской области. Подробности уточняются.
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#stoprussia
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https://youtu.be/FzSI8kqMriw
08.04.2022 01:40
Там начебто "гарпуни" завозили.
испытания проводились даже ещё в декабре 2021.это говорит о том что комплекс не готов к серии.