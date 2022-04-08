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Новости За рубежом
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Байден приветствует приостановление членства РФ в Совете ООН по правам человека: "Война Путина превратила Россию в международного изгоя"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

байден

Президент США Джо Байден приветствует остановку членства РФ в Совете Организации Объединенных Наций по правам человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Белого дома.

"Я приветствую сегодняшнее подавляющее большинство голосов в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, за исключение России из Совета ООН по правам человека. Это значительный шаг со стороны международного сообщества, еще раз демонстрирующий, как война Путина превратила Россию в международного изгоя", - говорится в сообщении.

По словам Байдена, Штаты тесно сотрудничали с союзниками и партнерами по всему миру, чтобы провести это голосование, поскольку Россия совершает грубые и системные нарушения прав человека.

"Российские войска совершают военные преступления. России нет места в Совете по правам человека. После сегодняшнего исторического голосования Россия не сможет участвовать в работе Совета или распространять там свою дезинформацию", - подчеркнул президент США.

"Мы продолжим работать с ответственными государствами по всему миру, чтобы собирать доказательства, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершенное зверство, усилить давление на российскую экономику и изолировать Россию на международной арене", - подытожил американский лидер.

Читайте: Это еще одно наказание России, – Зеленский об исключении РФ из Совета ООН по правам человека
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Топ комментарии
+8
Дякуемо Байден
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08.04.2022 01:43
+7
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08.04.2022 02:06
+5
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08.04.2022 01:44
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Дякуемо Байден
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08.04.2022 01:43 Ответить
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08.04.2022 01:44 Ответить
Шо там по ленд-лізу, Джо?
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08.04.2022 01:48 Ответить
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08.04.2022 02:06 Ответить
24 страны проголосвали против исключения России, в том числе Казахстан, Венесуэла, КНДР, Иран, Сирия и Куба
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08.04.2022 06:02 Ответить
Ну ці країни відомі ************* плюс ще Киргизія, Казахстан, Узбекистан. Тут нічого дивного, хто платить під того вони і лягають, дружні ***** країни.
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08.04.2022 08:46 Ответить
Як я розумію, росія тепер не буде мати права накладати вето на рішення. Це дуже важливо.
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08.04.2022 08:10 Ответить
Помиляєтесь. Ви сплутали органи ООН - радбез і Раду з прав людини (UNHRC), до якої обираються непостійні члени терміном на три роки.
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08.04.2022 09:06 Ответить
Шкода. Як на мене, то країні-агресору, що застрягла десь у дольодовиковому періоді, нема міста у цивілізованому світі
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08.04.2022 21:14 Ответить
Байден вітає... А чому б Байдену не повернути в Київ посольство США, а призначити посла ? І НЕ ЗВАЖИТИСЯ приїхати в Київ президентом США - наймогутнішої країни світу, а не бути...
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08.04.2022 10:00 Ответить
 
 