Оккупанты украли фуры и автобусы с гуманитарной помощью для Мелитополя, - Федоров
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Российские оккупанты украли все автобусы и фуры с гуманитарным грузом, который направлялся в Мелитополь.
Об этом в Facebook рассказал мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Более того, угрожая водителям, они нагло забрали все автобусы и фуры с гуманитарным грузом себе. Это значит, что мелитопольцы и жители района не только не получат жизненно важную помощь - лекарства для тяжелобольных, продукты и средства гигиены, которых уже нет в городе. Люди не смогут уехать из Мелитополя!" – говорится в сообщении.
Федоров отметил, что согласно Женевским конвенциям, гарантом для гуманитарных коридоров является Международный Комитет Красного Креста. Эта организация приняла письменные заверения с обеих сторон о намерениях обеспечить гуманитарный коридор.
"Россия заверила. На бумаге. Однако, как мы видим, свои заверения не выполнила. Случай с гуманитарной помощью для Мелитополя – яркий пример для всего цивилизованного мира о том, что обещания россии, даже перед международными организациями, ничего не стоят", - подытожил. он.
Пожалуйста, подождите...
Федоров зазначив, що згідно з Женевськими конвенціями, гарантом для гуманітарних коридорів є Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Джерело: https://censor.net/ua/n3332311
Гдето я слыхал, что этим должны оккупанты занимацца, не? Красный нрест (кто это кстате) терь виноват, не они?
Може їм ще зброї привести?
В Бучі бачили -які закони вони виконують.
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Увечері до Мелітополя сьогодні доїхали 12 автобусів для евакуації людей, завантажені гуманітарною допомогою
"На жаль, гуманітарну допомогу забрали оккупанти. Це 14 тонн продовольства і медикаментів. Ведем переговори, щоб автобуси повернулися, і жителі Мелітополя могли завтра ними приїхати в Запоріжжя", - зазначила віцепрем'єр. Джерело: https://censor.net/ua/n3330362
У этой Верещук, похоже, свои какие-то дела с орками. Постоянно отправляет гумкомвои на оккупированные территории, которые достаются врагу. Плохо, что нет военных трибуналов и приговоров. Один раз снабдила кацапов провизией и медикаментами, второй, третий, а потом приговор и по законам военного времени расстрел. Это война, а не квартал 95.
Вопрос: КОМУ отправляла Верещук гумпомощь и транспорт? При такой вероятности, ответ очевиден. Ок, тогда вопрос № 2: ЗАЧЕМ Верещук это делала и делает? Вопрос № 3: Почему НИКТО не остановит это тело?
Мы везем - они забирают.. Мы везем - они забирают...
Это почти как чернобаевка. Тупо повторяется с одним и тем-же результатом.
Ну знаете, что заберут.. так отравите все там ядами, холерой какой-нибудь.