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Оккупанты украли фуры и автобусы с гуманитарной помощью для Мелитополя, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Российские оккупанты украли все автобусы и фуры с гуманитарным грузом, который направлялся в Мелитополь.

Об этом в Facebook рассказал мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Более того, угрожая водителям, они нагло забрали все автобусы и фуры с гуманитарным грузом себе. Это значит, что мелитопольцы и жители района не только не получат жизненно важную помощь - лекарства для тяжелобольных, продукты и средства гигиены, которых уже нет в городе. Люди не смогут уехать из Мелитополя!" – говорится в сообщении.

Федоров отметил, что согласно Женевским конвенциям, гарантом для гуманитарных коридоров является Международный Комитет Красного Креста. Эта организация приняла письменные заверения с обеих сторон о намерениях обеспечить гуманитарный коридор.

"Россия заверила. На бумаге. Однако, как мы видим, свои заверения не выполнила. Случай с гуманитарной помощью для Мелитополя – яркий пример для всего цивилизованного мира о том, что обещания россии, даже перед международными организациями, ничего не стоят", - подытожил. он.

Также читайте: Российские военные похитили более 100 человек в Мелитополе, - мэр Федоров
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Топ комментарии
+32
Вы уже запарили их кормить! Сидит какое то падло, мало того что сдало Юг, так еще и снабжает жрачкой и медикаментами
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08.04.2022 02:11
+28
Та немає жодних муток . Верещук відкрито допомагає оркам гуманітаркою . Так було задумано і не здивуюсь якщо і "трішки" орками проплачено Верещук .
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08.04.2022 02:20
+25
С гуманитаркой какие то мутки.Пора бы эту Верещучку мордой по асвальту потереть.
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08.04.2022 02:10
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Да неужеле? А ничо, что город оккупирован орками ?
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08.04.2022 02:07 Ответить
Тому і гуманітарна допомога потрібна, бо місто окуповане.
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08.04.2022 07:01 Ответить
І мир потрібен, бо війна це зло. Не працюють гуманітарні коридори. Люди мають виїзджати. А не сидіти в окупації, сподіваючись, що якось буде.
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08.04.2022 08:24 Ответить
ЗЫ:

Федоров зазначив, що згідно з Женевськими конвенціями, гарантом для гуманітарних коридорів є Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Джерело: https://censor.net/ua/n3332311

Гдето я слыхал, что этим должны оккупанты занимацца, не? Красный нрест (кто это кстате) терь виноват, не они?
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08.04.2022 02:08 Ответить
******** красньій крєст прорашистська пропутнська кодла, що працює виключно " на замовлення " і без моральних обмежень - від постачання зброї і наркоти до шпіонажу.
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08.04.2022 07:30 Ответить
Не зовсім так, але результат саме такий.
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08.04.2022 08:30 Ответить
А все це контролю міжнародний комітет червоно хреста. Прочитайте, що це з кантора і ви будете декілька годин в легкому збентеженні. Рога і копита Остапа Бендера нагадує цей швейцарський закритий клуб поборників гуманізму.
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08.04.2022 08:29 Ответить
С гуманитаркой какие то мутки.Пора бы эту Верещучку мордой по асвальту потереть.
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08.04.2022 02:10 Ответить
Та немає жодних муток . Верещук відкрито допомагає оркам гуманітаркою . Так було задумано і не здивуюсь якщо і "трішки" орками проплачено Верещук .
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08.04.2022 02:20 Ответить
Мають терміново відсторонити за таке і провести розслідовання!
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08.04.2022 02:28 Ответить
Хто ж її відсторонить якщо наверх відкати йдуть .
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08.04.2022 02:30 Ответить
За що саме, в неї немає посадових обов'язків.
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08.04.2022 07:32 Ответить
Міністр тепер вже тільки окупованих територій. Хрєн зрозумієш чим конкретно мусить займатись в умовах військового часу. Основна функція це балакуюча голова, бо інші функції геть не зрозумілі
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08.04.2022 08:35 Ответить
Якщо копнути глибше то до медведчука стежка приведе і його посіпаки тараса козака.
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08.04.2022 02:35 Ответить
Вы уже запарили их кормить! Сидит какое то падло, мало того что сдало Юг, так еще и снабжает жрачкой и медикаментами
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08.04.2022 02:11 Ответить
Молодці, одні ріжуть постачання - другі постачають продукти.
Може їм ще зброї привести?
В Бучі бачили -які закони вони виконують.
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08.04.2022 02:24 Ответить
если украли эти - верещук другие подгонит. Голодными не останутся.
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08.04.2022 02:20 Ответить
За таке вже має відповідати хтось, це вже злочин або й допомога ворогу.
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08.04.2022 02:26 Ответить
за продовольственную помощь у нас отвечает верещук.
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08.04.2022 02:48 Ответить
Не вкрали, їм тупо подарували -- ще й ду-уже багато.
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08.04.2022 06:33 Ответить
Головне питання кому і що підгонить ця говоряча голова верещучка?. Ефективність її дій негативна, що в гуманітарних питаннях, що з розмінуванням перешийку. Правда останнє - це питання іншої площини її відповідальності.
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08.04.2022 09:52 Ответить
Ну називайте прямо,чого вже лукавити: ПОДАРИЛИ окупантам ліки, їжу, одежу і автобуси з автомобілями. За таке,хтось має відповідати і негайно, ВІЙСЬКОВИЙ СТАН. Такі дії кваліфікуються як співпраця з ворогом або держзрада. Поки ЗСУ ціною життя, знищують забезпечення ворога, хтось ось так необдуманно забезпечує ворога всім необхідним.
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08.04.2022 02:25 Ответить
Подарували ? Наївний . Це бізнес . Зелений бізнес на крові .
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08.04.2022 02:36 Ответить
Порохобот?
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08.04.2022 04:30 Ответить
Шапоклячку надо убирать.
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08.04.2022 02:28 Ответить
Так ми через день читаємо що орки отжали чергову партію гумдопомоги в Мелітополь. Може це у Верещук бізнес такий?
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08.04.2022 02:37 Ответить
РАШИЗМ = ФАШИЗМ
..

Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
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08.04.2022 02:50 Ответить
Ну що,з логістикою в кацапів вже проблем немає?
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08.04.2022 03:10 Ответить
Та це в голову не вкладується...
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08.04.2022 04:33 Ответить
Гидота касабська
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08.04.2022 03:13 Ответить
В Польше на кордоне забрать русских фур в таком же количестве и делать так пока не прекратят.
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08.04.2022 03:45 Ответить
Це не так як з тим зникшим зерном що миші з"їли?
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08.04.2022 04:15 Ответить
31.03.2022 Російські окупанти забрали 14 тонн гуманітарної допомоги, яка прямувала до Мелітополя.Про це під час онлайн-брифінгу заявила віце-прем'єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ

Увечері до Мелітополя сьогодні доїхали 12 автобусів для евакуації людей, завантажені гуманітарною допомогою

"На жаль, гуманітарну допомогу забрали оккупанти. Це 14 тонн продовольства і медикаментів. Ведем переговори, щоб автобуси повернулися, і жителі Мелітополя могли завтра ними приїхати в Запоріжжя", - зазначила віцепрем'єр. Джерело: https://censor.net/ua/n3330362

У этой Верещук, похоже, свои какие-то дела с орками. Постоянно отправляет гумкомвои на оккупированные территории, которые достаются врагу. Плохо, что нет военных трибуналов и приговоров. Один раз снабдила кацапов провизией и медикаментами, второй, третий, а потом приговор и по законам военного времени расстрел. Это война, а не квартал 95.
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08.04.2022 06:33 Ответить
якби тільки Верещук ! Там і місцеві по вуха в лайні
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08.04.2022 09:10 Ответить
Її ж прогнали жителі Рави Руської за корупцію, та вона згодилася для зелених.
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08.04.2022 06:38 Ответить
Толку з того Червоного Хреста - як і з ООН
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08.04.2022 07:04 Ответить
Заметил, что уже 2 недели как она тупо в открытую снабжает орков. Уберите срочно эту дуру продажную.
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08.04.2022 07:17 Ответить
На кого працює Верещук годуючи рашофашистів ?
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08.04.2022 07:55 Ответить
В роботі цієї особи Верещук більше нанесення шкоди Україні чим позитиву.
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08.04.2022 07:56 Ответить
Вероятность того, что орки заберут и технику и груз составляла 99%.
Вопрос: КОМУ отправляла Верещук гумпомощь и транспорт? При такой вероятности, ответ очевиден. Ок, тогда вопрос № 2: ЗАЧЕМ Верещук это делала и делает? Вопрос № 3: Почему НИКТО не остановит это тело?
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08.04.2022 08:32 Ответить
Бо те що сталося,очевидно було заплановано.Тільки тупа людина могла подумати що то гуманітарка для цивільних.Влада явно підігрує кацапам.
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08.04.2022 09:51 Ответить
Популизм, колхозный PR, тупость и угодничество (главная черта всех "назначенцев") - вот что это такое.
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08.04.2022 10:56 Ответить
красный крест- это пособник террористов. Так кому вы везли гуманитарку, оккупанту?
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08.04.2022 08:56 Ответить
А деяким все хочеться поговорити.....
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08.04.2022 09:00 Ответить
кто бы сомневался - "армия" мародеров, насильников и убийц...
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08.04.2022 09:28 Ответить
....рассея отобрала всю гуманитарку... в очередной раз..
Мы везем - они забирают.. Мы везем - они забирают...
Это почти как чернобаевка. Тупо повторяется с одним и тем-же результатом.
Ну знаете, что заберут.. так отравите все там ядами, холерой какой-нибудь.
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08.04.2022 09:31 Ответить
Зе - спонсори террористів!!!!
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08.04.2022 09:50 Ответить
Чоловік Верещук спалював людей в Будинку профспілок, то чому ви всі тут дивуєтесь, що вона казламордних їжею і ліками посчатає?
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08.04.2022 09:59 Ответить
Важко не вкрасти те, що доставляють адресно та пропонують на блюдєчкє
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08.04.2022 10:19 Ответить
 
 