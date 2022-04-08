Украине нужно дать новое оружие, которое использует НАТО, а не советское, - Резников
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Украине необходимо современное оружие, которое используют страны НАТО, вместо советского.
Об этом в обращении к государствам-партнерам Украины заявил глава Минобороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
Он подчеркнул: "Раньше мы делали акцент на получении оружия советских образцов. Это логическое решение, ведь это оружие может сразу идти в бой, мы умеем его использовать. Оно быстро усилит оборону в критический период".
Но нужного нам советского оружия немного. Часто оно находится в ненадлежащем состоянии, ведь изготовлено 30-40 лет назад. Для него недостаточно боеприпасов. В таких условиях полученное нами советское оружие усилит Украину лишь на короткое время.
Поэтому Украина должна как можно быстрее получить оружие, используемое странами НАТО. Это самое лучшее решение по многим соображениям.
Во-первых, это будет мощный сигнал России, что ей не удастся изнурить украинскую армию. Напротив – стоимость войны для Москвы очень возрастет. Украинская армия сможет оказать эффективное сопротивление. Это будет лучшим стимулом для деэскалации и поиска мира.
Во-вторых, это еще больше улучшит взаимосовместимость украинской армии с армиями стран Европы. Но существенно усилит восточный фланг НАТО. Уверен, что уже ни у кого нет сомнений, что Украина может быть донором европейской безопасности. Мы это доказали. Инвестиции в нашу армию это лучшие инвестиции в оборону, которые только можно представить.
В-третьих, техники, изготовленной по стандартам НАТО, достаточно и она снабжена боеприпасами. Скажем, артиллерия калибра 155-мм используется в разных странах. Не будет дефицита снарядов как для советских систем. Это будет не краткосрочное, а системное решение.
В-четвертых, передать это оружие сможет много стран разными способами. Некоторые уже снимают нужные нам системы с боевых дежурств, заменяя их более современными. Кому-то просто нужно разрешение страны-производителя.
Украинские военные очень быстро овладеют новым оружием. Они уже показали, что способны очень эффективно использовать западные комплексы в боевых условиях. Доказательство этому – потери врага, которые я упомянул в начале.
Мы призываем предоставить нам тяжелое оружие как можно скорее.
Пожалуйста, подождите...
А може то "вбитий" на війні брат єрмака ?
Уже проходили.
Військові (яким "слуги" не давали грошей до останнього дня ні на зброю, ні на стратегічні запаси!!!) боронять Україну як 300 спартанців, а лаври знову укладають собі на голову ті самі, що знімають відосікі.
Печально, що світ бачить катринки ТБ, а не героїв, що здобувають Перемогу на полях боїв
вы там на фоне вседозволенности совсем *********? есть такая повесть "Баязет", так там один из главных героев, роль которого исполняет Серебряков, сказал - порок прощу, но подлость не забуду... выдача действующего воина это порок или преступление? ПРЕСТУПЛЕНИЕ! и за это нужно нести ответственность по законам военного времени, как за предательство...
И потому , чем раньше их остановить , чем раньше их разбить , тем Европе будет меньше крови .
Украине нужна современная военная техника и самолеты
Ви просто не уявляєте наскільки літак складний механізм.
Та і в принципі - нам ніхто нічого не винен. Останні три роки львівський авіаремонтний через недофінансування працював на читириденці, наприклад. А зараз ми кажемо "дайте нам літаків". Що заважало ремонтувати свої?
Думаєте, сіли в кращий танк і вже перемогли ?
По друге. Нічого особливо не залежить від Зе, він ніяк не стимулював українців та ЗСУ до боротьби. Навпаки завжди замирював з кацапами.
Так что заткнись, фейковый украинец, и не вякай.
Вот единственная причина яневтик. На выборах они дурили народ вместе.
Резников все правильно конечно говорит и вопрос ставит правильно. Вот только не дадут этого всего. Потому что как потом Украине отказывать в членстве в НАТО?