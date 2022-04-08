Украине нужно дать новое оружие, которое использует НАТО, а не советское, - Резников

Украине необходимо современное оружие, которое используют страны НАТО, вместо советского.

Об этом в обращении к государствам-партнерам Украины заявил глава Минобороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул: "Раньше мы делали акцент на получении оружия советских образцов. Это логическое решение, ведь это оружие может сразу идти в бой, мы умеем его использовать. Оно быстро усилит оборону в критический период".

Но нужного нам советского оружия немного. Часто оно находится в ненадлежащем состоянии, ведь изготовлено ​​30-40 лет назад. Для него недостаточно боеприпасов. В таких условиях полученное нами советское оружие усилит Украину лишь на короткое время.

Поэтому Украина должна как можно быстрее получить оружие, используемое странами НАТО. Это самое лучшее решение по многим соображениям.

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Во-первых, это будет мощный сигнал России, что ей не удастся изнурить украинскую армию. Напротив – стоимость войны для Москвы очень возрастет. Украинская армия сможет оказать эффективное сопротивление. Это будет лучшим стимулом для деэскалации и поиска мира.

Во-вторых, это еще больше улучшит взаимосовместимость украинской армии с армиями стран Европы. Но существенно усилит восточный фланг НАТО. Уверен, что уже ни у кого нет сомнений, что Украина может быть донором европейской безопасности. Мы это доказали. Инвестиции в нашу армию это лучшие инвестиции в оборону, которые только можно представить.

В-третьих, техники, изготовленной по стандартам НАТО, достаточно и она снабжена боеприпасами. Скажем, артиллерия калибра 155-мм используется в разных странах. Не будет дефицита снарядов как для советских систем. Это будет не краткосрочное, а системное решение.

В-четвертых, передать это оружие сможет много стран разными способами. Некоторые уже снимают нужные нам системы с боевых дежурств, заменяя их более современными. Кому-то просто нужно разрешение страны-производителя.

Украинские военные очень быстро овладеют новым оружием. Они уже показали, что способны очень эффективно использовать западные комплексы в боевых условиях. Доказательство этому – потери врага, которые я упомянул в начале.

Мы призываем предоставить нам тяжелое оружие как можно скорее.