РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15314 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
13 632 78
НАТО (8958) оружие (9394) Резников (1165)

Украине нужно дать новое оружие, которое использует НАТО, а не советское, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

резников,резніков

Украине необходимо современное оружие, которое используют страны НАТО, вместо советского.

Об этом в обращении к государствам-партнерам Украины заявил глава Минобороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул: "Раньше мы делали акцент на получении оружия советских образцов. Это логическое решение, ведь это оружие может сразу идти в бой, мы умеем его использовать. Оно быстро усилит оборону в критический период".

Но нужного нам советского оружия немного. Часто оно находится в ненадлежащем состоянии, ведь изготовлено ​​30-40 лет назад. Для него недостаточно боеприпасов. В таких условиях полученное нами советское оружие усилит Украину лишь на короткое время.

Поэтому Украина должна как можно быстрее получить оружие, используемое странами НАТО. Это самое лучшее решение по многим соображениям.

Также читайте: США одобрили передачу Украине партии Stinger, Javelin и Дронов Switchblade

Во-первых, это будет мощный сигнал России, что ей не удастся изнурить украинскую армию. Напротив – стоимость войны для Москвы очень возрастет. Украинская армия сможет оказать эффективное сопротивление. Это будет лучшим стимулом для деэскалации и поиска мира.

Во-вторых, это еще больше улучшит взаимосовместимость украинской армии с армиями стран Европы. Но существенно усилит восточный фланг НАТО. Уверен, что уже ни у кого нет сомнений, что Украина может быть донором европейской безопасности. Мы это доказали. Инвестиции в нашу армию это лучшие инвестиции в оборону, которые только можно представить.

В-третьих, техники, изготовленной по стандартам НАТО, достаточно и она снабжена боеприпасами. Скажем, артиллерия калибра 155-мм используется в разных странах. Не будет дефицита снарядов как для советских систем. Это будет не краткосрочное, а системное решение.

В-четвертых, передать это оружие сможет много стран разными способами. Некоторые уже снимают нужные нам системы с боевых дежурств, заменяя их более современными. Кому-то просто нужно разрешение страны-производителя.

Украинские военные очень быстро овладеют новым оружием. Они уже показали, что способны очень эффективно использовать западные комплексы в боевых условиях. Доказательство этому – потери врага, которые я упомянул в начале.

Мы призываем предоставить нам тяжелое оружие как можно скорее.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+26
Он прав, в том, что не нужно делать из этого зеленого "какая разница" героя. Пуйло 15 лет готовилось к нападению, а он тут втирал про "мир в глазах путина".
показать весь комментарий
08.04.2022 06:08
+24
зато каждый день минимум один видосик выпускается... но придет время и обязательно спросят... тогда не до Нобелевской премии будет...
показать весь комментарий
08.04.2022 05:30
+23
Вот просто интересно.Честно.Почему вам весь мир должен.Ще негайно?Ви свідомо выбираете черте че которое три года роет асфальт прощает олигархам миллиарды а весь Мир вам ***** должен.За що?
показать весь комментарий
08.04.2022 05:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тільки разом до знищення рашизму та *****. Світ повинен це зрозуміти.
показать весь комментарий
08.04.2022 03:23 Ответить
Армії тієї ж Європи,самі не мають зброї в достатній кількості.Важку зброю,може надати США,тому що в них,є величезний запас.
показать весь комментарий
08.04.2022 04:03 Ответить
Якщо не буде надана зброя найближащим часом-то час буде втрачено
показать весь комментарий
08.04.2022 04:07 Ответить
Вот просто интересно.Честно.Почему вам весь мир должен.Ще негайно?Ви свідомо выбираете черте че которое три года роет асфальт прощает олигархам миллиарды а весь Мир вам ***** должен.За що?
показать весь комментарий
08.04.2022 05:16 Ответить
прошу лично тебя определится, ты украинец или русский, но по ходу второй, если такое написал
показать весь комментарий
08.04.2022 05:51 Ответить
Он прав, в том, что не нужно делать из этого зеленого "какая разница" героя. Пуйло 15 лет готовилось к нападению, а он тут втирал про "мир в глазах путина".
показать весь комментарий
08.04.2022 06:08 Ответить
Все он правильно написал. Это лучше другим со своим укр-центризмом идти на хер и надо жестче критиковать не страны НАТО, а нашу конченую зеленую власть. А то я тоже могу написать "кто за зелень тот предатель!!!"...
показать весь комментарий
08.04.2022 06:21 Ответить
Эта "конченая зелёная власть" как ты написал, твоего бункерного недомерка раком поставила!!!!
показать весь комментарий
08.04.2022 10:07 Ответить
Извините за эмоции.Не отошел еще от вчерашнего видео нападения на Петра Алексеевича какого то пьяного быдла якобы "воевавшего в теробороне".Аж трясет
показать весь комментарий
08.04.2022 06:29 Ответить
Знову той придураст, який за гроші зе переслідує ПП навіть по літаках ?
А може то "вбитий" на війні брат єрмака ?
показать весь комментарий
08.04.2022 08:14 Ответить
За сдачу 2 ядерного арсенала на добровольной основе. Хотя про Зелю правда(
показать весь комментарий
08.04.2022 07:58 Ответить
Поки був президентом Порошенко і війна була лише на сході. Європі не було страшно і вони зброї нам не давали. Ми взагалі були під санкціями за те, що ніби при Кучмі на Близький Схід "Кольчуги" поставляли. Тоді війну можна було зупинити. Отже вони нам справді винні.
показать весь комментарий
08.04.2022 08:23 Ответить
При Порохе война бы уже остановилась. Был бы Минск 3, весь Донбасс и Юг под росией и бакс по 100.
Уже проходили.
показать весь комментарий
08.04.2022 10:09 Ответить
Не нужно истерик ... Все свинособаки будут убиты все до единого
показать весь комментарий
08.04.2022 06:11 Ответить
почему так... почему маляр-токарь-фармацевт ничего не говорит... возмутительно... она все знает...
показать весь комментарий
08.04.2022 04:59 Ответить
губу закатайте і дякуйте що вас нахєр ще не послали з риторикою проти вступу в НАТО і мирні гарантії від **********!
показать весь комментарий
08.04.2022 05:03 Ответить
зато каждый день минимум один видосик выпускается... но придет время и обязательно спросят... тогда не до Нобелевской премии будет...
показать весь комментарий
08.04.2022 05:30 Ответить
Нобелевскую премию мира за подрыв обороноспособности страны во время войны и перед самым началом полномасштабного вторжения!
показать весь комментарий
08.04.2022 06:44 Ответить
Olga Ludewig

Військові (яким "слуги" не давали грошей до останнього дня ні на зброю, ні на стратегічні запаси!!!) боронять Україну як 300 спартанців, а лаври знову укладають собі на голову ті самі, що знімають відосікі.
Печально, що світ бачить катринки ТБ, а не героїв, що здобувають Перемогу на полях боїв
показать весь комментарий
08.04.2022 10:18 Ответить
дядя, пока ты ******** затравляешь, твой заместитель ***** порет - https://24tv.ua/vzhe-vikonuye-zavdannya-minoboroni-rozpovili-pro-viyskovu-inozemnogo_n1940497
вы там на фоне вседозволенности совсем *********? есть такая повесть "Баязет", так там один из главных героев, роль которого исполняет Серебряков, сказал - порок прощу, но подлость не забуду... выдача действующего воина это порок или преступление? ПРЕСТУПЛЕНИЕ! и за это нужно нести ответственность по законам военного времени, как за предательство...
показать весь комментарий
08.04.2022 05:21 Ответить
Якщо хочете отримати зброю, яку використовують країни НАТО, то треба виконувати умови вступу в НАТО, а не паплюжити НАТО що не день!
показать весь комментарий
08.04.2022 05:53 Ответить
Головна, втім прихована умова вступу до НАТО - здатність успішно ******* орків, з цим українці беззаперечно справляються.
показать весь комментарий
08.04.2022 06:17 Ответить
Вот и выходит , что Зеленский должен выгнать из ОПУ всех ставленников Портнова и рыгов ( Татарова в т ч) и ставленников Ермака ( с Ермаком) . Хотелось бы, чтобы он это понял .
показать весь комментарий
08.04.2022 06:37 Ответить
Хто йому тоді буде казати що говорити? Він сам не знає.
показать весь комментарий
08.04.2022 08:25 Ответить
Не получится, потому что страной управляет Ермак а не Зеленский.
показать весь комментарий
08.04.2022 08:26 Ответить
Але чогось не виходить. І це викликає багато питань. Навпаки знову витягує їх на світ білий.
показать весь комментарий
08.04.2022 08:32 Ответить
То ж з 5 -до 7 години кремлеприхильники поналізали..я вже і забув, шо вони зранку тут піддакують
показать весь комментарий
08.04.2022 06:19 Ответить
‼️‼️Резников прав . Чехи передали старые танки . Спасибо конечно , но даже не смешно. Похоже , что европейские политики до конца не понимают происходящего - раша строит Евразию от Владивостока до Лиссабона . Это их заявленная политика
И потому , чем раньше их остановить , чем раньше их разбить , тем Европе будет меньше крови .
Украине нужна современная военная техника и самолеты
показать весь комментарий
08.04.2022 06:32 Ответить
Пересісти з МіГ-27 на Ф-16 це зовсім не те що пересісти з Хонди на Рено. То багато вчитись треба. Не кажучи вже про те що літак до вильоту готує багато фахівців-інженерів, яких також треба готувати. Якщо ми хотіли щоби наші пілоти літали на Ф-16, починати підготовку треба було пару років тому.
показать весь комментарий
08.04.2022 06:52 Ответить
Дивлюся на Нікі - як нульовка , так обовьязково якусь херню кремлівську пише
показать весь комментарий
08.04.2022 07:01 Ответить
Аргументувати зможеш?
показать весь комментарий
08.04.2022 08:12 Ответить
Наші льотчики кажуть, що за 2 місяці підготуються. Думаєте за цей час війна закінчиться?
показать весь комментарий
08.04.2022 08:30 Ответить
А обслуговуючий персонал? Вся ота марудна фішня типу розхідників, запчастин - треба навчити людей з цим працювати, розробити інструкції, процедури. Поцікавтесь скільки вчать персонал на автосервісі
Ви просто не уявляєте наскільки літак складний механізм.

Та і в принципі - нам ніхто нічого не винен. Останні три роки львівський авіаремонтний через недофінансування працював на читириденці, наприклад. А зараз ми кажемо "дайте нам літаків". Що заважало ремонтувати свої?
показать весь комментарий
08.04.2022 09:04 Ответить
Mne kazetsia Taran tut xvastovalsia sto budet F-15 zakupat.Realno nado bylo togda uze probovat meniat.F-15 ,F-16 u nix vozmosti neograniceni vsio zavyset tolko ot ******* .Pravilno vi napisali nuzen inzinerni personal ego nado takze obucit pered tem
показать весь комментарий
08.04.2022 07:41 Ответить
Наші хлопці вміють керувати цими літаками, проходили навчання в США, звичайно не всі, про це повідомили США та ОП президента, читайте новини перш ніж щось писати.
показать весь комментарий
08.04.2022 08:29 Ответить
А обслуговуючий персонал? Літак готують до кожного вильоту. Хто це буде робити?
показать весь комментарий
08.04.2022 09:06 Ответить
А також потрібні люди, які вміють ними користуватись, розуміють маневреність, злагодженість дій.
Думаєте, сіли в кращий танк і вже перемогли ?
показать весь комментарий
08.04.2022 08:26 Ответить
Хорошие слова, Резников. Теперь спроси у Зеленского , Татарова, дЕрьмака и т.д. - почему они за 3 года не дали Украине новое оружие украинского производства.
показать весь комментарий
08.04.2022 06:58 Ответить
"Успішно" провалили програму обороноздатності держави і всі дружно знайшли винних-НАТО. На кого ця таляпанина розрахована?
показать весь комментарий
08.04.2022 07:07 Ответить
Треба було Янєлохам менше борзіть і хаміть Байденам і НАТАм.
показать весь комментарий
08.04.2022 07:35 Ответить
Цікаво, найжорсткіші критики "зеленой власти" пишуть на "магучім язікє". Совпадєніє, не думаю. Клоун перш за все не виправдав сподівань х***ла, не втік, не здав країну, а оцінку його діяльності до війни український народ дасть після перемоги.Тому всім критикам з псячими голосами - ідіть слідом за своїм кораблем.
показать весь комментарий
08.04.2022 08:03 Ответить
По перше. Ви ж знаєте , що сталось а областях, в яких користуються переважно росіскою.
По друге. Нічого особливо не залежить від Зе, він ніяк не стимулював українців та ЗСУ до боротьби. Навпаки завжди замирював з кацапами.
показать весь комментарий
08.04.2022 08:10 Ответить
Сколько можно мусолить эту тему? Ты дебил? Ты не понимаешь то что я написал?
показать весь комментарий
08.04.2022 08:32 Ответить
Ні дебіл, це той хто живе в країні і не здатен вивчити її мову .Чи може руськоязична щелепа заважає ?
показать весь комментарий
08.04.2022 11:34 Ответить
Ти, дурню, яку другу мову розуміешь? Чи може тебе запитати What other language do you know?
Так что заткнись, фейковый украинец, и не вякай.
показать весь комментарий
08.04.2022 11:54 Ответить
Ну от і спалилася свинособака і гугл транслейт не допоміг. Паляниця, полуниця - розуміЄш ? Пішов вслід за кораблем , продублюю - followed the russian ship.
показать весь комментарий
08.04.2022 12:07 Ответить
Точно, не втік. Героя України йому за це дати. І мені за компанію. Я теж не втікла і не здала країну.
показать весь комментарий
08.04.2022 08:33 Ответить
А що ви зробили за цей час ? Скільки провели зустрічей,перемовин із закордонними партнерами ? Який обсяг гум.домопоги та озброєння отримала країна завдяки вашим зусиллям ? Просто смішно читати "я не втік" від юзера під чеським прапором
показать весь комментарий
08.04.2022 11:39 Ответить
Складно написане з листочка читати ?
показать весь комментарий
08.04.2022 15:25 Ответить
Добре, Зеля поганий, що будемо з цим робити ? На кого і головне як поміняти ? Як кажуть "Критикуєш,пропонуй".
показать весь комментарий
08.04.2022 16:56 Ответить
Чеський прапор для мене загадка. Я навіть закордонного паспорта ніколи не мала.
показать весь комментарий
09.04.2022 00:43 Ответить
Зе не может убежать потому что он на поводку бени, пришлось бы и его с собой брать, но тогда арест.
Вот единственная причина яневтик. На выборах они дурили народ вместе.
показать весь комментарий
08.04.2022 08:54 Ответить
Що справді ? Беня прив"язав його собі до ноги ? У Бені є купа паспортів і грошей, він може спокійно осісти в країні яка свої не видає США , той самий Ізраїль уже неодноразово відмовлявся видавати США своїх громадян. Тому скажи своїм кураторам нехай придумають більш правдоподібне пояснення " яневтік", а не чергове безглуздя.
показать весь комментарий
08.04.2022 11:50 Ответить
Дпя яневтіків. Просте питання. Які були ефективні накази по обороні напередодні вторгнення мордору на ПІвнічному Східному і Південному напрямках? Аж ніяких! Тільки балабольство про шашлики в травні. Внаслідок важкі втрати в інфраструктурі і гуманітарній сфері(бомбування і генцид на окупованих територіях). Чи ви прихильник сталінського вислову"Войни без потерь не биваєт"?Так що закрий свій псячий хавальнік зелене чмо!
показать весь комментарий
08.04.2022 10:18 Ответить
Ого, які емоції.Хоч написано і на мові, але по стилю написання точно представник мордору. Тварюко я тебе не ображав, тільки свинособаки у розмові намагаються образити та принизити опонента, маскуючи під матюками відсутність інтелекту. Напишу ще раз, мордорські боти ідіть за кораблем, корисні ідіоти вчіть історію України 1918-1920 років. Тоді в українців був шанс об"єднатися і створити власну,сильну державу, але замість того почалася гризня і міжусобиця за гетьманську булаву, чим і скористалася московська орда. Наша сила в єдинстві, а орки знову намагаються нас розколоти на зелених, соєвих, йолькоголових, западєнців, руськоязичних, розколоти по вірі. Що від того , що 100500 разів нагадувати про дороги,шашлики, яким чином це допоможе здобути перемогу ? Закінчиться війна і тоді за все спитаємо. Коли горить хата спочатку потрібно погасити пожежу, а потім з"ясовувати хто винен.
показать весь комментарий
08.04.2022 11:33 Ответить
Зедебілко -яневтітітько пішов ти *****,об"єднувач ху]в. Я добре знаю історію. Але констатація фактів на 44 день вторгнення наводить на думку що висновків у верхах не зроблено. Про що сввдчить хаотичні взаємовиключні заяви спікерів таr званої ОПи . Ти що думаєш успішно закінчити війну з цим кодлом? Я мовчав 40 днів і терпінню є межі, особливо після висерів таких об"єднувачів.А відносно мордорського бота, то ти саме що не є тупе їбанько.
показать весь комментарий
08.04.2022 12:13 Ответить
Свинопес, навчися спочатку спілкуватися без матюків, в українській мові їх майже не має, тому не загаджуї її смердючими висерами із "магучєго язіка". Історія завжди повторюється, в 1918р. Дерикторія УНР усунула гетьмана Скоропадського , якого також вважали непорозумінням, царським генералом та малоросом, результатом цього став розкол серед українців і насамперед військових чим і скористалися більшовики. Якщо терпіння на межі то займися корисною роботою.
показать весь комментарий
08.04.2022 12:37 Ответить
Німці вже про Леопарди кажуть, як можливий варіант. Якщо додадуть, то треба німецькі хрести лишити, то у кацапів запалає.
показать весь комментарий
08.04.2022 08:28 Ответить
Резников ты чем то больше велосипеда управлял? А тем более новым и не знакомым? Сейчас главное - время не упустить.
показать весь комментарий
08.04.2022 08:30 Ответить
А своя зброя где? Просрал?
показать весь комментарий
08.04.2022 08:33 Ответить
Так казав же що армія забезпечена на 100%. П@здів. Навчився у говнокомандувача.
показать весь комментарий
08.04.2022 08:45 Ответить
иными словами - возьмите нас в НАТО
Резников все правильно конечно говорит и вопрос ставит правильно. Вот только не дадут этого всего. Потому что как потом Украине отказывать в членстве в НАТО?
показать весь комментарий
08.04.2022 09:43 Ответить
Україна вже була б давно в НАТО, якщо б виконала умови вступу, та хоч трохи стримала тотальну корупцію у владі і знешкодила б десятки тисяч кацапських шпигунів у силових структурах.
показать весь комментарий
08.04.2022 10:31 Ответить
боеприпасов нет! 152 калибра! а чего ж вы сцуки покупали перед войной чешские САУ 152калибра а не 155го хотя под 152калибр у нас стволов больше чем боеприпасов и взять их практически негде
показать весь комментарий
08.04.2022 10:53 Ответить
 
 