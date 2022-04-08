РФ может использовать ядерное оружие только тогда, когда будет ощущать преимущество, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в использование Россией ядерного оружия.

Об этом он сказал в интервью индийскому телеканалу Republic Media Network, передает Цензор.НЕТ.

"Использование любого оружия, и ядерное - не исключение, будет не потому, что кто-то вступится за Украину, не потому, что нас взяли бы в НАТО, не потому, что какая-то страна передаст нам самолеты или танки. Россия может использовать ядерное оружие только тогда, когда будет ощущать преимущество", - подчеркнул глава государства.

Зеленский уточнил, что речь идет именно о преимуществе, а не ситуации, когда агрессора загоняют в угол. По оценке президента, сейчас рано говорить, что РФ уже находится в таком положении.

Он также добавил, что возможное использование ядерного оружия российским режимом приведет к потере им власти, "они потеряют все".

"Поэтому я в это не верю", – резюмировал глава государства.

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