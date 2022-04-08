РФ может использовать ядерное оружие только тогда, когда будет ощущать преимущество, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в использование Россией ядерного оружия.
Об этом он сказал в интервью индийскому телеканалу Republic Media Network, передает Цензор.НЕТ.
"Использование любого оружия, и ядерное - не исключение, будет не потому, что кто-то вступится за Украину, не потому, что нас взяли бы в НАТО, не потому, что какая-то страна передаст нам самолеты или танки. Россия может использовать ядерное оружие только тогда, когда будет ощущать преимущество", - подчеркнул глава государства.
Зеленский уточнил, что речь идет именно о преимуществе, а не ситуации, когда агрессора загоняют в угол. По оценке президента, сейчас рано говорить, что РФ уже находится в таком положении.
Он также добавил, что возможное использование ядерного оружия российским режимом приведет к потере им власти, "они потеряют все".
"Поэтому я в это не верю", – резюмировал глава государства.
Пожалуйста, подождите...
а ядерна істерія - це зброя хремля і Ви теж
СВІТ ПОРА ПРИВЧАТИ ДО ЦІЄЇ ДУМКИ , а не нудити що комусь треба зберегти лицо ( хутину) чі буде ядерний конфлікт .
Тему ядерного конфлікту постійно мусують кацапські тролі , пан Зе. І вам не потрібно їм допомагати
" Так ***** **...."
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
Слава нації
Смерть москалям
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США позбавили нас ядерної зброї у 1994, вони повинні нам дати ядерні гарантії!
Зеленский решил "убедить" Запад", что этого не произойдет. Но сделал это ... Помните знаменитое выражение Добкина: "Текс по-дебльному написан". В самую точку.
- росія напала на Україну саме тому, що зе за 3 рокі зробив країну найслабшою та найуразливішою з часів Майдану.
Это означает что действий по обороне от ЯО не будут проводится.. как и не проводились когда он не верил когда на нас нападут