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РФ может использовать ядерное оружие только тогда, когда будет ощущать преимущество, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зброя,ядерна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в использование Россией ядерного оружия.

Об этом он сказал в интервью индийскому телеканалу Republic Media Network, передает Цензор.НЕТ.

"Использование любого оружия, и ядерное - не исключение, будет не потому, что кто-то вступится за Украину, не потому, что нас взяли бы в НАТО, не потому, что какая-то страна передаст нам самолеты или танки. Россия может использовать ядерное оружие только тогда, когда будет ощущать преимущество", - подчеркнул глава государства.

Зеленский уточнил, что речь идет именно о преимуществе, а не ситуации, когда агрессора загоняют в угол. По оценке президента, сейчас рано говорить, что РФ уже находится в таком положении.

Он также добавил, что возможное использование ядерного оружия российским режимом приведет к потере им власти, "они потеряют все".

"Поэтому я в это не верю", – резюмировал глава государства.

Читайте: Совершенно не исключаю, что Путин хочет нанести ядерный удар по члену НАТО, - Грозев
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Топ комментарии
+22
Він вже не вірив і про сам напад (а його ж попереджали,і не раз).Зате свято вірив в мир в очах *****, шашлики на"майские"...ну що за бевзь
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08.04.2022 06:52
+19
как ты ошибаешься Владимир.
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08.04.2022 06:44
+18
Дурень !!!
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08.04.2022 06:49
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Де заблоковано, в Херсоні?
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08.04.2022 07:09 Ответить
В Києві і не тільки , всі канали з орбіти Порошенка по Т2 не працюють.
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08.04.2022 07:42 Ответить
Нарешті !!
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08.04.2022 08:20 Ответить
Коли відчуватиме перевагу? Якраз так! То останній козир! Програє і буде ядерна зброя на остаток!
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08.04.2022 06:34 Ответить
Не будет, бот
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08.04.2022 06:52 Ответить
как ты ошибаешься Владимир.
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08.04.2022 06:44 Ответить
У Володі вже проблеми з логікою, що буде далі...
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08.04.2022 06:58 Ответить
він сам суцільна проблема, як і х..лу
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08.04.2022 08:13 Ответить
А буде так само як в польських окопах на польсько-німецького фронту в 1939 році. Вацек до Юзика , потягнувши носом повітря і відчувши сморід--ЮЗЮ ЦО ТО ТАКЕ? ЦО ТО СМЄРДЗЄ? ЮЗЮ ТО ЗО СТРАХУ?. А Юзик---НЄ. ТО СО ЗЛОСТІ
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08.04.2022 10:09 Ответить
Дурень !!!
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08.04.2022 06:49 Ответить
Він вже не вірив і про сам напад (а його ж попереджали,і не раз).Зате свято вірив в мир в очах *****, шашлики на"майские"...ну що за бевзь
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08.04.2022 06:52 Ответить
А ви самі вірити в застосування ядерної зброі? Ви вірити, що соратники хутіна ,наколядував мільярди бюджетних грошей , захочуть згоріти в ядерній війні? Так нащо їм тоді мільярди
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08.04.2022 06:57 Ответить
Вони не те що можуть,вони хочуть застосувати , по всіх каналах вже йде нарощування ядерної істерії. Ніхто не допускав,що вони лупитимуть ракетами по Києву, а вони з задоволенням це роблять
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08.04.2022 07:15 Ответить
На застосування рашей ядерної зброї одразу буде ядерна відповідь НАТО. США вже і ядерні підводні човни до Босфору відправила.

а ядерна істерія - це зброя хремля і Ви теж
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08.04.2022 07:39 Ответить
Не буде, розслаься
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08.04.2022 07:54 Ответить
Глупости. США используют ядерную только если будет ядерная по США или НАТО. На каком вообще основании Америка вдруг влезет в чужую войну? Они ПВО не хотят дать, а то вдруг ядерным по рассее. Это сразу будет ответ и капец земному шарику.. Рассея это понимает и потому легко может применить не опасаясь ответки.
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08.04.2022 09:37 Ответить
Знаєте, навіть не хочеться про це думати, але я добре пам'ятаю слова *****-"якщо світ бачиться без р...ії, навіщо такий світ"...так що від придурка можна очікувати що завгодно. Це по-перше, а по-друге, а там таке стадо(оточення та і народ також), що їм все пофіг-"будем терпеть, сколько понадобится"...питання залишається відкритим.
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08.04.2022 07:24 Ответить
« стадо» , що наближене до ***** і до ядерної зброї - не зовсім лохі , раз спромоглися до такої ступені добратись . І помирати їм зовсім не комільфо. Усе життя тиріли бюджет , мріяли у Европі пожити - а тут вдруг повна дупа. 🤣🤣
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08.04.2022 07:44 Ответить
Не совсем лохи, это вы про захарову, коня, пескова?
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08.04.2022 09:43 Ответить
І ще . Дивлюся на Нікі - як нульовка , так обовьязково якусь херню кремлівську пише
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08.04.2022 06:59 Ответить
Рашу пора роззброїти і заборонити мати армію років на 100. І про це ВЖЕ президент має говорити всім парламентам світу.
СВІТ ПОРА ПРИВЧАТИ ДО ЦІЄЇ ДУМКИ , а не нудити що комусь треба зберегти лицо ( хутину) чі буде ядерний конфлікт .
Тему ядерного конфлікту постійно мусують кацапські тролі , пан Зе. І вам не потрібно їм допомагати
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08.04.2022 06:53 Ответить
Та ти не вірив в те,що ця ГИДОТА на нас війною піде!!!
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08.04.2022 07:06 Ответить
Не понял, а где логика? Зачем применять ЯО, когда и так побеждаешь?
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08.04.2022 07:12 Ответить
Ойц скільки забугорних "анал ітеГів'....
" Так ***** **...."
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
Слава нації
Смерть москалям

.
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08.04.2022 07:18 Ответить
Хтось зрозумів про що йдеться?
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08.04.2022 07:29 Ответить
расейський фюрер сидить в бункері, челядь свою тримає на відстані 7-10 метрів, тягає за собою цілу команду лікарів - не схожий він на безшабашного рубаку
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08.04.2022 07:32 Ответить
Хоче ***** жити - так що про ядерну кнопку смішно розмовляти .
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08.04.2022 07:46 Ответить
Chjo..........atkuda on takoje vikuril ? Polnoje atsutstvie logiki . Mdaa.......
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08.04.2022 07:42 Ответить
Кто то ему текст написал - точно Ермак
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08.04.2022 07:47 Ответить
А що , в нього суфлер відмовив ?Краще б мовчав .
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08.04.2022 07:46 Ответить
Що за нісенітниці.... Вони вже все втратили питання як швидко це відбудеться. Їм втрачати нічого зомбі просять крові...
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08.04.2022 07:48 Ответить
стратег... сразу видно, что за спиной минимум Вест-Пойнт...
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08.04.2022 07:49 Ответить
Якеж воно **** недолуге, знову теж саме не дратуйте членососа путла ,бо воно нападе.Українці не майте переваги над ворогом, бо воно застосує ядерну зброю.А ще раніше кричали шо війни не буде, американці нагнетають,,, Дякуємо" шо ти хоть не вбігло, залишилось у Києві і знову нюхаєш кокс і несеш,,,Дякуємо "за твою команду, в якої під час війни зрадники, вороги і дебіли.Всіх не перерахуєш достатньо трьох-чотирьох ексемплярів, д,єрьмака, арестовича, татарова, ахренія.
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08.04.2022 07:50 Ответить
ти що-Ванга?може хватить робити одні лиш припущення.
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08.04.2022 07:52 Ответить
Нам потрібно взяти з США гарантії, що, якщо росія використає проти нас ядерну зброю - вони зразу ударять по росії у відвовідь.

США позбавили нас ядерної зброї у 1994, вони повинні нам дати ядерні гарантії!
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08.04.2022 07:57 Ответить
Не сци Зеленський… ми переможемо. Головне щоб ти не засцав і не відмовився від НАТО і повернення Криму
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08.04.2022 08:00 Ответить
100% Він з оп мене лякає
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08.04.2022 08:17 Ответить
Чого варті лише дії дбр. Так само мародерять на волонтерці. Іноземці обурені поборами на митниці.
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08.04.2022 08:25 Ответить
Вiн вже вiдмовився. Ви читали що ці переговорники наперемовлялися? арахамія, чалий та подоляк здають Україну з тельбухами.
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08.04.2022 08:20 Ответить
Так, на жаль у нас нема ядерної зброї. Але можна вдарити по кацапським АЕС звичайною зброєю.
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08.04.2022 08:01 Ответить
воопше непонятно намолов
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08.04.2022 08:16 Ответить
Зе на афганку певно перейшов
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08.04.2022 08:21 Ответить
Вялікій стратєг...
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08.04.2022 08:24 Ответить
Запад боится применения ЯО Путлером.
Зеленский решил "убедить" Запад", что этого не произойдет. Но сделал это ... Помните знаменитое выражение Добкина: "Текс по-дебльному написан". В самую точку.
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08.04.2022 08:27 Ответить
Почитав коменти. Гадання і сумніви в адекватності Зеленського. Я взагалі не розумію для чого він робить такі заяви - вірю, не вірю. На ромашці погадай. Немає людині чим зайнятись крім шоу. Президент повинен без лишнього балабольства, щоб не залякувати і не визвати паніки, готувати країну до найгіршого сценарію. Є багато проблем, які потрібно вирішувати, починаючи зі стану комплектації бомбосховищ до індивідуального захисту. Проти нас армія шизофреніків і ман;яків, зараз не час гадати, а у нашого в голові аби на сцену вилізти.
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08.04.2022 08:48 Ответить
Якщо наші збройні сил і далі будуть та лупити рашистів, то застосування ядерної зброї (тактичної, принаймі) невідворотне.
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08.04.2022 09:02 Ответить
Не согласен, москвиты сами же заявили, что если наступит песец, они применят ЯО.
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08.04.2022 09:14 Ответить
"Використання будь-якої зброї,( від рашистів проти України і її народу для"зе" влади до 24,02, був винятком ) і ядерна - не виняток, - так правильно у випадку з непередбачуваною рашистською кровожадною ордою , котру "умом не понять"
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08.04.2022 09:45 Ответить
Хтось дурню підказав, не саме ж воно придумало, але частка розумного в його базіканні є:
- росія напала на Україну саме тому, що зе за 3 рокі зробив країну найслабшою та найуразливішою з часів Майдану.
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08.04.2022 09:47 Ответить
Некомпетентність на посаді клоуна для бидла - це прикрість, а от на посаді президента - це злочин.
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08.04.2022 10:32 Ответить
Хрено это очень когда наш президент во что то не верит..
Это означает что действий по обороне от ЯО не будут проводится.. как и не проводились когда он не верил когда на нас нападут
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08.04.2022 10:56 Ответить
 
 