Оперативная информация по состоянию на 6:00 8 апреля по российскому вторжению, - Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 6:00 8 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

Так, начались 44 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Сообщается, что вооруженные силы Российской Федерации продолжают вооруженную агрессию против Украины. Продолжается подготовка врага к наступлению на востоке Украины.

Основные усилия российские захватчики продолжают сосредоточиваться на захвате Мариуполя, ведении наступления в районе города Изюм, прорыве обороны группировки Объединенных сил на Донецком направлении. На Южнобужском направлении враг пытается не допустить продвижения наших войск.

Вооруженные силы Республики Беларусь проводят мероприятия оперативной и боевой подготовки на полигонах по всей территории страны. К четырем батальонным тактическим группам привлечены для выполнения задач по усилению охраны украинско-белорусской границы.

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"Остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Республики Беларусь по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.

По имеющейся информации, на территории Республики Беларусь осуществляется отбор так называемых добровольцев из числа белорусов для комплектования новых подразделений частной военной компании. Информация уточняется", – говорится в сообщении.

Кроме того, враг завершает восстановление боеспособности подразделений Центрального военного округа в районах Брянской и Курской областей.

Отдельные подразделения из состава 6-й, 20-й общевойсковой армии, 1-й танковой армии, береговых войск балтийского и северного флотов осуществляют мероприятия оперативного оборудования территории. Основное внимание уделяется восстановлению участков железной дороги из города Купянск в города Харьков, Изюм и Сватово. Для этого привлечены подразделения железнодорожных войск 38-й отдельной железнодорожной бригады Западного военного округа из Ярославля.

На Харьковском направлении враг продолжает блокировать город Харьков. Для недопущения продвижения наших войск захватчики ставят минно-взрывные заграждения.

Во временно занятом Изюме представители так называемой "ДНР" выполняют функции местной "полиции", осуществляют незаконную проверку документов, обыски лиц и помещений местного населения", - сообщили в Генштабе.

Подразделения оккупационных войск сосредоточивают усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасна, Рубежное и установлении контроля за городом Мариуполь. Продолжают ведение штурмовых действий по большинству направлений.

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Враг не прекращает наносить авиационные удары и вести обстрелы гражданской инфраструктуры, в том числе с применением реактивных систем залпового огня. Такая деятельность зафиксирована в районах населенных пунктов Кременная, Северодонецк, Новотошковское, Попасная, Новозвановка, Сухая Балка, Новоселовка Вторая, Степное, Троицкое, Новобахмутовка, Марьинка и Сладкое.

В районах населенных пунктов Рубежное, Попасное, Нижнее, Новотошковское, Золотое и Боровское оккупанты пытались совершать штурмовые действия, успеха не имели.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты семь атак врага, уничтожены четыре танка, две артиллерийские системы, десять единиц бронированной и одиннадцать – автомобильной техники противника.

Авиация Воздушных Сил продолжала наносить удары по местам скопления войск противника.