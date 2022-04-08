РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15314 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
22 583 12
армия РФ (15459) война (47249) Генштаб ВС (4357)

Оперативная информация по состоянию на 6:00 8 апреля по российскому вторжению, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 6:00 8 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

Так, начались 44 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Сообщается, что вооруженные силы Российской Федерации продолжают вооруженную агрессию против Украины. Продолжается подготовка врага к наступлению на востоке Украины.

Основные усилия российские захватчики продолжают сосредоточиваться на захвате Мариуполя, ведении наступления в районе города Изюм, прорыве обороны группировки Объединенных сил на Донецком направлении. На Южнобужском направлении враг пытается не допустить продвижения наших войск.

Вооруженные силы Республики Беларусь проводят мероприятия оперативной и боевой подготовки на полигонах по всей территории страны. К четырем батальонным тактическим группам привлечены для выполнения задач по усилению охраны украинско-белорусской границы.

Также читайте: Россияне перегруппировываются для наступления на востоке Украины, - Генштаб

"Остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Республики Беларусь по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.

По имеющейся информации, на территории Республики Беларусь осуществляется отбор так называемых добровольцев из числа белорусов для комплектования новых подразделений частной военной компании. Информация уточняется", – говорится в сообщении.

Кроме того, враг завершает восстановление боеспособности подразделений Центрального военного округа в районах Брянской и Курской областей.

Отдельные подразделения из состава 6-й, 20-й общевойсковой армии, 1-й танковой армии, береговых войск балтийского и северного флотов осуществляют мероприятия оперативного оборудования территории. Основное внимание уделяется восстановлению участков железной дороги из города Купянск в города Харьков, Изюм и Сватово. Для этого привлечены подразделения железнодорожных войск 38-й отдельной железнодорожной бригады Западного военного округа из Ярославля.

На Харьковском направлении враг продолжает блокировать город Харьков. Для недопущения продвижения наших войск захватчики ставят минно-взрывные заграждения.

Во временно занятом Изюме представители так называемой "ДНР" выполняют функции местной "полиции", осуществляют незаконную проверку документов, обыски лиц и помещений местного населения", - сообщили в Генштабе.

Подразделения оккупационных войск сосредоточивают усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасна, Рубежное и установлении контроля за городом Мариуполь. Продолжают ведение штурмовых действий по большинству направлений.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские воины разбили артиллерийское подразделение оккупантов в Херсонской области. ВИДЕО

Враг не прекращает наносить авиационные удары и вести обстрелы гражданской инфраструктуры, в том числе с применением реактивных систем залпового огня. Такая деятельность зафиксирована в районах населенных пунктов Кременная, Северодонецк, Новотошковское, Попасная, Новозвановка, Сухая Балка, Новоселовка Вторая, Степное, Троицкое, Новобахмутовка, Марьинка и Сладкое.

В районах населенных пунктов Рубежное, Попасное, Нижнее, Новотошковское, Золотое и Боровское оккупанты пытались совершать штурмовые действия, успеха не имели.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты семь атак врага, уничтожены четыре танка, две артиллерийские системы, десять единиц бронированной и одиннадцать – автомобильной техники противника.

Авиация Воздушных Сил продолжала наносить удары по местам скопления войск противника.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+15
Дякуємо вам, наші Захисники.
Нехай вас охороняє Небо, нехай кулі оминають.

Повертайтеся живими !
показать весь комментарий
08.04.2022 07:38
+13
до речі, для тих хто не знав - дипломтичні відносини з Білоруссю у нас досі не розірвані, а візовий режим з РФ не запроваджено - максимальне приниження
показать весь комментарий
08.04.2022 07:47
+13
Низкий поклон нашим ЗСУ!!!
И чуть юмора в тяжелое время...
показать весь комментарий
08.04.2022 08:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Недолго осталось тварюкам кацапским топтать Священную Землю Украины ,всю нечисть ватную УНИЧТОЖИМ !
показать весь комментарий
08.04.2022 07:38 Ответить
Дякуємо вам, наші Захисники.
Нехай вас охороняє Небо, нехай кулі оминають.

Повертайтеся живими !
показать весь комментарий
08.04.2022 07:38 Ответить
до речі, для тих хто не знав - дипломтичні відносини з Білоруссю у нас досі не розірвані, а візовий режим з РФ не запроваджено - максимальне приниження
показать весь комментарий
08.04.2022 07:47 Ответить
Ана, чергова зрада) З кацапстаном в нас розірвані дипвідносини, про яке запровадження віз може йти мова...
показать весь комментарий
08.04.2022 08:19 Ответить
для особливо обдарованих, таких як ти пояснюю - росіяни і зараз можуть в'їжджати в Україну без юридичних проблем, як і українці в РФ - розірвані дип.відносини не скасовують законів
показать весь комментарий
08.04.2022 08:26 Ответить
Для особливо юридично зациклених, на кшалт тебе - в'їзд кацапов, як військових так й цивільних, на територію України спричиняє для них таку невелику проблему, що вони можуть не повернутися додому, й відповідати за це будуть тільки вони...
показать весь комментарий
08.04.2022 08:40 Ответить
Й, найголовніше - візовий режим юридично неможливо запровадити при розірваних дипвідносинах з відповідною країною...
Пропонуєш для цього поновити дипвідносини з кацапстаном?)))
показать весь комментарий
08.04.2022 08:43 Ответить
для особливо обдарованих пояснюю - візовий режим може запроваджуватися указом президента, рішенням РНБО, рішенням МЗС - присутність ВР не обов'язково тим більше під час воєнного стану
показать весь комментарий
08.04.2022 08:50 Ответить
може вводиться в односторонньому порядку - участь РФ теж не потрібна
показать весь комментарий
08.04.2022 08:52 Ответить
Низкий поклон нашим ЗСУ!!!
И чуть юмора в тяжелое время...
показать весь комментарий
08.04.2022 08:00 Ответить
Все хорошо прекрасная маркиза?

А вот сообщение на сайте БР:
Британская разведка сообщает, что российские войска продвинулись дальше на юг от стратегически важного города Изюм, который остается под их контролем.
показать весь комментарий
08.04.2022 09:16 Ответить
дякую,люб1 захисникинизьк1й укл1н Вам,шана,поляка,вс1 молитв до Бога про Вас,про Укра1ну.Хай живе В1льна Укра1на!Разом до Перемоги,разом 1 до к1нця!Смерть ворогам!
показать весь комментарий
08.04.2022 09:17 Ответить
 
 