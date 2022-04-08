В Беларуси осуществляется отбор так называемых "добровольцев" для формирования новых подразделений ЧВК, - Генштаб ВСУ

Вероятность нанесения ракетных и авиаударов с территории Беларуси по объектам Украины остается.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по состоянию на 6:00 8 апреля, передает Цензор.НЕТ.

"Вооруженные силы Республики Беларусь проводят мероприятия оперативной и боевой подготовки на полигонах по всей территории страны. К четырем батальонным тактическим группам привлечены для выполнения задач по усилению охраны украинско-белорусской границы", - говорится в сообщении.

Кроме того, остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Республики Беларусь по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.

По имеющейся информации, на территории Республики Беларусь осуществляется отбор так называемых добровольцев из числа белорусов для комплектования новых подразделений частной военной компании. Информация уточняется.

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