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В Беларуси осуществляется отбор так называемых "добровольцев" для формирования новых подразделений ЧВК, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

білорусь

Вероятность нанесения ракетных и авиаударов с территории Беларуси по объектам Украины остается.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по состоянию на 6:00 8 апреля, передает Цензор.НЕТ.

"Вооруженные силы Республики Беларусь проводят мероприятия оперативной и боевой подготовки на полигонах по всей территории страны. К четырем батальонным тактическим группам привлечены для выполнения задач по усилению охраны украинско-белорусской границы", - говорится в сообщении.

Кроме того, остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Республики Беларусь по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.

По имеющейся информации, на территории Республики Беларусь осуществляется отбор так называемых добровольцев из числа белорусов для комплектования новых подразделений частной военной компании. Информация уточняется.

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Топ комментарии
+29
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08.04.2022 07:55
+13
Освобождаем юг Украины, потом Донбасс, потом Крым, потом освобождаем Приднестровье и отдаем его Молдове (оставляем там контингент, чтобы не дать россии обратно забрать), потом заходим на территорию Беларуси, скидаем Лукашенка и проводим демократические выборы (ставим украино-белорусские войска на границу с россией, чтобы россия не смогла войти и свергнуть новую власть).
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08.04.2022 08:05
+10
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08.04.2022 08:10
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08.04.2022 07:55 Ответить
на Волині хлопці зачекались....я би до Лукашенки сказав--не хочеш срати не мучай жопу
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08.04.2022 08:00 Ответить
Да та жопа занята х...м куйла.
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08.04.2022 08:03 Ответить
Та нашо вони тут треба. Який сенс заходити ?
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08.04.2022 08:31 Ответить
Освобождаем юг Украины, потом Донбасс, потом Крым, потом освобождаем Приднестровье и отдаем его Молдове (оставляем там контингент, чтобы не дать россии обратно забрать), потом заходим на территорию Беларуси, скидаем Лукашенка и проводим демократические выборы (ставим украино-белорусские войска на границу с россией, чтобы россия не смогла войти и свергнуть новую власть).
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08.04.2022 08:05 Ответить
какие еще выборы? Там люди выбрали Тихановскую и в мире ее признают
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08.04.2022 08:12 Ответить
От нехай Тіханоаська своїм і займається а в нас тут повно роботи щоб навести порядок в Державі і ватними чортами з уряду
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08.04.2022 08:22 Ответить
Ватні чорти у ватній країні. Мордор називається.
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08.04.2022 10:05 Ответить
А где та тихановская? Она дар речи потеряла? Или почему молчит как рыба об лед?? Где ее высказывания о войне...о том что беларусия свою территорию предоставила??
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08.04.2022 08:33 Ответить
не теряла видел я ее призивы к нормальным беларусам. Недавно с Байденом болтала когда он приезжал в Европу.
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08.04.2022 08:46 Ответить
Тихановська - то таке собі...( Невідомо, що вона заспіває, коли стане президентом...
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08.04.2022 08:45 Ответить
Перед заходом в Приднестровье хоть спросите у молдован, готовы ли они на это.
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08.04.2022 11:26 Ответить
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08.04.2022 08:10 Ответить
Земля приймає всіх.
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08.04.2022 08:12 Ответить
Україна в цьому році установлює новий рекорд по добривах.
П.С. А хто добровільно воює проти нас, значить, підтримує фашизм добровільно, значить, ворог ідейний і його не можна брати в полон.
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08.04.2022 08:21 Ответить
ЧВК "Жареная бульба".
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08.04.2022 08:23 Ответить
Дивлячись на російських ветеранів, можна буде одразу впізнати де він був. Якщо одна рука, то у Чорнобаївці, а якщо три руки т куй на лобі, то у Чорнобилі.
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08.04.2022 08:33 Ответить
Це не ПВК мають вербувати вбивць, а ЗСУ повинні дати оголошення:

"З метою покращення іміджу України та зміцнення її суверенітету, а також родючості українських чорноземів, велика державна корпорація з іноземними інвестиціями здійснює в РБ набір кандидатів на посади:
- вантаж 200
- органічне добриво
- спікерів типу "мамая, я в плєну"
Працевлаштування офіційне, повний ритуальний пакет. "
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08.04.2022 08:42 Ответить
После вчерашних требований лукашеску, я с ужасом осознал, что при любом раскладе (если он у власти останется), войну выиграет Беларусь (по словам А.Г.). Возможно, вы не заметили, но беларусы провели свою спецоперацию, и возможно, не одну. А ещё беларусские бригады уже отбили 20 попыток вторжения из Украины.
В одной из атак, Коля лично подбил 4 вражеских танка и представлен к награде героя.
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08.04.2022 09:07 Ответить
 
 