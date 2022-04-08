Франция готова быть одним из гарантов безопасности для Украины после войны, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что государство должно быть одним из гарантов безопасности Украины после завершения войны с РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Parisien.

По его словам, "в какой-то момент" в Украине удастся достичь прекращения огня. Тогда придется строить мир. И Франция готова стать одним из гарантов безопасности Украины.

"Это невозможно сделать без гаранта, и Франция призвана быть одним из таких гарантов", – сказал Макрон.

Также президент Франции готов продолжать созваниваться с Владимиром Путиным, несмотря на безрезультативность этих разговоров. Да, считает Макрон, Париж сохраняет статус участника переговоров.

Кроме того, он тщательно следит за гуманитарной ситуацией в Украине, в частности в Мариуполе.

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