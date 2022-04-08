Франция готова быть одним из гарантов безопасности для Украины после войны, - Макрон
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что государство должно быть одним из гарантов безопасности Украины после завершения войны с РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Parisien.
По его словам, "в какой-то момент" в Украине удастся достичь прекращения огня. Тогда придется строить мир. И Франция готова стать одним из гарантов безопасности Украины.
"Это невозможно сделать без гаранта, и Франция призвана быть одним из таких гарантов", – сказал Макрон.
Также президент Франции готов продолжать созваниваться с Владимиром Путиным, несмотря на безрезультативность этих разговоров. Да, считает Макрон, Париж сохраняет статус участника переговоров.
Кроме того, он тщательно следит за гуманитарной ситуацией в Украине, в частности в Мариуполе.
Пожалуйста, подождите...
Інші гаранти нас не влаштовують.
Задрібні.
"1. Франція надає Україні гарантії безпеки і територіальної цілостності.
2. У разі збройного нападу на Україну, Франція не відмовиться від надання гарантій безпеки і територіальної цілостності.
3. У разі втрати Україною територіальної цілостності або державності, Франція і надалі буде надавати гарантії безпеки і територіальної цілостності."
Гарант....бл**дь
і хто зараз клоун ???
В демократичних країнах, її мешканці є громадянами, а в монархіях - підданими.
Немає, наприклад, громадянства Великої Британії, є піддані її Величності королеви Великої Британії.
А стосовно розділу в плані громадянських прав, все вже давно придумала Прибалтика.
В законодавстві цих країн є поняття "громадянин країни" і "житель країни", з видачею відповідних документів.
Там личностью были, разве что, Корсиканец, Ришелье и Жанка
А, ви, пане Макрон готові підписати документ, котрий буде обов'язковим для Франції, що "в разі чого" вам потрібно буде воювати?
Не впевнений?
Ну тоді сидіть мовчки і не відсвічуйте.
Пуйло бровью поведёт-французы в штаны сцут.
Франція готова бути одним із гарантів безпеки для України після війни. Ключеві слова
"після війни".
Зачем гарантировать безопасность страны, которая и так пребывает в состоянии мира?
1. Бути в ладі з Господом Богом;
2. Мати власні сильні ЗСУ.
******* путинский.