С начала вторжения РФ в Украине погибли 169 детей, 306 - ранены, - Офис Генпрокурора

Более 475 детей пострадали в Украине из-за полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. При этом 169 детей погибли и более 306 получили ранения.

По полученным ювенальным прокурорам данным больше пострадало детей в Киевской - 88, Донецкой - 81, Харьковской - 75, Черниговской - 50, Николаевской - 40, Луганской - 35, Запорожской - 22, Херсонской - 29, столице - 16, Сумской - 16, Житомирской – 15 областях, сообщает Офис Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

В Буче Киевской области в месте массового захоронения среди взрослых погибших обнаружено тело 15-летней девочки.

7 апреля в Днепропетровской области в результате обстрела военными РФ лодки, в которой находились 14 человек, погиб один ребенок и еще два 4 и 16 лет получили ранения.

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6 и 7 апреля из-за обстрелов оккупантами г. Северодонецк, Луганской области ранения получили двое несовершеннолетних.

В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 928 учебных заведений. 84 из них разрушены полностью.