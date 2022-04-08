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"Рельсовые партизаны": на белорусской железной дороге уже более 80 диверсий

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

залізниця,рейки

Белорусские партизаны откликнулись на призыв украинцев устроить "рельсовую войну" и помешать России перебрасывать в Украину солдат, оружие и технику для продолжения войны.

В МВД Беларуси сообщили, что с тех пор зафиксировали на железной дороге более 80 актов "терроризма и саботажа". Все нападения имели схожий почерк, сообщает государственный телеканал "Беларусь 1", передает Цензор.НЕТ.

Режим диктатора Александра Лукашенко начал репрессии против "рельсовых партизан". В последние недели правоохранители задержали десятки железнодорожников и подозреваемых в нападениях.

Также читайте: В Беларуси осуществляется отбор так называемых "добровольцев" для формирования новых подразделений ЧВК, - Генштаб ВСУ
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Топ комментарии
+42
БЕЛОРУСЫ !!!!! Если не хотите Бучу на своей земле , ****** русню !!!!
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08.04.2022 08:54
+40
Бєларуси просипаються!
Респект, сябри! На кацапах натренуєтеся і свого ушльопка вусатого під откос пустити зможете!
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08.04.2022 08:52
+39
Что-что а партизанить белорусы могут добре ...смерть кацапским оккупантам и для них актуально ....
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08.04.2022 08:52
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Что-что а партизанить белорусы могут добре ...смерть кацапским оккупантам и для них актуально ....
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08.04.2022 08:52 Ответить
Бєларуси просипаються!
Респект, сябри! На кацапах натренуєтеся і свого ушльопка вусатого під откос пустити зможете!
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08.04.2022 08:52 Ответить
Розкажи це людям у Броварському районі, які були саме під білоруськими окупантами
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08.04.2022 10:35 Ответить
БЕЛОРУСЫ !!!!! Если не хотите Бучу на своей земле , ****** русню !!!!
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08.04.2022 08:54 Ответить
і ні одного під укіс ешелону з технікою
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08.04.2022 08:57 Ответить
на форумі транспортників пишуть що аби напевно пустити під укіс важкий ешелон з танками-треба десь від 50-метрів колії розібрати, щоб перший вагон ліг на пузо і другий з'їхавши з рейок вже почав крутити наступні. А це не просто болт на рейках приварити, це сильно помітно та й інше там 🙄
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08.04.2022 09:10 Ответить
Розібрати 50 м колії це для спеціалістів роботи на 20 хв. І головне що майже беззвучно. Ще як варіант зробити червоний сигнал зеленим але це дуже складно і це без сумнівів будуть бачити чергові по станції. Так що розібрати колії оптимальний варіант
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08.04.2022 09:26 Ответить
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08.04.2022 09:02 Ответить
Це ще краще і можна встановити на перегоні перед мостом
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08.04.2022 09:27 Ответить
План * Перамога*.
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08.04.2022 09:03 Ответить
Драник вусатий повинен висіти поряд з ******. Крапка.
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08.04.2022 09:08 Ответить
Zhive Belarus' !
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08.04.2022 09:35 Ответить
Бережи вас Господь, герої!
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08.04.2022 09:45 Ответить
«Вместе с водой не выплеснуть и ребенка»...
В Киеве местные жители срезали и убрали крест ЖЕРТВАМ режима Лукашенко у посольства Беларуси.
Как такое можно было допустить?
Этот крест напоминал лукашистским выродкам в беларуском посольстве о неизбежности расплаты, о том, что люди помнят, что эти выродки совершили и кого поддерживают, что люди помнят и ценят ту жертву, которую принёс народ в борьбе с лукашистскими ублюдками.
Этот крест был установлен в память о ЖЕРТВАХ режима лукашенко-путина, о тех людях, которые отдали жизни или здоровье, осознано пошли на пытки, в тюрьмы за нашу и вашу свободу.
Жертвы лукашизма-путинизма, это и те ребята, которые, рискуя жизнью, совершали диверсии на железной дороге. Около 80-ти диверсий за два месяца. Те, кто получит сейчас лет двадцать или вышку за "терроризм". А если и выживут, то на всю жизнь останутся инвалидами с прострелянными коленями или вовсе без ног. Они пытались хотя бы затормозить поезда с вражеской техникой. Они, рискуя жизнью, пытались помочь Украине.
А украинцы срезали крест, установленный и им тоже.
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08.04.2022 13:35 Ответить
Чого ви постійно про них пишете!!!? Ви наражаєте партизан на ще більшу небезпеку! Чи 'не свої- не жалко'?! Ідіотизм від влади і журналюг! Сенс партизан в таємності!
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08.04.2022 09:59 Ответить
... У МВС Білорусі повідомили, що відтоді зафіксували на залізниці понад 80 актів "тероризму та саботажу". Усі напади мали схожий почерк, повідомляє державний телеканал "Білорусь 1" ...

Тс-с-с! Бо це - велика таємниця!
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08.04.2022 11:57 Ответить
Победит Украина-Беларусь станет свободной от Лукашенко и России. Это понимают все беларусы. Все что помоганет Украине-все это помогает и свободной Беларуси!
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08.04.2022 10:05 Ответить
Білоруси, беріть владу у свої руки, щоб дітям і внукам вашим не довелось партизанити
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08.04.2022 10:26 Ответить
РЕСПЕКТ!
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08.04.2022 11:16 Ответить
 
 