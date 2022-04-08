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"Рельсовые партизаны": на белорусской железной дороге уже более 80 диверсий
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Белорусские партизаны откликнулись на призыв украинцев устроить "рельсовую войну" и помешать России перебрасывать в Украину солдат, оружие и технику для продолжения войны.
В МВД Беларуси сообщили, что с тех пор зафиксировали на железной дороге более 80 актов "терроризма и саботажа". Все нападения имели схожий почерк, сообщает государственный телеканал "Беларусь 1", передает Цензор.НЕТ.
Режим диктатора Александра Лукашенко начал репрессии против "рельсовых партизан". В последние недели правоохранители задержали десятки железнодорожников и подозреваемых в нападениях.
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Респект, сябри! На кацапах натренуєтеся і свого ушльопка вусатого під откос пустити зможете!
В Киеве местные жители срезали и убрали крест ЖЕРТВАМ режима Лукашенко у посольства Беларуси.
Как такое можно было допустить?
Этот крест напоминал лукашистским выродкам в беларуском посольстве о неизбежности расплаты, о том, что люди помнят, что эти выродки совершили и кого поддерживают, что люди помнят и ценят ту жертву, которую принёс народ в борьбе с лукашистскими ублюдками.
Этот крест был установлен в память о ЖЕРТВАХ режима лукашенко-путина, о тех людях, которые отдали жизни или здоровье, осознано пошли на пытки, в тюрьмы за нашу и вашу свободу.
Жертвы лукашизма-путинизма, это и те ребята, которые, рискуя жизнью, совершали диверсии на железной дороге. Около 80-ти диверсий за два месяца. Те, кто получит сейчас лет двадцать или вышку за "терроризм". А если и выживут, то на всю жизнь останутся инвалидами с прострелянными коленями или вовсе без ног. Они пытались хотя бы затормозить поезда с вражеской техникой. Они, рискуя жизнью, пытались помочь Украине.
А украинцы срезали крест, установленный и им тоже.
Тс-с-с! Бо це - велика таємниця!