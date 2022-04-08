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Выведенные с севера Украины войска требуют значительного пополнения, чтобы перебросить их на Донбасс, - Минобороны Великобритании

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

донецк,луганск,донбасс

На севере Украины российские войска полностью выведены в Беларусь и Россию. Как минимум, часть этих сил будет переброшена на восток Украины для боев на Донбассе.

Об этом Минобороны Великобритании сообщило в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Многим из этих сил потребуется значительное пополнение, прежде чем они будут готовы к переброске дальше на восток, при этом любая массовая передислокация с севера, вероятно, займет как минимум неделю", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны Британии, российские обстрелы городов на Востоке и Юге продолжаются, и российские войска продвинулись дальше к югу от стратегически важного города Изюм, остающегося под их контролем.

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ВСЯ ватная мразь ступившая на Священную Землю Украины будет уничтожена ,так что ,пополняй-не пополняй ,дорога будет в Ад не в Рай ...
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08.04.2022 09:09 Ответить
Та вони вже поповнилися. Ноутбуками, трусами та телевізорами. Можна відразу на міни.
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08.04.2022 09:10 Ответить
Вони вже й собачі будки підгрібають.
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08.04.2022 09:30 Ответить
Ага, мені дорогою на роботу колега розповіла. Спочатку очі на лоба полізли, а потім прийшло розуміння, що інакше їм ніяк. Де жити собаці, коли вона повернеться в свою свинособакію після війни? Якщо пощастить повернутися.
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08.04.2022 09:37 Ответить
Правильно Володя Дантес сделал, что кинул эту шаболду ************!!!
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08.04.2022 09:26 Ответить
 
 