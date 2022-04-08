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Выведенные с севера Украины войска требуют значительного пополнения, чтобы перебросить их на Донбасс, - Минобороны Великобритании
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На севере Украины российские войска полностью выведены в Беларусь и Россию. Как минимум, часть этих сил будет переброшена на восток Украины для боев на Донбассе.
Об этом Минобороны Великобритании сообщило в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Многим из этих сил потребуется значительное пополнение, прежде чем они будут готовы к переброске дальше на восток, при этом любая массовая передислокация с севера, вероятно, займет как минимум неделю", - говорится в сообщении.
По данным Минобороны Британии, российские обстрелы городов на Востоке и Юге продолжаются, и российские войска продвинулись дальше к югу от стратегически важного города Изюм, остающегося под их контролем.
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