РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15197 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
11 688 12
Amnesty International (201) армия РФ (15459) война (47249) Киевская область (3538) военные преступления (1160)

"Попросили сигареты и выстрелили в голову": Amnesty International собрала истории внесудебных расправ военных РФ над мирными жителями под Киевом

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

буча

Правозащитная организация Amnesty International собрала истории внесудебных расправ над мирными жителями в Украине, совершенных российскими военными.

В своем новом докладе Amnesty публикует показания более 20 человек, которые рассказали об убийствах мирных жителей в городах и селах Киевской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Вечером 9 марта 46-летняя жительница села Богдановка (имя героини не указано) услышала стрельбу за окном. На тот момент она находилась дома вместе с мужем, 10-летней дочерью и 81-летней свекровью.

Супруги вместе с ребенком спустились в подвал, двое вошедших в дом русских военных толкнули их в котельную.

"Они заставили нас войти и закрыли дверь, - вспоминает женщина. - Буквально через минуту снова ее открыли и спросили мужа, есть ли у него сигареты. Он сказал, что не курил пару недель. Один выстрелил ему в правую руку, другой сказал:" Прикончи его", и тот выстрелил ему в голову".

"Он умер не сразу, с 21:30 вечера до 04:00 утра он еще дышал, хотя и был без сознания, - продолжает женщина. - Я умоляла его, говорила: если ты меня слышишь, подвигай пальцем. Пальцем он не шевелил, я положила его руку себе на колено и сжала ее.

"Когда он сделал последнее вздох, я вернулась к дочери и сказала: "Кажется, папа умер".

Той же ночью женщина с ребенком бежала из деревни. 81-летняя свекровь с инвалидностью осталась дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 90% убитых жителей Бучи были расстреляны, - мэр Федорук

Третьего марта 18-летняя Екатерина Ткачева из поселка Ворзель в Киевской области была дома вместе с родителями. Вдоль улицы проехали несколько российских танков с надписью "Z".

Родители выскочили на улицу, приказав Екатерине оставаться дома.

Екатерина услышала выстрелы.

"Когда танки уехали, я выбежала на улицу и поднялась на соседский забор, - говорит она. - Я хотела узнать, живы ли они. Я посмотрела за забор и увидела, что моя мама лежит на спине на одной стороне дороги, отец - лицом вниз с другой стороны. Я увидела большие дыры в его пальто.

"На следующий день я подошла к ним, - продолжает Екатерина. - У моего отца было шесть больших дыр в спине, у моей матери дыра поменьше в груди".

Екатерина добавила, что ее родители были одеты в гражданское и не имели оружия.

Жительница одного из сел к востоку от Киева рассказала, что 9 марта российские военные ворвались к ней домой, застрелили ее мужа, затем несколько раз изнасиловали под дулом пистолета, пока ее маленький сын скрывался неподалеку. Позже ей удалось сбежать из села вместе с ребенком.

24-летняя жительница Бучи Милена рассказала правозащитникам, что видела у своего дома тело женщины, жившей на ее улице.

Мать этой женщины сказала Милене, что ее дочь застрелили в первые дни вторжения, когда она смотрела через забор на российскую военную технику.

Кризисная лаборатория Amnesty International независимо проверила видеозапись, подтверждающую местонахождение неглубокой могилы, в которой была похоронена эта женщина.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Свинопсины! Теперь, когда вы поднимете лапы в надежде сдаться в плен, а вместо этого получите пулю в рожу, вспомните того мужичка, у которого ваш саслуживиц закурить попросил.
показать весь комментарий
08.04.2022 09:12 Ответить
Внесудебная расправа ? Кто такие эти мырки из быдлостана чтобы судить граждан Украины?
показать весь комментарий
08.04.2022 09:13 Ответить
а де які тут розповідають що до женевської коніенції про полонених- мочити цих тварюк без жалості- тільки на відео не знімати-
показать весь комментарий
08.04.2022 09:16 Ответить
Женевська конвенція давно протухла та не відповідає реальному перебігу подій в світі.
показать весь комментарий
08.04.2022 09:24 Ответить
Реальность всегда была одна...и ситуация в мире такая же! Женевская конвенция работает только там, где уважают обоюдную жизнь человека
показать весь комментарий
08.04.2022 12:14 Ответить
****,вішати при спробі супротиву чи втечі
показать весь комментарий
08.04.2022 09:19 Ответить
показать весь комментарий
08.04.2022 09:20 Ответить
І ви кажете що піде Путин
І все скінчиться.
Та вони Там більша частина
Хворі на голову,
Однім словом Демоны,
А Вони не з цього світу
Так що потрібно відправляти
До дому в Ад.
показать весь комментарий
08.04.2022 09:24 Ответить
За останні роки з росіян остаточно вичавлювали все людське. Багато чого вдалось. Людей майже не залишилось і їх скоро виженуть ,посадять або вб'ють. До того ж до армії їдуть з самих низів, це їх єдина можливість "подняться". Чим більше їх загине та стане каліками тим краще.
показать весь комментарий
08.04.2022 09:39 Ответить
Орки, я знаю, вы читаете Цензор. Имейте в виду, что многие наши подразделения перестали брать пленных. Ваших раненых просто пристреливают. Пока что. Но вы быстро движитесь к тому, что мы начнем еще и пытать вас перед тем как замочить.
показать весь комментарий
08.04.2022 10:03 Ответить
 
 