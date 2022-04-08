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Оккупанты конфисковали автобусы с гуманитарной помощью для жителей Мелитополя, - глава Запорожской ОВА Старух

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мелітополь

Оккупационные войска конфисковали автобусы с гуманитарной помощью для жителей Мелитополя.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Информация о колонне автобусов, которые ехали в город Мелитополь с гуманитарной помощью. Потом мы ждали их с эвакуированными людьми. Водителям сказали пересесть в один автобус и возвращаться назад. Остальные автобусы рашисты конфисковали", - отметил он.

Также читайте: Оккупанты украли фуры и автобусы с гуманитарной помощью для Мелитополя, - Федоров

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+42
Вимагаємо арештувати Верещук!!! Якого біса ця тварина постійно і постійно забезпечує рашистів?!
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08.04.2022 10:10
+30
так відбувається постійно. Верещук та червоний хрест допомагають окупантам як можуть. Скоро постачатимуть їм зброю
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08.04.2022 10:12
+23
специально обезьян кормим? Который раз отнимают... Верещук лично пусть доставляет. Сама договорилась, сама доставила.
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08.04.2022 10:18
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"Окупанти конфіскували автобуси" - не конфіскували, а спиз..ли...
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08.04.2022 10:08 Ответить
В складі УПЦ МП зявився новий піп. Батюшка Михаїл. Колишній Міша Добкін з Харкова висвятився на диякона батюшкою. Із Мойсея став МИхаїлом
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08.04.2022 10:14 Ответить
не конфіскували а пособництво ворогу
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08.04.2022 10:08 Ответить
Вимагаємо арештувати Верещук!!! Якого біса ця тварина постійно і постійно забезпечує рашистів?!
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08.04.2022 10:10 Ответить
У нее бывший муж в теме + медведчук с тигипко, но СБУ и разным другим "органам" интересней забавы с трансом на видео снимать
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08.04.2022 10:50 Ответить
Це було зрозуміло,що так і буде! Це ж не в перше!
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08.04.2022 10:10 Ответить
Харківських пиріжків їм туди. І пальоної водки.
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08.04.2022 10:11 Ответить
так відбувається постійно. Верещук та червоний хрест допомагають окупантам як можуть. Скоро постачатимуть їм зброю
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08.04.2022 10:12 Ответить
чтоб они подавились той гуманитаркой
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08.04.2022 10:17 Ответить
специально обезьян кормим? Который раз отнимают... Верещук лично пусть доставляет. Сама договорилась, сама доставила.
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08.04.2022 10:18 Ответить
Ще втIче з гуманIтаркою.
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08.04.2022 10:51 Ответить
верещук! сколько ты будешь спонсировать оккупантов? направь эту гуманитарку в другие регионы Украины, не только донецк и луганск
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08.04.2022 10:18 Ответить
тут интересуются - а дизель когда андреевна им начнёт подвозить?
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08.04.2022 10:18 Ответить
ну ,вероятно, автобусьі бьіли заправленьі топливом полностью, чтоб в туда-обратно хватило.
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08.04.2022 10:43 Ответить
возни много - толку мало. Просят топливозаправщиками присылать.
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08.04.2022 10:52 Ответить
Верещукча ще довго збирається підгодовувати кацапню?.. Ідіотка, блін...
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08.04.2022 10:29 Ответить
Верещук прихований агент ФСБ .Хто думає інакше але все що вона робить іде на користь рашофашистів.
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08.04.2022 10:30 Ответить
развелось экспертов там сознательно передают еду оккупантам чтоб у мирных не забирали все под 0 и голода не было
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08.04.2022 10:31 Ответить
О как! А якщо Україна капітулює, війна ж припиниться. Заживем як до війни. Ніхто ні в кого нічого не забиратиме, майже, не вбиватиме, майже, не руйнуватиме, майже. Такий план ще міг би мати право на існування, якби орки дотримувались женевської конвенції. А так це справді схоже на забезпечення окупантів продуктами, медикаменти та засобами гігієни.
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08.04.2022 10:41 Ответить
Цю пискату курву треба вже давно на гілляку повісити!
Воно або безпросвітно тупе або свідомо займається підривною діяльністю!
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08.04.2022 10:34 Ответить
Припиняйте цей цирк із гуманітаркою для окупованих територій! Згідно міжнародного законодавства, за життя окупованих територій відповідальність несе країна-окупант. Припиняйте таким чином допомагати окупантам!
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08.04.2022 10:35 Ответить
Пенсії в ордло за березень виплачено! А за квітень також в повному об'ємі буде виплачено? Це вже схоже на ідіотизм. 8 років в різних формах дотували ордло. Вода, електрика, газ. Вони роками не оплачувати. Купували вугілля. Добре, що хоч Крим відразу приєднали до Росії, а не оголосили черговою народною республікою куди б Україна знову б перекачувала мільярди соціалки. Якщо це все порахувати, то це сотні мільярдів, які ми зекономити окупантам. От про що думав мудрий наріт, коли за цим всім спостерігав? Ніхто ж цієї інформації не приховував. Все є у вільному доступі.
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08.04.2022 10:59 Ответить
Так і автобусів не залишиться. Все віддасть окупантам.
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08.04.2022 10:46 Ответить
I cтIльки таким чином вона вже передала гуманIтарки цапам
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08.04.2022 10:53 Ответить
Ще недостатньо. Солдат багато а жрати то хочеться не тільки просрочені сухпаї один на трьох. Так що треба продовжувати.
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08.04.2022 11:01 Ответить
Може досить підгодовувати окупантів ,чи клепки не хватає ? невже не зрозуміло з ким маєш справу ?
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08.04.2022 11:36 Ответить
Пусть эта **** верещучка откроет офис по приему заказов на гуманитарную помощь от окупантов.
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08.04.2022 12:11 Ответить
Верещук продолжает работать на рашу ?
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08.04.2022 12:49 Ответить
Кстати пора отправлять в отставку - от неё только убытки : то а одном месте врага гуманитарной снабдит , то в другом
ЗА ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОКОЛОВ НАДО ЕЕ УВОЛИТЬ
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08.04.2022 12:50 Ответить
 
 