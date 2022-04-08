Зеленский присвоил звание "Герой Украины" 5 украинским воинам, 345 - наградил орденами и медалями. СПИСОК
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Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание "Герой Украины" 5 украинских воинов. Также президент наградил орденами и медалями 345 военнослужащих.
Соответствующие указы №219/2022 и №220/2022 опубликованы на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге звания "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено(далее - на языке оригинала):
БІЛОУСУ Павлу Віталійовичу – майстер-сержанту
КЛЮЧЦІ Олександру Сергійовичу – старшому сержанту
ЛЯШЕНКУ Олександру Юрійовичу – капітану
ШЕМЕТУ Олександру Леонідовичу – підполковнику
ШОГАНУ Андрію Володимировичу – капітану.
Також Зеленський нагородив:
орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
МАХАЧЕКА Олександра Ярославовича — полковника
СИДОРЕНКА Юрія Михайловича — капітана 1 рангу
ТОРШИНА Володимира Володимировича (посмертно) — підполковника
ФІЛІПОВА Костянтина Анатолійовича — майора
ЯРИНІЧА Олександра Вікторовича — майора
орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БАБКІНА Едуарда Вікторовича — майора медичної служби
БУНІНА Юрія Володимировича — полковника медичної служби
ВАРШАВЕРА Павла Леонідовича — майора медичної служби
ВІЗІРА В’ячеслава Тадеушовича — підполковника
ВОЙТЕНКА Олександра Анатолійовича — старшого лейтенанта
ВОЛОДЬКА Віталія Юрійовича (посмертно) — капітана
ГАЙКУ Артура Анатолійовича — підполковника
ГОЛКУ Миколу Михайловича — майора
ГОРБНЯКА Анатолія Андрійовича — підполковника
ГОРОДНИЧЕВА Костянтина Валентиновича (посмертно) — майора
ДРИЛЯ Любомира Петровича — капітана
ДУДУНА Сергія Петровича — капітана
ЗЕЛЕНКОВА Володимира Михайловича — старшого лейтенанта
КАРНАУХА Павла Миколайовича (посмертно) — капітана
КІЛІЯНА Ярослава Зеновійовича — старшого лейтенанта
КІХА Андрія Юрійовича — полковника медичної служби
КОСЕНКА Максима Анатолійовича — підполковника медичної служби
КОТКОВА Олександра Миколайовича — майора
КУЦИНА Юрія Федоровича — майора медичної служби
ЛАЗЕБНОГО Сергія Миколайовича — капітана
ЛУНЬОВА Олександра Григоровича — полковника
МАТВЕЙЧУКА Сергія Євгеновича — полковника
НЕБРАТА Ігоря Володимировича — капітана медичної служби
НЕВІНСЬКОГО Віталія Ігоровича — капітана
НІКЕЛЯ Єгора Олександровича — старшого лейтенанта
ОЛІЙНИКОВА Максима Романовича — лейтенанта
ПАВЛЕНКА Івана Анатолійовича — полковника
ПУТІНЦЕВА Михайла Сергійовича — старшого лейтенанта
РАЗОНА Сергія Вікторовича — старшого лейтенанта
РЕГІНСЬКОГО Ростислава Анатолійовича — підполковника
РОМАНЕНКА Станіслава Юрійовича — майора
СВЕРГУНА Миколу Олександровича — старшого лейтенанта
СІКАЛЕНКА Максима Анатолійовича (посмертно) — полковника
СОЛОДОВНІЧЕНКА Артема Сергійовича (посмертно) — старшого лейтенанта
СТЕБЛІНА Дмитра Георгійовича — майора
СТЕПЮКА Іллю Вікторовича — лейтенанта
СУХАНОВА Вячеслава Вікторовича — полковника
ФІНІКА Максима Вікторовича — старшого лейтенанта
ФІШЕРА Дмитра Вільгельмовича — підполковника
ФРІШНІЧА Михайла Михайловича — старшого лейтенанта
ШАЙВОЛОДЯНА Шагена Рафіковича — капітана 1 рангу
ШИПІЛОВА Сергія Анатолійовича — полковника медичної служби
ШУБІНА Андрія Володимировича — полковника
орденом "За мужність" І ступеня
ІГНАТИШИНА Михайла Павловича — підполковника
ПЯТКУ Віктора Анатолійовича (посмертно) — капітана
орденом "За мужність" ІІ ступеня
ЄГОРОВА Дениса Вікторовича (посмертно) — старшого матроса
орденом "За мужність" ІІІ ступеня
АВРАМЧУКА Володимира Володимировича — солдата
АРХИПЧУКА Олександра Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта
БАБИЧА Віктора Вікторовича (посмертно) — молодшого сержанта
БАРАНОВСЬКОГО Ярослава Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта
БЕРДЮГІНА Віталія Юрійовича (посмертно) — старшого матроса
БЕРЕЗАНСЬКОГО Максима Дмитровича — солдата
БЕРНАДСЬКОГО Олега Дмитровича — молодшого сержанта
БОДАСЮКА Віктора Олеговича — старшого солдата
БОСКА Валентина Анатолійовича — полковника
БРЕУСА Сергія Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта
БРОВЧУКА Ростислава Васильовича — старшого солдата
БУСЛА Руслана Віталійовича — солдата
БУРКЕНЮ Артема Сергійовича — старшого солдата
ВАСИЛЕНКА Віктора Юрійовича — капітана
ВАСИЛЕЧКА Сергія Васильовича — солдата
ВАСИЛЬЧЕНКО Валерію Віталіївну — солдата
ВЕРЕЩИНСЬКОГО Сергія Анатолійовича — солдата
ВИСЛЬОВСЬКОГО Євгенія Олександровича (посмертно) — солдата
ВОРОБЦЯ Анатолія Сергійовича — старшого солдата
ГАНУШКЕВИЧА Станіслава Ростиславовича — солдата
ГЕТЬМАНА Віктора Володимировича — старшого сержанта
ГОЛОВИШИНА Валентина Валентиновича — солдата
ГРЕЦУ Богдана Олександровича — старшого солдата
ГУНЬКА Олега Володимировича (посмертно) — солдата
ГУТНІКА Олексія Геннадійовича (посмертно) — матроса
ДАНІШУРУ Сергія Федоровича — старшого солдата
ДЕНИСОВА Андрія Ігоровича — головного сержанта
ДЗЮБУ Валентина Сергійовича — старшого солдата
ДИМНІЧА Дмитра Юрійовича — солдата
ДОБРОМИЛЯ Андрія Васильовича — старшого лейтенанта
ДРОЗДОВА Юрія Михайловича (посмертно) — старшого сержанта
ДУБІНУ Романа Васильовича (посмертно) — старшого сержанта
ЗАХАРОВА Андрія Олександровича — підполковника
ЗВЕРЕВА Олександра Олександровича (посмертно) — сержанта
КАМИШЕНКОВА Романа Петровича — полковника
КАПІТУЛУ Петра Андрійовича — солдата
КАШУБІНА Ярослава Ігоровича (посмертно) — старшого матроса
КВАСНОГО Захара Андрійовича (посмертно) — лейтенанта
КИРИЛЬЧУКА Олексія Володимировича — полковника
КНЯЗЄВА Івана Сергійовича (посмертно) — солдата
КОВАЛЕНКА Володимира Юрійовича — майора
КОКАНОВА Сергія Васильовича — старшого солдата
КОЛЕШУ Володимира Анатолійовича — старшого сержанта
КОПЧУ Василя Михайловича — солдата
КОРЖОВА Олександра Юрійовича (посмертно) — старшого матроса
КОРМИЧА Володимира Вікторовича (посмертно) — матроса
КОСТІНОВА Олега Йосиповича — старшого солдата
КОЦЮБУ Олега Миколайовича — солдата
КРАСНОАРМЄЙСЬКОГО Юрія Леонідовича — старшого солдата
КУКУРУДЗУ Дмитра Станіславовича (посмертно) — старшого матроса
КУКУРУДЗЯК Діану Романівну — солдата
КУЩА Максима Володимировича — старшого лейтенанта
ЛЕВАНДІВСЬКОГО Романа Ярославовича — головного сержанта
ЛУЦЕНКА Віктора Васильовича — солдата
ЛЮБІМОВА Олександра Олександровича (посмертно) — солдата
МАЗУРА Олександра Миколайовича — солдата
МАЙКОВСЬКОГО Івана Ігоровича (посмертно) — солдата
МАЛІНЧИКА Євгена Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта
МАРЧЕНКА Юрія Петровича (посмертно) — головного сержанта
МЕЛЬНИКА Сергія Григоровича — сержанта
МЕРЕМУХУ Ігоря Володимировича — штаб-сержанта
МИКОЛАЙЧУКА Валентина Віталійовича (посмертно) — солдата
МОВЧАНА Сергія Олександровича — сержанта
МОСТРЕНКА Дмитра Андрійовича (посмертно) — старшого солдата
МОХИРА Сергія Васильовича — солдата
МУЗИЧКУ Володимира Володимировича — майора
ОЛЕКСІЙЧУКА Богдана Віталійовича (посмертно) — старшого солдата
ОСИПЕНКА Романа Сергійовича (посмертно) — старшого матроса
ПАВЛЮКА Валер’яна Михайловича — старшого солдата
ПАНТАКА Миколу Олександровича (посмертно) — старшого сержанта
ПАППА Василя Михайловича — сержанта
ПАШКОВСЬКОГО Костянтина Євгеновича — молодшого сержанта
ПЕТЛІНСЬКОГО Олександра Франковича — солдата
ПЛАХОТНЮКА Петра Анатолійовича — старшого солдата
ПЛЄШАКОВА Іллю Ігоровича (посмертно) — матроса
ПЛЮТУ Михайла Андрійовича — сержанта
ПОДДУБНЯКА Владислава Володимировича — старшого сержанта
ПОЛГОРОДНИКА Андрія Євгеновича (посмертно) — сержанта
ПОЛЄШКІНА Олега Валерійовича — солдата
ПОПАДИЧА Василя Васильовича — старшого солдата
ПОТРОГОША Юрія Олександровича — майора
ПРИХОДЬКА Романа Миколайовича — підполковника
РИБАЛЬЧЕНКО Інну Олексіївну (посмертно) — старшого матроса
РИЖКОВА Дениса Сергійовича — сержанта
РИМАРУКА Тараса Миколайовича — солдата
РІДКОБОРОДОВА Сергія Артемовича (посмертно) — солдата
РОЗЕНКА Дмитра Олеговича (посмертно) — молодшого сержанта
РУБАНА Сергія Михайловича — сержанта
РУСАКОВА Юрія Юрійовича — лейтенанта
САВЕЛА Андрія Євгеновича (посмертно) — матроса
САДОХІНА В’ячеслава Сергійовича (посмертно) — майора
САНДУЛЕНКА Кирила Анатолійовича — старшого солдата
СЕВРУКА Олександра Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
СЕНИКА Сергія Сергійовича (посмертно) — старшого сержанта
СЕРДЮКА Володимира Олексійовича (посмертно) — молодшого сержанта
СЕРЕДУ Антонія Валентиновича — старшого солдата
СИНИЦЬКОГО Радіона Олеговича — старшого сержанта
СІМЧИНУ Василя Васильовича — старшого солдата
СКИРУ Павла Миколайовича (посмертно) — матроса
СКРИПКУ Валерія Петровича (посмертно) — солдата
СОКОЛОВА Сергія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
СОРОКОВОГО Дмитрія Юрійовича — старшого сержанта
СТАРУШИКА Миколу Зіновійовича — солдата
СТЕПАНЕНКА Андрія Олександровича — старшого солдата
СТЕЦЕНКА Олександра Вікторовича — старшого солдата
СТОЛЯРЧУКА Олексія Олексійовича — солдата
СУБОТІНА Романа Борисовича — старшого солдата
ТРОФІМЮКА Артура Юрійовича — сержанта
УС Тетяну Миколаївну — сержанта
УСТИМЕНКА Дениса Юрійовича — старшого солдата
ФЕДОРЧУКА Олександра Гнатовича — майстер-сержанта
ФЕСЮНА Олександра Олександровича (посмертно) — штаб-сержанта
ФРАНЧУКА Тараса Васильовича — старшого сержанта
ХАРЧЕНКА Романа Вячеславовича (посмертно) — солдата
ЦАРУКА Євгенія Володимировича (посмертно) — старшого матроса
ЦИБУЛЬКА Олександра Леонідовича — старшого солдата
ЧЕРНОВА Сергія Сергійовича — солдата
ЧИЖА Володимира Володимировича — старшого солдата
ЧУБЕНКА Володимира Сергійовича — солдата
ЧУРКІНА Павла Ігоровича — старшого солдата
ШАПОВАЛОВА Ігоря Олександровича (посмертно) — лейтенанта
ШАРАНДАКА Олексія Олеговича — солдата
ШЕВЧУКА Олександра Анатолійовича — старшого лейтенанта
ШЕЛИФІСТА Олександра Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата
ШЕПЕЛЕВИЧА Сергія Миколайовича — старшого лейтенанта
ШИМАНОВСЬКОГО Олександра Валерійовича — солдата
ШИМАНСЬКОГО Романа Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта
ШПАНЮКА Ростислава Михайловича — солдата
ШУЛЬГІНА Володимира Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта
ЩЕРБАКА Сергія Сергійовича — капітана
ЯЦКА Сергія Георгійовича — солдата
орденом княгині Ольги ІІІ ступеня
БАЛИЧЕВУ Наталію Федорівну — головного сержанта
БІЛЕЦЬКУ-ШЕЛЕСТ Наталію Володимирівну — майора медичної служби
БОРТНИЦЬКУ Ларису Володимирівну — старшого сержанта
ГОРДЕНКО Любов Олександрівну — сержанта
ЖОЛУДЄВУ Катерину Нугзарівну — майора медичної служби
ЖОЛУДЄВУ Людмилу Сергіївну — молодшого сержанта
КАШУБУ Юлію Володимирівну — старшого сержанта
КРУТОВСЬКУ Ольгу Анатоліївну — сержанта
ПІКАЛО Наталію Миколаївну — сержанта
орденом Данила Галицького
КИРИЧЕНКА Ігоря Івановича — полковника медичної служби
ПАЛАГУТУ Віталія Вікторовича — полковника
ПЕРЕПЕЛИЦЮ Юрія Леонідовича — полковника
СТАШУКА Олександра Івановича — полковника
медаллю "За військову службу Україні"
АЛЬ-ШАМІ Фареса Недаля — старшого лейтенанта
АМОСОВА Святослава Володимировича — солдата
АНДРУСИКА Тараса Івановича — старшого сержанта
АНТОФІЯ Івана Михайловича — солдата
АФІНІСА Зейшана Рашидовича — старшого солдата
БАРАНДІЯ Михайла Васильовича — лейтенанта
БІДАКА Андрія Орестовича — лейтенанта
БІЛИКА Сергія Олексійовича — солдата
БІЛОУСА Василя Івановича — старшого сержанта
БОГОМОЛА Максима Сергійовича — старшого солдата
БОГУНА Ярослава Олександровича — солдата
БОГУШЕВИЧА Антона Олександровича — солдата
БОНЧУКА Миколу Олексійовича — майстер-сержанта
БУЛЬКОВСЬКОГО Сергія Олександровича — солдата
ВАСИЛЕВСЬКОГО Артема Сергійовича — солдата
ВЕЛИЧКА Павла Анатолійовича — старшого солдата
ВЕСЕЛОВА Ігоря Юрійовича — молодшого сержанта
ВИГРИНІВСЬКОГО Юрія Мироновича — старшого солдата
ВІРВАНА Василя Васильовича — майстер-сержанта
ВЛАСОВА Віталія Юрійовича — штаб-сержанта
ГЕРЕВА Андрія Андрійовича — старшого солдата
ГНАТЮКА Василя Андрійовича — старшого солдата
ГОЛІКА Євгенія Олександровича — головного сержанта
ГОЛУБА Віктора Олексійовича — старшого сержанта
ГОРБОНОСА Олександра Володимировича — сержанта
ГОРОЖАНКІНА Дмитра Андрійовича — солдата
ГРЕБЕНЯ Сергія Віталійовича — сержанта
ГРИМАЙЛА Олександра Миколайовича — сержанта
ГРИШКОВЦЯ Володимира Сергійовича — сержанта
ДЕГОДЮКА Богдана В’ячеславовича — майора
ДЕМКОВСЬКОГО Володимира Олеговича — старшого солдата
ДИРДУ Дмитра Юрійовича — солдата
ДРОЗДА Василя Володимировича (посмертно) — солдата
ДУДАКА Тараса Сергійовича — старшого солдата
ДУХНИЧА Володимира Степановича — старшого солдата
ЖУКА Олександра Анатолійовича — солдата
ЗАБАВЧУКА Валерія Євгеновича — полковника
ЗАРЕЧЕННОГО Юрія Володимировича — молодшого сержанта
ЗАСЯДЬВОВКА Володимира Вікторовича — солдата
ЗБІНЯКОВА Павла Васильовича — старшого сержанта
ЗІНОВ’ЄВА Антона Павловича — старшого солдата
ЄВСТАФ’ЄВА Володимира Олександровича — старшого солдата
КАЦАЯ Олександра Ігоровича — молодшого лейтенанта
КИБУ Дмитра Андрійовича — солдата
КОВАЛИКА Олега Васильовича — старшого лейтенанта
КОЛЕСНИКА Дмитра Олександровича — солдата
КОЛЯДУ Олександра Валерійовича — сержанта
КОРЯКА Юрія Олеговича — старшого солдата
КОСМИНЮ Олександра Петровича — капітана
КОТЮШКА Василя Павловича — солдата
КОШЕЛЯ Руслана Валерійовича — старшого солдата
КРІЛЯ Дмитра Олександровича — майора
КРУШЕЛЬНИЦЬКОГО Миколу Івановича — старшого солдата
КУЗЄВА Дениса Євгеновича — солдата
КУРІВСЬКОГО Станіслава Францовича — головного сержанта
КУТОВОГО Олександра Вадимовича — капітана
КУЦОВА Вячеслава Сергійовича — солдата
ЛАНДАРА Богдана Григоровича — майора
ЛЕВЧЕНКА Олексія Миколайовича (посмертно) — солдата
ЛИТВИНЕНКА Сергія Дмитровича — старшого солдата
ЛИТВИНЧУКА Сергія Олександровича — сержанта
ЛОЗОВОГО Андрія Анатолійовича — солдата
ЛУПІКС Вікторію Вікторівну — старшого солдата
ЛУЦИКА Віктора Петровича — сержанта
ЛУЧИКА Олексія Юрійовича — капітана
ЛЮКОВИЧА Валерія Едуардовича — підполковника
МАЗУРА Андрія Михайловича — старшого лейтенанта
МАЗУРА Руслана Анатолійовича — старшину
МАКАРЕНКА Віталія Володимировича — старшого солдата
МАРЧЕНКА Володимира Васильовича — головного сержанта
МЕЛЬНИКА Дмитра Євгеновича — солдата
МЕЦГЕРА Ігоря Васильовича — молодшого сержанта
МИХАЙЛЮКА Володимира Миколайовича — молодшого лейтенанта
НАЙДИЧА Віталія Сергійовича — капітана
НЕСТЕРЕНКА Валерія Архиповича — штаб-сержанта
НЕСТЕРОВА Дмитра Вікторовича — старшого лейтенанта
ОЛЕФІРА Євгена Олександровича — старшого солдата
ОНИЩЕНКА Олега Юрійовича — старшого лейтенанта
ОХРІМЕНКА Сергія Сергійовича — старшого солдата
ПАЛАМАРЕНКА Євгенія Сергійовича — солдата
ПЕРЕПЕЛИЦЮ Сергія Юрійовича — старшого сержанта
ПЕТРЕНКА Михайла Вікторовича — старшого лейтенанта
ПЕТРІВА Андрія Романовича — сержанта
ПЕТРОВИЧА Назара Степановича — солдата
ПИЛИПЕНКА Валерія Вікторовича — сержанта
ПОБОЧНОГО Анатолія Васильовича — старшого лейтенанта
ПОЛІТАВКІНА Володимира Миколайовича — майстер-сержанта
ПОЛІЩУКА Олександра Миколайовича — старшого лейтенанта
ПОСТРИБАЙЛА Ярослава Васильовича — штаб-сержанта
ПРИМАКОВСЬКОГО Володимира Андрійовича — солдата
ПРИХОДЬКА Віктора Івановича — сержанта
РЕМЕНЮКА Руслана Віталійовича — солдата
СВИСТОВИЧА Володимира Михайловича — майора
СЕМЕНОВА Микиту Ігоровича — солдата
СЕНЧУКА Олександра Васильовича — старшого солдата
СЕРЕДУ Юрія Юрійовича — солдата
СИРОТЮКА Андрія Ігоровича — сержанта
СКОРИКА Володимира Володимировича — старшого солдата
СЛОБОДЯНЮКА Павла Миколайовича — прапорщика
СЛОБОДЯНЮКА Сергія Миколайовича — старшину
СЛЮЩИНСЬКОГО Назарія Михайловича — старшого солдата
СМИКА Андрія Івановича — старшого солдата
СОМИКА Миколу Ігоровича — старшого солдата
СТЕПАНЕНКА Олександра Миколайовича — старшого солдата
СТОРОЖУКА Олександра Володимировича — лейтенанта
СУКАЧОВА Андрія Володимировича — підполковника
СУЛТАНОВА Олега Міржамаловича — сержанта
ТКАЧЕНКА Олександра Сергійовича — полковника
ТКАЧУКА Станіслава Станіславовича — старшого сержанта
ТРИШИНА Артема Анатолійовича — старшого солдата
ТЮТЮННИКА Станіслава Анатолійовича — старшого солдата
УВАРОВА Дмитра Сергійовича (посмертно) — солдата
ФЕДОРЧУКА Владислава Борисовича — солдата
ФЕДЧУКА Ростислава Вікторовича — солдата
ФІДРЮ Яна-Євгена Олександровича — капітана
ФІЩУКА Івана Олеговича — солдата
ФЛОРЯНСЬКОГО Богдана Володимировича — солдата
ФТЕМОВА Вадима Валерійовича — солдата
ХАРАТОНА Олександра Романовича — солдата
ХАРИТОНОВА Артема Вікторовича — солдата
ЧАСНИКА Олега Олеговича — солдата
ЧОРНОМОРЦЯ Максима Володимировича — старшого солдата
ЧУБУ Богдана Миколайовича — старшого солдата
ШАМБІРА Євгенія Івановича (посмертно) — старшого солдата
ШЕМБЕРКО Лесю Ігорівну — лейтенанта
ШКОДУ Антона Віталійовича — старшого лейтенанта
ШМОРГУНЕНКА Олександра Володимировича — майора
ШОСТАКА Петра Петровича — штаб-сержанта
ЩЕЛКОВСЬКОГО Сергія Адамовича — солдата
ЩУЦЬКОГО Олега Станіславовича — старшого лейтенанта медичної служби
ЮРЧЕНКА Олександра Анатолійовича — старшого солдата
ЯБЛОКОВА Дмитра Сергійовича — штаб-сержанта
ЯВОРСЬКОГО Павла Миколайовича — солдата
ЯКУЩЕНКО Валентину Миколаївну — солдата
ЯМБОРКА Богдана Дмитровича — солдата
ЯНІНОВИЧА Миколу Онуфровича — солдата
ЯНЧЕВСЬКОГО Вадима Володимировича — старшого солдата
медаллю "Захиснику Вітчизни"
БАБЕНКА Івана Сергійовича — старшого лейтенанта
БОДАКВУ Валерія Валерійовича — майора
ВЕРЗУНА Олександра Михайловича — старшого солдата
ЖУКОВСЬКОГО Владлена Олександровича (посмертно) — лейтенанта
КАРАПУТУ Івана Олексійовича — службовця
ЛОГВІНЕНКА Романа Едуардовича — капітана
НЕЗАБУТНЬОГО Сергія Васильовича — штаб-сержанта
ОЛІЙНИКА Михайла Григоровича — службовця
ТАРАНА Віталія Васильовича — капітана
ЧЕРНЕНКА Володимира Дмитровича — службовця
медаллю "За врятоване життя"
СКОРБАЧА Ярослава Олексійовича — сержанта
Кроме того, почетное звание "ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ" присвоено БРОЖИК Ирине Владимировне — медицинской сестре клиники Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, солдату.
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