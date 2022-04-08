РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15317 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
3 798 1
армия РФ (15459) война (47249) обстрел (20424) Харьков (6549) Харьковщина (4162) Синегубов (488)

Войска РФ нанесли 48 артударов по Харькову, 15 пострадавших, поврежден газопровод, - Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харків

Войска РФ продолжают обстреливать Харьков из тяжелой артиллерии. За минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли около 48 ударов с артиллерии, минометов, танков и РСЗО по районам Салтовки, Пятихаток, Алексеевки, центра города, Дергачах.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на сегодня в Харькове и районе - 15 пострадавших.

"Ночью в результате обстрелов оккупантов был существенно поврежден газопровод, на месте работают аварийные бригады и пытаются ликвидировать последствия", - уточнил Синегубов.

"Бои продолжаются в Изюмском направлении, в этом районе продолжаем эвакуационные мероприятия, в частности, из Барвенкового и Лозовой", - резюмирует глава региона.

Смотрите: Оккупанты обстреляли хлебзавод в Харькове. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То є правда..Але гатять не тільки у ночі, а і білем днем..Як ото зараз..
Бідна Салтівка. Але Харків вистоїть і на кілька десятків, чи назавжди зненавидить рашу..Ну з урахуванням того, що вона залишиться.
Слава Україні.Героям слава!!!!
показать весь комментарий
08.04.2022 10:57 Ответить
 
 