Войска РФ нанесли 48 артударов по Харькову, 15 пострадавших, поврежден газопровод, - Синегубов

Войска РФ продолжают обстреливать Харьков из тяжелой артиллерии. За минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли около 48 ударов с артиллерии, минометов, танков и РСЗО по районам Салтовки, Пятихаток, Алексеевки, центра города, Дергачах.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на сегодня в Харькове и районе - 15 пострадавших.

"Ночью в результате обстрелов оккупантов был существенно поврежден газопровод, на месте работают аварийные бригады и пытаются ликвидировать последствия", - уточнил Синегубов.

"Бои продолжаются в Изюмском направлении, в этом районе продолжаем эвакуационные мероприятия, в частности, из Барвенкового и Лозовой", - резюмирует глава региона.

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