Общие потери РФ с начала войны – около 19 тыс. человек, 150 самолетов, 135 вертолетов, 700 танков и 1 891 бронированная машина

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 8 апреля потери личного состава противника составляют около 19 тысяч человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.04 ориентировочно составили:

личного состава – около 19 000 человек,

танков ‒ 700 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1 891 ед,

артиллерийских систем – 333 ед,

РСЗО - 108 ед,

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средства ПВО - 55 ед,

самолетов – 150 ед,

вертолетов – 135 ед,

автомобильной техники - 1 361 ед,

корабли /катера - 7 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 112.

Специальная техника – 25.

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.