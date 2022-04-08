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армия РФ (15459) война (47249) ликвидация (1984) уничтожение (3962) потери (3874)

Общие потери РФ с начала войны – около 19 тыс. человек, 150 самолетов, 135 вертолетов, 700 танков и 1 891 бронированная машина

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,армія,пєсков

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 8 апреля потери личного состава противника составляют около 19 тысяч человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.04 ориентировочно составили:

личного состава – около 19 000 человек,

танков ‒ 700 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1 891 ед,

артиллерийских систем – 333 ед,

РСЗО - 108 ед,

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средства ПВО - 55 ед,

самолетов – 150 ед,

вертолетов – 135 ед,

автомобильной техники - 1 361 ед,

корабли /катера - 7 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 112.

Специальная техника – 25.

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Общие потери РФ с начала войны – около 19 тыс. человек, 150 самолетов, 135 вертолетов, 700 танков и 1 891 бронированная машина 01
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Карту в студію свіжу, пліз!
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08.04.2022 10:56 Ответить
Зараз, вже біжуть з Генштабу, вам куди? На який диван?
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08.04.2022 11:39 Ответить
Напиши в поиске deepstatemap.live , там карта несколько раз в день обновляется
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08.04.2022 21:01 Ответить
Як співалося в одній пісенці радянських часів: "Только, только, только,только этого мало"
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08.04.2022 10:57 Ответить
Танків 702.
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08.04.2022 11:08 Ответить
Украинские шахматистки Анна и Мария Музычук отказались поставить подписи под открытым письмом Львовской областной шахматной федерации (ЛОШФ), которая попросила главу украинских шахмат Виктора Капустина обратиться в Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) с призывом отстранить российских и белорусских шахматистов.
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08.04.2022 11:10 Ответить
То це напевно не українські шахістки? Як і у випадку з екс-футболістом Тимощуком - гроші понад усе і гроші не пахнуть. Зате запашок йде від сестер Музичук...
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08.04.2022 12:59 Ответить
Перечень растет, но главное - . они падлы кремль считай потеряли
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08.04.2022 11:23 Ответить
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08.04.2022 14:28 Ответить
 
 