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"Военная техника": Минобороны РФ подтвердило ракетные удары по мирному населению во время эвакуации поездами из Донбасса

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

залізниця,колія

Минобороны РФ подтвердило нанесение ракетных ударов по железнодорожным станциям Покровск, Славянск и Барвенково. Впрочем, по заверению российской стороны, там якобы находилась украинская военная техника.

Об этом сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на life.ru.

По его словам, российские военные с помощью "высокоточных ракет воздушного базирования" якобы уничтожили вооружение и военную технику резервов украинских войск в Донецкой области.

"На железнодорожных станциях Покровск, Славянск, Барвенково уничтожено вооружение и военную технику прибывших на Донбасс резервов украинских войск", — проинформировал он.

Читайте: Три эвакуационных поезда заблокированы из-за обстрела путей в Славянске и Краматорске
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Топ комментарии
+9
"На железнодорожных станциях Покровск, Славянск, Барвенково уничтожено вооружение и военную технику прибывших на Донбасс резервов украинских войск" .

Лучше бы о другом мычал, чем эту пургу гнал.
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08.04.2022 11:26
+8
Німеччина виплачувала репарації, втратила території, отримала заборону на наступальну зброю, офіційно назавжди засудила нациську ідеологію.
Те саме треба вимагати з кацапстану.
Українська Стародубщина вже зачекалась
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08.04.2022 11:07
+5
против Германии ВОЕВАЛИ и она потерпела ПОЛНОЕ военное поражение.
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08.04.2022 11:08
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Німеччина виплачувала репарації, втратила території, отримала заборону на наступальну зброю, офіційно назавжди засудила нациську ідеологію.
Те саме треба вимагати з кацапстану.
Українська Стародубщина вже зачекалась
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08.04.2022 11:07 Ответить
против Германии ВОЕВАЛИ и она потерпела ПОЛНОЕ военное поражение.
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08.04.2022 11:08 Ответить
Ну вони ж теж зайшли в Крим без єдиного вистрілу... "Пути Господни неисповедимы..." (с)
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08.04.2022 11:13 Ответить
"вони".. И грабителям тоже иногда удается ограбить ювелирный магазин или банк без шума и пыли, но это "иногда"..
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08.04.2022 11:41 Ответить
Если бы у этой конашенки было хоть капля ума то он бы ушел на больничный. Олицетворение зла-это мощная штука. И висеть конашенке на фонаре теперь в любом случае.
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08.04.2022 11:11 Ответить
Дебіл дубоголовий дотепер вважає, що військові резерви перекидують залізницею ще якісь країни окрім самих кацапів. Та ще й на території, де проходять бойові дії і де немає надійного прикриття ПРО і ППО. І він щиро так вважає, бо воює методами Другої світової. Навіть Першої світової. Кацапія Першу світову програла саме тому, що ніяких інших доріг окрім залізниці, і то одноколійки від глибинної кацапії до театру бойових дій не було. А та одна гілка двох залізниць просто не могла фізично забезпечити резервами воюючу армію. До речі, я особисто у себе бачив ешелон з військовою технікою востаннє тоді, коли з Німеччини виводили техніку і особовий склад ГСВГ.
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08.04.2022 11:25 Ответить
Москаль збреше..не проживе
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08.04.2022 11:24 Ответить
"На железнодорожных станциях Покровск, Славянск, Барвенково уничтожено вооружение и военную технику прибывших на Донбасс резервов украинских войск" .

Лучше бы о другом мычал, чем эту пургу гнал.
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08.04.2022 11:26 Ответить
Забули сказати, що на вокзалі тільки одні бойовики і бігали , переодягнуті в цивільну одежу , в жінок та дітей. Ще , як варіант, що то ЗСУ само себе обстріляло, або що то все постановка,
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08.04.2022 11:27 Ответить
Військові злоцинці. "мо" "рф" буде знищено, як і саму банду "рф". Кожен день наближає цю дату.
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08.04.2022 11:28 Ответить
це якщо яневтік їх не спасе підписавши мирну угоду .
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08.04.2022 11:47 Ответить
Ідіоти ж за це голосували...
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08.04.2022 11:49 Ответить
Очередное подверждение что режим Путина и большинстве россиян - военные преступники. И пусть кто нибудь ещё помяукает что нибудь о "добрых русских". Может такие есть в паралельной реальности. Но в это время таких не вижу.
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08.04.2022 12:09 Ответить
ПАЛИТИ КАЦАПНЮ НЕЩАДНО, НІЯКОГО ПОЛОНУ!
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08.04.2022 12:11 Ответить
 
 