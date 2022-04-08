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"Военная техника": Минобороны РФ подтвердило ракетные удары по мирному населению во время эвакуации поездами из Донбасса
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Минобороны РФ подтвердило нанесение ракетных ударов по железнодорожным станциям Покровск, Славянск и Барвенково. Впрочем, по заверению российской стороны, там якобы находилась украинская военная техника.
Об этом сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на life.ru.
По его словам, российские военные с помощью "высокоточных ракет воздушного базирования" якобы уничтожили вооружение и военную технику резервов украинских войск в Донецкой области.
"На железнодорожных станциях Покровск, Славянск, Барвенково уничтожено вооружение и военную технику прибывших на Донбасс резервов украинских войск", — проинформировал он.
Топ комментарии
+9 Alexsander Sokoloff
показать весь комментарий08.04.2022 11:26
+8 rejestrowyj bazil
показать весь комментарий08.04.2022 11:07
+5 botoks
показать весь комментарий08.04.2022 11:08
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Те саме треба вимагати з кацапстану.
Українська Стародубщина вже зачекалась
Лучше бы о другом мычал, чем эту пургу гнал.