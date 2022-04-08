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Российские оккупанты обстреляли ракетами вокзал Краматорска: сообщают о десятках погибших и раненых. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

краматорськ

Российские оккупанты обстреляли ракетами железнодорожный вокзал Краматорска, есть пострадавшие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение "Укрзализныци" в телеграм-канале.

"На железнодорожный вокзал Краматорска прилетело 2 ракеты. Есть пострадавшие. Детали уточняем", - говорится в сообщении.

Также читайте: "Военная техника": Минобороны РФ подтвердило ракетные удары по мирному населению во время эвакуации поездами из Донбасса

Позже глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в фейсбуке отметил, что по железнодорожному вокзалу Краматорска оккупанты ударили кассетным "Искандером".

"Полиция и спасатели, работающие на месте, сообщают о десятках погибших и раненых людей. Во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, ведь происходит эвакуация жителей Донетчины в более безопасные области Украины. Рашисты хорошо знали, куда целят и чего хотят: они хотят посеять панику и страх, хотят взять в заложники как можно больше мирных людей. Российская Федерация – страна извергов и преступников", - отметил Кириленко. 

Российские оккупанты обстреляли ракетами вокзал Краматорска: сообщают о десятках погибших и раненых 01
Российские оккупанты обстреляли ракетами вокзал Краматорска: сообщают о десятках погибших и раненых 02
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Топ комментарии
+40
сирийские беженцы уже давно нас предупреждали, что их главная цель - уничтожение мирного населения. Многие к сожалению до сих пор не верят, что русские на это способны, думают что все это случайно. А зря. Когда ***** поняло что его жестко ******* разведка и Медведчук, и население Украины совсем не желает быть Россией - его стало можно и нужно уничтожать, а как иначе заставить жертву насилия тебе подчиняться?
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08.04.2022 11:23
+24
Мешают даже гражданским эвакуироваться. Твари рашистские.
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08.04.2022 11:09
+19
Лапті знищують все живе.
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08.04.2022 11:11
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Мешают даже гражданским эвакуироваться. Твари рашистские.
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08.04.2022 11:09 Ответить
Лапті знищують все живе.
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08.04.2022 11:11 Ответить
Нелюди ,нацисты ,Рашисты выродки , только утилизация вас всех спасёт мир
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08.04.2022 11:26 Ответить
Може краще не писати повідомлення, що завтра евакуації з А до Б. А просто знайти інший варіант оповіщення людей. Скільки гумдопомоги забрали орки . Інформація іде від чиновників
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08.04.2022 11:42 Ответить
Наша влада і далі веде політику пізньої евакуації, коли гинуть люди. Мало їм кинутого напризволяще Маріуполя і Бучі. І чого не збиваються ракети, якщо Америка вже поставила нам все необхідне?
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08.04.2022 11:46 Ответить
Запізно? Усі бажаючи навіть кілька тижнів тому могли виїзджати потягами до Львова наприклад с Дніпра, Кривого Рогу та Запоріжжя.
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08.04.2022 12:10 Ответить
ПАЛИТИ КАЦАПНЮ НЕЩАДНО, НІЯКОГО ПОЛОНУ!
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08.04.2022 12:13 Ответить
на вокзале много людей было
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08.04.2022 11:15 Ответить
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08.04.2022 11:18 Ответить
ПАЛИТИ КАЦАПНЮ НЕЩАДНО, НІЯКОГО ПОЛОНУ!
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08.04.2022 12:11 Ответить
воет сирена воют скорые . кацапы су ......ки
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08.04.2022 11:19 Ответить
сирийские беженцы уже давно нас предупреждали, что их главная цель - уничтожение мирного населения. Многие к сожалению до сих пор не верят, что русские на это способны, думают что все это случайно. А зря. Когда ***** поняло что его жестко ******* разведка и Медведчук, и население Украины совсем не желает быть Россией - его стало можно и нужно уничтожать, а как иначе заставить жертву насилия тебе подчиняться?
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08.04.2022 11:23 Ответить
це тобі по тєліку показали?
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08.04.2022 11:32 Ответить
Едь в Мариуполь посмотри как они "повоевали". Белград это детский сад. Смотри на грозный, Алеппо и Мариуполь с бучей.
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08.04.2022 12:01 Ответить
Дата регистрации 8 апреля 2022.

Кремлебот, следуй за русским кораблем.
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08.04.2022 11:34 Ответить
Смерть кремлеботам.
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08.04.2022 11:36 Ответить
эта *******...
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08.04.2022 11:37 Ответить
Навіть аргументи тобі не буду наводити, покидьок кацапський! Подивись, кондом штопаний, на ці та інші фото хоча б...
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08.04.2022 11:35 Ответить
То шо думаєш тебе в Литві долбайоба кусок не найдуть? Всі суки здохните кацапські!
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08.04.2022 11:41 Ответить
Какой на уй спор? Ты не оппонент, а гнида.
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08.04.2022 11:42 Ответить
Чоловік мав на увазі що при бажанні москалики могли нанести набагато більше шкоди цивільним. Виглядає що вся ситуація розвивається по наростаючій, і вони просто показують Зе як може бути, щоб схилити до поступливості на переговорах. Зараз знаковими актами жорстокості по цивільних є ситуація в Бучі Харкові Маріуполі. Вони якби натякають як може бути всюди.
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08.04.2022 11:46 Ответить
ракеты это дорого, бомбить мирняк - тем более. так что как бы ни хотелось, не получится. так что это не намеки, а тупо ненависть, возможно и какой-то местный "апалченец"-наводчик подсобил.
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08.04.2022 12:51 Ответить
по электростанциям бьют, по плотинам кстати тоже бьют, по мостам еще как бьют, демонстрации зачищают с каждым днем с большим остервенением. Но лапух лаптеногий об этом не в курсе. Или в курсе и поддерживает.
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08.04.2022 11:37 Ответить
Ты думаешь отключить АЭС - это просто тумблер нажать? При неумелом отключении энергоблоков может случится то же что и в Чернобыле. Но откуда это знать кацапской свинособаке под впн
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08.04.2022 11:46 Ответить
та этот дебилоид не знает даже, что такое радиация. Видимо родственник тех орангутанов, что хотели под Чернобылем окопаться. Дарвин готов премию дать таким лишнехромосомным отребьям.
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08.04.2022 11:49 Ответить
лаптеногий орангутан, там 0 блоков сейчас работают. С таким же успехом ты мог бы рассказать, что вон же, Чернобыль то не взорвали. Если они долбанут (а они кстати один энергоблок танками гатили, есть запись с камер), то зарязнят и свою территорию, потому что ядерные осадки вещь такая непредсказуемая, они распространяются не радиально.
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08.04.2022 11:47 Ответить
Стадо свинособак набежало под впн. Плотину разбомбить - ну ты и клоун
Голову разбомби себе об стену петушок кацапский
Лучше ройте окопы под москвой - скоро мы там будем
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08.04.2022 11:51 Ответить
ще одне ольгінське
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08.04.2022 12:22 Ответить
Вафлежуй- бомбильщик - вперёд за кораблем.
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08.04.2022 12:16 Ответить
Отвечу на свинособачьем, и не тебе, а другим, кто читает тебя и мысленно соглашается.
Электростанции, плотины, мосты, население - рассматриваются как ресурс.
Ресурс по возможности берегут.
Уничтожают сопротивление. На юге, кроме Мариуполя, массовой резни нет, как на севере. Потому что взяли почти без боя. Мариуполь стоит - его наказывают, чтобы другие без боя сдавались. То есть сохраняли ресурс.
Обстрел вокзала - месседж "сидите тут и не рыпайтесь, вы нам нужны. Иначе - уничтожим".
Когда начнут обстрелы мостов, плотин и электростанций, это будет сигнал, что свинособакия признала поражение и включила "так не достанься ты никому".
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08.04.2022 11:40 Ответить
Иди науй. Если бы хотели сберечь, то не лупили бы просто по жилым домам. Я с Ирпеня, если что. И находился там по 9 марта. Видел всю, по твоим словам, бережливость прямо изнутри. Слава Богу мне и моей семье повезло и мы живы.
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08.04.2022 11:45 Ответить
Зачем нужен ресурс? Чтобы его использовать. Где использовать? В новой войне, конечно.
Мобилизация в Крыму и ОРДЛО тому подтверждение. Кто хочет умереть не сейчас, но позже, и не за свой дом, а за амбиции кремля - велкам ту оккупация. Там им найдут применение.
Или умираешь за свое, или за чужое. Все просто, каждый сам выбирает.
Как видишь, в Украине многие выбрали первое. Разочаровало, правда?
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08.04.2022 11:48 Ответить
Скотино кацапська, а тих жертв тобі мало?! Тих тисяч мало? Тих роздовбаних вщент міст і сіл то ще бракує? Тобі ще електростанції і плотини подавай, тварюко? Мерзото, а ті трупи тобі не сняться ще, криваві хлопчики вночі до тебе не приходять? Ні? Ну то чекай, скоро прийдуть, не сумнівайся, виродку.
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08.04.2022 11:42 Ответить
Випадково, кажеш, прилітає? Випадково напали, випадково обстрілюють, випадково вбивають... От взяли і по вокзалу, де тисячі народу випадково бабахнули... Сучище кацапське, це ти що, хочеш, виправдати всі ці смерті? Ну, випадок, ну попало... А смерті наших солдат це, типу, правильно, це не помилково, то так має бути? Вбивати нас на нашій землі? Виродку, а що то все тобі вернеться, не думаєш?
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08.04.2022 11:56 Ответить
твари изверги
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08.04.2022 11:25 Ответить
Які ж вони нелюди!
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08.04.2022 11:26 Ответить
Генштаб фашистської ********* розкаже про знищення військової цілі.
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08.04.2022 11:27 Ответить
гірше: скажуть, що то "нацикі всьо самі сдєлалі" чи взагалі, що то постановка...
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08.04.2022 11:30 Ответить
Уже заявили... Лживые кацапские твари.
https://censor.net/ua/news/3332365/***************************************************************************************************
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08.04.2022 12:20 Ответить
Жуть! 21 век, центр Европы! Искандерами по мирным людям! "Освобождаемого" кацапами Донбасса! Эта страна образование не переживет войну с Украиной! При любом развитии событий! Царствие Небесное всем убитым невинно...
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08.04.2022 11:29 Ответить
Гандони кацорилі. **** , буде вам паскудам відповідь. Ще вмиєтеся кров'ю підараси.
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08.04.2022 11:30 Ответить
Аиканашенков гаваріт, что унічтожілі рєзєрви. Свкааа!!! На фото ща канашенковим тактичні клунки з секретеюною зброєю і бойові жінки, замасковані під домогосподарок. Горіти в пекліиканашенкову і іншим кацапам.
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08.04.2022 11:30 Ответить
Только же вчера писал что не кучкуйтесь. Мирные люди такая же цель для кацапонацистов как и военные обьекты
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08.04.2022 11:30 Ответить
Не такая, а первоочерёдная. Путлярдия то об этом практически официально объявила в программной статье...
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08.04.2022 11:49 Ответить
Де ті Меркель та Саркозі які роками вели політику умиротворення з нацистом путіним,нехай тепер приїдуть до України на власні очі все побачуть,боягузи!
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08.04.2022 11:32 Ответить
Они высокопоставленные агенты кремля, не более
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08.04.2022 11:55 Ответить
А у тебе немає претензій до тих хто тридцять років керував Україною, хто залишив її майже беззбройною, але побудував собі палаци в Україні і за кордоном причому з церквами на території палацу, хто вивів мільярди на закордонні рахунки? Я не виправдовую саркозі і Меркель, але вони дбали про себе і свої країни. Так робили і їх попередники сотні років в тому числі і в двадцятому столітті відкуповуючись від агресора малими країнами
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08.04.2022 12:06 Ответить
є, особливо після відкритої агресії 2014 р на Донбасі та анексії Криму.
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08.04.2022 12:40 Ответить
у кого еще есть желание брать в плен орков?
только расстрел
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08.04.2022 11:32 Ответить
Явно якась гнида поруч наводила.
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08.04.2022 11:35 Ответить
3.14здец по вокзалу з людьми ввалили касетним іскандером.
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08.04.2022 11:36 Ответить
Рашиська наволоч горіть в пеклі варвари ,тому вбивати цих гадів де тільки можна.
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08.04.2022 11:40 Ответить
Можете меня забанить, но - ********!!!
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08.04.2022 11:41 Ответить
Росіяни не люди . Кожен вбитий кацап - це маленький крок до МИРУ і великий плюс для всього людства , для цивілізації , для світу людей . Хороший кацап - вбитий кацап . Людство повинно це зрозуміти якнайшвидше .
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08.04.2022 11:41 Ответить
Гаранти безпеки України, за версією Офіса презедента, продовжуть геноцид українців.
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08.04.2022 11:43 Ответить
Сообщают о 30 погибших и более 100 раненых
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08.04.2022 11:46 Ответить
Все равно найдутся ватные ******, даже в самом Краматорске, которые скажут, что мы сами вокзал обстреляли.
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08.04.2022 11:51 Ответить
Там були всі люди , які намагались врятуватися. Ще робітники, які допомогали біженцям.
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08.04.2022 11:52 Ответить
Очередное подверждение что режим Путина и большинстве россиян - военные преступники. И пусть кто нибудь ещё помяукает что нибудь о "добрых русских". Может такие есть в паралельной реальности. Но в это время таких не вижу.
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08.04.2022 12:09 Ответить
ПАЛИТИ КАЦАПНЮ НЕЩАДНО, НІЯКОГО ПОЛОНУ!
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08.04.2022 12:12 Ответить
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08.04.2022 13:08 Ответить
В Белгороде то же есть вокзал? А в Ростове - шикарный огромный вокзалище!
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08.04.2022 13:20 Ответить
 
 