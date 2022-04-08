Российские оккупанты обстреляли ракетами вокзал Краматорска: сообщают о десятках погибших и раненых. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты обстреляли ракетами железнодорожный вокзал Краматорска, есть пострадавшие.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение "Укрзализныци" в телеграм-канале.
"На железнодорожный вокзал Краматорска прилетело 2 ракеты. Есть пострадавшие. Детали уточняем", - говорится в сообщении.
Позже глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в фейсбуке отметил, что по железнодорожному вокзалу Краматорска оккупанты ударили кассетным "Искандером".
"Полиция и спасатели, работающие на месте, сообщают о десятках погибших и раненых людей. Во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, ведь происходит эвакуация жителей Донетчины в более безопасные области Украины. Рашисты хорошо знали, куда целят и чего хотят: они хотят посеять панику и страх, хотят взять в заложники как можно больше мирных людей. Российская Федерация – страна извергов и преступников", - отметил Кириленко.
Пожалуйста, подождите...
Кремлебот, следуй за русским кораблем.
Голову разбомби себе об стену петушок кацапский
Лучше ройте окопы под москвой - скоро мы там будем
Электростанции, плотины, мосты, население - рассматриваются как ресурс.
Ресурс по возможности берегут.
Уничтожают сопротивление. На юге, кроме Мариуполя, массовой резни нет, как на севере. Потому что взяли почти без боя. Мариуполь стоит - его наказывают, чтобы другие без боя сдавались. То есть сохраняли ресурс.
Обстрел вокзала - месседж "сидите тут и не рыпайтесь, вы нам нужны. Иначе - уничтожим".
Когда начнут обстрелы мостов, плотин и электростанций, это будет сигнал, что свинособакия признала поражение и включила "так не достанься ты никому".
Мобилизация в Крыму и ОРДЛО тому подтверждение. Кто хочет умереть не сейчас, но позже, и не за свой дом, а за амбиции кремля - велкам ту оккупация. Там им найдут применение.
Или умираешь за свое, или за чужое. Все просто, каждый сам выбирает.
Как видишь, в Украине многие выбрали первое. Разочаровало, правда?
https://censor.net/ua/news/3332365/***************************************************************************************************
странаобразование не переживет войну с Украиной! При любом развитии событий! Царствие Небесное всем убитым невинно...
только расстрел