"Только единой информполитикой удастся приблизить общую Победу": коллективы Эспрессо, Прямого и 5 канала обратились к Зеленскому касательно отключения из эфира

Сотрудники украинских телеканалов Эспрессо, Прямой и 5-й канал просят президента Украины Владимира Зеленского обратить внимание на отключение государственным концерном РРТ их вещания в цифровой сети Т2.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо, журналисты отметили незаконность, необоснованность и антиконституционность действий госконцерна.

Текст письма:

ОБРАЩЕНИЕ КОЛЛЕКТИВОВ 5-ГО, ЭСПРЕССО И ПРЯМОГО КАНАЛА

Мы, работники телекомпаний, обращаемся к Президенту Украины Зеленскому Владимиру Александровичу с тем, что государственный концерн РРТ без предупреждения выбросил из эфира три общенациональных вещателя в период, в частности, информационной войны с россией. Свои действия руководство концерна РРТ не объясняет, а письменные обращения от телекомпаний игнорирует.

Данное отключение без официальных оснований является нарушением заключенных письменных соглашений по каналам. А также препятствованием законной, профессиональной деятельности журналистов, что является нарушением ст.171 УКУ. Государственный концерн незаконно лишил многомиллионную зрительскую аудиторию телекомпаний права на получение информации.

Просим Вас, господин Президент, как Гаранта Конституции, обратить внимание на действия руководства государственного концерна РРТ, нарушающие конституционные права коллективов 5-го, ЭСПРЕССО И ПРЯМОГО каналов.

Мы убеждены, что, только придерживаясь единой информационной политики, нам удастся победить не только информационное нашествие врага, но и приблизить общую Победу Украины над агрессором.

Слава Украине!

Далее перечень на языке оригинала.

КОЛЕКТИВ 5-ГО КАНАЛУ:

Генеральний директор Мжельський Володимир

Шеф-редакторка Герасимова Ірина

Заступник шеф-редактора Шевченко Олексій

Журналістка, ведуча Мірошниченко Анна

Журналістка, ведуча Конотоп Яна

Випускова редакторка Гончарова Наталія

Випускова редакторка Бєляєва Юлія

Журналістка, ведуча Губіна Лариса

Головний продюсер Печорін Сергій

Журналіст Пугач Юрій

Журналістка Рибалка Ганна

Журналістка Соколова Яніна

Друга редакторка Марчук Марія

Друга редакторка Салганік Тетяна

Журналіст Войтенков Назар

Випусковий редактор Пасак Олексій

Журналістка відділу міжнародної інформації Танська Мирослава

Журналістка відділу міжнародної інформації Катарина Христина

Літературна редакторка Шкуратова Тетяна

Випускова редакторка Кушніренко Євгенія

Головний редактор сайту 5.ua Скібінська Марія

Випускова редакторка Тафій Ірина

Редактор Нікеєв Юрій

Друга редакторка Волошина Вікторія

Друга редакторка Олійник Тетяна

Заступник шеф-редактора Жупанов Юрій

Журналістка Сисак Ірина

Телеоператор Новіков Сергій

Журналістка, ведуча програми "Таємниці війни" Яна Холодна

Редактор регіонального відділу Агафонова Ніна

Режисерка Серелега Валентина

Журналістка Бурцева Аліна

Ведучий Ковач Віталій

Журналістка регіонального відділу новин Шикула Марта

Редакторка Федчун Світлана

Журналіст, ведучий, керівник відділу міжнародної інформації Прудник Михайло

Головний режисер Іваненко Андрій

Журналістка відділу міжнародної

інформації Стефанова Нонна

Журналістка регіонального відділу новин Дунська Ольга

Журналістка регіонального відділу новин Лимаренко Яна

Журналіст, ведучий Сергій Барбу-Вальчишин

Режисер ефіру Хандожко Ірина

Журналістка Софія Норенко

Журналіст регіонального відділу новин Денис Розенков

Оператор регіонального відділу новин Дмитро Дубіна

Гостьова редакторка Марина Стельмах

Оператор Селянінов Ігор

Кореспондентка/Ведуча новин Євгенія Китаїва

Операторка Ганка Кудрявцева

Журналістка відділу новин Олена Рибінська

Оператор Олексій Іванченков

Продюсер по відрядженням Галайчук Анна

Оператор Корецький Олександр

Оператор Усік Юрій Сергійович

Оператор Чеботарьов Микола

Продюсер по проєктах Нуркевич Наталія

Головна гостьова редакторка Федорова Анастасія

Редакторка, ведуча Кельбус Катерина

Режисерка, асистентка режисера Маліновська Дар’я

Головний оператор Єршов Андрій

Журналістка відділу новин Валерія Павленко

Редакторка Нескоромова Ольга

Літредакторка Міськова Ольга

Літредакторка Вікторія Кольцова



КОЛЕКТИВ ТЕЛЕКАНАЛУ ЕСПРЕСО:

Журналістка, офіцер ЗСУ Тетяна Чорновол

Журналіст, офіцер ЗСУ Артем Шевченко

Режисер, солдат ЗСУ Василь Яворський

Журналіст, боєць ТРО Київщини Ілля Березенко

Журналіст, командир добровольчого воєнізованого формування Євген Міклушка

Директорка телеканалу Катерина Єрмолович

Перша заступниця директора телеканалу Ірина Гандзюк

Головна редакторка телеканалу Анастасія Равва

Технічний директор Вадим Бакіко

Радник з питань технологічного розвитку Олександр Коростишевський

Головна режисерка Світлана Карнасюк

Керівник відділу розповсюдження мережі Олександр Півнюк

Виконавча продюсерка інформаційного мовлення Ольга Кисла

Заступник головного редактора Сергій Шинкар

Заступниця головного редактора Тетяна Літвінова

Заступниця головного редактора Ольга Пастухова

Випускова редакторка Світлана Світельська

Головний редактор сайту "Еспресо" Сергій Руденко

Заступник головного редактора сайту "Еспресо" Андрій Нестеренко

Журналіст, ведучий Віталій Портников

Програмна директорка, ведуча Марія Гурська

Журналіст, ведучий Антін Борковський

Журналістка, ведуча Анна Валевська

Журналістка, ведуча Христина Яцків

Журналістка, ведуча Ірина Коваль

Журналістка, ведуча Анжеліка Сизоненко

Журналіст, ведучий Юрій Фізер

Журналіст, ведучий Олександр Морщака

Ведуча Наталія Діденко

Редактор, ведуча Анна Мельник

Керівник промо-відділу Сергій Харинович

Режисер Юрій Льовочкін

Керівниця спеціальних проєктів Ярина Ясиневич

Директор студії "Еспресо. Захід" Михайло Хвойницький

Журналіст, ведучий Єгор Чечеринда

Журналіст, ведучий Василь Зима

Журналіст, ведучий Віталій Бакуменко

Адміністративний директор Микола Хоменко

Виконавчий продюсер Наталія Сорочан

Директор з маркетингу Микола Типусяк

Керівник аналітичного відділу Андрій Владимир

Аналітик Роман Куницький

Головна гостьова продюсерка Ірина Узлова

Гостьова продюсерка Ольга Яценко

Гостьова продюсерка Юлія Сениско

Випускова редакторка Уляна Панасюк

Менеджерка спеціальних проектів Ольга Охріменко

Редактор, ведучий Євген Пастухов

Випусковий редактор Андрій Погорілий

Журналіст Арам Атанесян

Журналістка Валерія Пашко

Редакторка Анна Мороз

Редактор Віктор Деренюк

Редакторка Неля Цигарник

Редакторка Ольга Горійчук

Журналістка Софія Когут

Редакторка Ярина Михайльонок

Випускова редакторка Ольга Кісіль

Випусковий редактор Стас Гордієнко

Редактор Василь Мамелін

Журналістка, ведуча Ольга Лень

Журналістка Ірина Островська

Журналістка Христина Парубій

Журналістка, ведуча Христина Шкудор

Журналістка Уляна Грищук

Продюсер Борис Ясковець

Журналіст Іван Харук

Журналіст, ведучий Андрій Яніцький

Журналіст Олександр Ващук

Ведучий Андрій Малиновський

Директор з виробництва Андрій Асін

Керівник ефірно-архівної служби

Директор сайту "Еспресо.Захід" Богдан Бачинський

Головний редактор сайту "Еспресо.Захід" Ігор Гулик

Заступниця головного редактора сайту "Еспресо.Захід" Олена Будько

Координатор виробництва Галина Нагорна

Лінійний продюсер Галина Стефаник

Режисер Петро Колодій

Режисер Леонід Єрьоменко

Режисер Павло Дудченко

Режисер Андрій Папайло

Оператор-постановник Юрій Мельник

Відеооператор Олександр Ніколенко

Оператор студій Роман Ковалюк

Відеооператор Андрій Поліковський

Відеооператор Оскар Янсонс

Відеооператор Данило Петеримов

Відеооператор Єгор Нікітенко

Відеооператор Андрій Верстюк



КОЛЕКТИВ ТЕЛЕКАНАЛУ ПРЯМИЙ:

Дизайнер мультимедійних об`єктів Макашов Дмитро

Віктор Медвідь шеф редактор телеканалу

Ведучий програм Олександр Близнюк

Ведучий програм Володимир Волошин

Шеф-редактор сайту Козиряцька Яна

Заступник шеф-редактора сайту Катерина Пащенко

Редактор стрічки новин Дмитро Муравський

Редактор стрічки новин Сергій Федорчук

Редактор стрічки новин Валерій Терентьєв

Випускова редакторка стрічки новин Вакулюк Ірина,

Редакторка стрічки новин Куцова Марія

Редактор YouTube-отдела Антон Комаров

Кореспондент Олена Смерека

Кореспондент Олександра Шапкіна

Старший перекладач вебсайту телеканалу Марина Ковальчук

Відеоредактор You-Tube відділу Олександр Глухінчук

Редакторка тем та титрів Гаранжа Альона

Випусковий редактор Віталій Захаров

Редактор сайту Ковальова Олена

Редактор сайту Поронік СС

Редакторка тем і титрів Анна Шевченко

Редактор сайту Корнієнко Ірина

Ведуча Наталка Фіцич

Дизайнер мультимедійних об‘єктів Андрій Лісовий

Випускова редакторка Юлія Артамощенко

Польовий редактор Денис Карпенко

Редактор Лідія Карпенко

Випускова редакторка Юлія Роєнко

Редактор стрічки новин Олексій Заслоцький

Нагадаємо, 4 квітня Концерн РРТ вимкнув "Еспресо", Прямий та 5 канал із цифрового ефіру. Телеканали звернулися до президента, РНБО, СБУ, Міноборони і Нацради з питань телебачення та радіомовлення з листами щодо відключення мовлення. Телеканали вимагають від Концерну РРТ відновити мовлення каналів.