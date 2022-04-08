РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15347 посетителей онлайн
Новости Общество
6 421 60
5 канал (13630) Зеленский (16612) цензура (1317) Прямой_канал (55) Эспрессо (4)

"Только единой информполитикой удастся приблизить общую Победу": коллективы Эспрессо, Прямого и 5 канала обратились к Зеленскому касательно отключения из эфира

Новости Цензор.НЕТ Общество

канал

Сотрудники украинских телеканалов Эспрессо, Прямой и 5-й канал просят президента Украины Владимира Зеленского обратить внимание на отключение государственным концерном РРТ их вещания в цифровой сети Т2.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо, журналисты отметили незаконность, необоснованность и антиконституционность действий госконцерна.

Текст письма:

ОБРАЩЕНИЕ КОЛЛЕКТИВОВ 5-ГО, ЭСПРЕССО И ПРЯМОГО КАНАЛА

Мы, работники телекомпаний, обращаемся к Президенту Украины Зеленскому Владимиру Александровичу с тем, что государственный концерн РРТ без предупреждения выбросил из эфира три общенациональных вещателя в период, в частности, информационной войны с россией. Свои действия руководство концерна РРТ не объясняет, а письменные обращения от телекомпаний игнорирует.

Данное отключение без официальных оснований является нарушением заключенных письменных соглашений по каналам. А также препятствованием законной, профессиональной деятельности журналистов, что является нарушением ст.171 УКУ. Государственный концерн незаконно лишил многомиллионную зрительскую аудиторию телекомпаний права на получение информации.
Просим Вас, господин Президент, как Гаранта Конституции, обратить внимание на действия руководства государственного концерна РРТ, нарушающие конституционные права коллективов 5-го, ЭСПРЕССО И ПРЯМОГО каналов.

Мы убеждены, что, только придерживаясь единой информационной политики, нам удастся победить не только информационное нашествие врага, но и приблизить общую Победу Украины над агрессором.

Слава Украине!

Далее перечень на языке оригинала.

КОЛЕКТИВ 5-ГО КАНАЛУ:
Генеральний директор Мжельський Володимир
Шеф-редакторка Герасимова Ірина
Заступник шеф-редактора Шевченко Олексій
Журналістка, ведуча Мірошниченко Анна
Журналістка, ведуча Конотоп Яна
Випускова редакторка Гончарова Наталія
Випускова редакторка Бєляєва Юлія
Журналістка, ведуча Губіна Лариса
Головний продюсер Печорін Сергій
Журналіст Пугач Юрій
Журналістка Рибалка Ганна
Журналістка Соколова Яніна
Друга редакторка Марчук Марія
Друга редакторка Салганік Тетяна
Журналіст Войтенков Назар
Випусковий редактор Пасак Олексій
Журналістка відділу міжнародної інформації Танська Мирослава
Журналістка відділу міжнародної інформації Катарина Христина
Літературна редакторка Шкуратова Тетяна
Випускова редакторка Кушніренко Євгенія
Головний редактор сайту 5.ua Скібінська Марія
Випускова редакторка Тафій Ірина
Редактор Нікеєв Юрій
Друга редакторка Волошина Вікторія
Друга редакторка Олійник Тетяна
Заступник шеф-редактора Жупанов Юрій
Журналістка Сисак Ірина
Телеоператор Новіков Сергій
Журналістка, ведуча програми "Таємниці війни" Яна Холодна
Редактор регіонального відділу Агафонова Ніна
Режисерка Серелега Валентина
Журналістка Бурцева Аліна
Ведучий Ковач Віталій
Журналістка регіонального відділу новин Шикула Марта
Редакторка Федчун Світлана
Журналіст, ведучий, керівник відділу міжнародної інформації Прудник Михайло
Головний режисер Іваненко Андрій
Журналістка відділу міжнародної
інформації Стефанова Нонна
Журналістка регіонального відділу новин Дунська Ольга
Журналістка регіонального відділу новин Лимаренко Яна
Журналіст, ведучий Сергій Барбу-Вальчишин
Режисер ефіру Хандожко Ірина
Журналістка Софія Норенко
Журналіст регіонального відділу новин Денис Розенков
Оператор регіонального відділу новин Дмитро Дубіна
Гостьова редакторка Марина Стельмах
Оператор Селянінов Ігор
Кореспондентка/Ведуча новин Євгенія Китаїва
Операторка Ганка Кудрявцева
Журналістка відділу новин Олена Рибінська
Оператор Олексій Іванченков
Продюсер по відрядженням Галайчук Анна
Оператор Корецький Олександр
Оператор Усік Юрій Сергійович
Оператор Чеботарьов Микола
Продюсер по проєктах Нуркевич Наталія
Головна гостьова редакторка Федорова Анастасія
Редакторка, ведуча Кельбус Катерина
Режисерка, асистентка режисера Маліновська Дар’я
Головний оператор Єршов Андрій
Журналістка відділу новин Валерія Павленко
Редакторка Нескоромова Ольга
Літредакторка Міськова Ольга
Літредакторка Вікторія Кольцова

КОЛЕКТИВ ТЕЛЕКАНАЛУ ЕСПРЕСО:
Журналістка, офіцер ЗСУ Тетяна Чорновол
Журналіст, офіцер ЗСУ Артем Шевченко
Режисер, солдат ЗСУ Василь Яворський
Журналіст, боєць ТРО Київщини Ілля Березенко
Журналіст, командир добровольчого воєнізованого формування Євген Міклушка
Директорка телеканалу Катерина Єрмолович
Перша заступниця директора телеканалу Ірина Гандзюк
Головна редакторка телеканалу Анастасія Равва
Технічний директор Вадим Бакіко
Радник з питань технологічного розвитку Олександр Коростишевський
Головна режисерка Світлана Карнасюк
Керівник відділу розповсюдження мережі Олександр Півнюк
Виконавча продюсерка інформаційного мовлення Ольга Кисла
Заступник головного редактора Сергій Шинкар
Заступниця головного редактора Тетяна Літвінова
Заступниця головного редактора Ольга Пастухова
Випускова редакторка Світлана Світельська
Головний редактор сайту "Еспресо" Сергій Руденко
Заступник головного редактора сайту "Еспресо" Андрій Нестеренко
Журналіст, ведучий Віталій Портников
Програмна директорка, ведуча Марія Гурська
Журналіст, ведучий Антін Борковський
Журналістка, ведуча Анна Валевська
Журналістка, ведуча Христина Яцків
Журналістка, ведуча Ірина Коваль
Журналістка, ведуча Анжеліка Сизоненко
Журналіст, ведучий Юрій Фізер
Журналіст, ведучий Олександр Морщака
Ведуча Наталія Діденко
Редактор, ведуча Анна Мельник
Керівник промо-відділу Сергій Харинович
Режисер Юрій Льовочкін
Керівниця спеціальних проєктів Ярина Ясиневич
Директор студії "Еспресо. Захід" Михайло Хвойницький
Журналіст, ведучий Єгор Чечеринда
Журналіст, ведучий Василь Зима
Журналіст, ведучий Віталій Бакуменко
Адміністративний директор Микола Хоменко
Виконавчий продюсер Наталія Сорочан
Директор з маркетингу Микола Типусяк
Керівник аналітичного відділу Андрій Владимир
Аналітик Роман Куницький
Головна гостьова продюсерка Ірина Узлова
Гостьова продюсерка Ольга Яценко
Гостьова продюсерка Юлія Сениско
Випускова редакторка Уляна Панасюк
Менеджерка спеціальних проектів Ольга Охріменко
Редактор, ведучий Євген Пастухов
Випусковий редактор Андрій Погорілий
Журналіст Арам Атанесян
Журналістка Валерія Пашко
Редакторка Анна Мороз
Редактор Віктор Деренюк
Редакторка Неля Цигарник
Редакторка Ольга Горійчук
Журналістка Софія Когут
Редакторка Ярина Михайльонок
Випускова редакторка Ольга Кісіль
Випусковий редактор Стас Гордієнко
Редактор Василь Мамелін
Журналістка, ведуча Ольга Лень
Журналістка Ірина Островська
Журналістка Христина Парубій
Журналістка, ведуча Христина Шкудор
Журналістка Уляна Грищук
Продюсер Борис Ясковець
Журналіст Іван Харук
Журналіст, ведучий Андрій Яніцький
Журналіст Олександр Ващук
Ведучий Андрій Малиновський
Директор з виробництва Андрій Асін
Керівник ефірно-архівної служби
Директор сайту "Еспресо.Захід" Богдан Бачинський
Головний редактор сайту "Еспресо.Захід" Ігор Гулик
Заступниця головного редактора сайту "Еспресо.Захід" Олена Будько
Координатор виробництва Галина Нагорна
Лінійний продюсер Галина Стефаник
Режисер Петро Колодій
Режисер Леонід Єрьоменко
Режисер Павло Дудченко
Режисер Андрій Папайло
Оператор-постановник Юрій Мельник
Відеооператор Олександр Ніколенко
Оператор студій Роман Ковалюк
Відеооператор Андрій Поліковський
Відеооператор Оскар Янсонс
Відеооператор Данило Петеримов
Відеооператор Єгор Нікітенко
Відеооператор Андрій Верстюк

КОЛЕКТИВ ТЕЛЕКАНАЛУ ПРЯМИЙ:
Дизайнер мультимедійних об`єктів Макашов Дмитро
Віктор Медвідь шеф редактор телеканалу
Ведучий програм Олександр Близнюк
Ведучий програм Володимир Волошин
Шеф-редактор сайту Козиряцька Яна
Заступник шеф-редактора сайту Катерина Пащенко
Редактор стрічки новин Дмитро Муравський
Редактор стрічки новин Сергій Федорчук
Редактор стрічки новин Валерій Терентьєв
Випускова редакторка стрічки новин Вакулюк Ірина,
Редакторка стрічки новин Куцова Марія
Редактор YouTube-отдела Антон Комаров
Кореспондент Олена Смерека
Кореспондент Олександра Шапкіна
Старший перекладач вебсайту телеканалу Марина Ковальчук
Відеоредактор You-Tube відділу Олександр Глухінчук
Редакторка тем та титрів Гаранжа Альона
Випусковий редактор Віталій Захаров
Редактор сайту Ковальова Олена
Редактор сайту Поронік СС
Редакторка тем і титрів Анна Шевченко
Редактор сайту Корнієнко Ірина
Ведуча Наталка Фіцич
Дизайнер мультимедійних об‘єктів Андрій Лісовий
Випускова редакторка Юлія Артамощенко
Польовий редактор Денис Карпенко
Редактор Лідія Карпенко
Випускова редакторка Юлія Роєнко
Редактор стрічки новин Олексій Заслоцький

Нагадаємо, 4 квітня Концерн РРТ вимкнув "Еспресо", Прямий та 5 канал із цифрового ефіру. Телеканали звернулися до президента, РНБО, СБУ, Міноборони і Нацради з питань телебачення та радіомовлення з листами щодо відключення мовлення. Телеканали вимагають від Концерну РРТ відновити мовлення каналів.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+58
Типова узурпація влади, прикриваючись війною.
показать весь комментарий
08.04.2022 11:19
+38
Вимагаю як глядачка цих каналів повернути їх в ефіри т2 і супутник! Якщо канали не будуть повернуті, вважатиму такі дії співпрацею із ворогом з метою роз'єднати українське суспільство задля послаблення українських позицій у визвольній війні!
показать весь комментарий
08.04.2022 11:23
+31
Ожидаемо было, у нас свой Путин растет пока война его спасает. Не то чтобы я сильно против Зеленского был, но вот от всей его команды меня уже рвет.
показать весь комментарий
08.04.2022 11:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Типова узурпація влади, прикриваючись війною.
показать весь комментарий
08.04.2022 11:19 Ответить
Скоріш за все у владі завівся таємний прихильник найкращого гетьмана у світі, бо виконує його забаганки

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-2018-%D0%BF#Text
Це постанова уряду такого собі Гройсмана про виключення УСІХ каналів від аналогової й цифрової систем т2 ще 2018 року. Злочинні канали, зокрема й самий злочинний з них Г+Г ледь ледь домоглись відтермінування цієї потужної реформи
Ось хтось нарешті і вирішив впровадити її в життя, почавши з каналів самого реформатора
показать весь комментарий
08.04.2022 11:56 Ответить
из моих наблюдений кацапский канал это Интер... у них каждые выходные только кацапов транслируют.... за остальные не знаю ... смотрю редко.. хотя они у моего провайдера по кабельному не отключены
показать весь комментарий
08.04.2022 12:45 Ответить
Це вже зрада чи ще ні?Не на часі?А якщо вже буде пізно?
показать весь комментарий
08.04.2022 11:20 Ответить
Та ніхто їх не вимикав !
По кабельним та ютубі у всій красі.
показать весь комментарий
08.04.2022 11:22 Ответить
А чому з Т2 забрали. І для чого цей трьоп - Ніхто не вимикав...
показать весь комментарий
08.04.2022 11:27 Ответить
Дебіле, йди *****.
показать весь комментарий
08.04.2022 11:28 Ответить
брехунець ти, дмитрику...
показать весь комментарий
08.04.2022 11:32 Ответить
Був ти дебілом ним і залишишся митрику . Як тобі бути малоросом митрику?
показать весь комментарий
08.04.2022 11:33 Ответить
От сучище зелене... То порохоботи Чонгар розмінували, то порохоботи, знаючи про напад, на лижах катались і шашлики смажили. То порохоботи через митниці під час війни десятки мільйонів долярів в чемоданах пропускають, тероборону в Луївітон вдягають, то порохоботи навіть під час війни деребан продовжують... То зараз, а ще ж до того майже три роки було, а там стільки всього! А може й тому й закрили, щоб про то навіть ніхто й не запитував, сучище?
показать весь комментарий
08.04.2022 12:34 Ответить
ти звідки виповзло,ледь зачате
показать весь комментарий
08.04.2022 12:35 Ответить
Ти коли вже свою пащеку гнилу кацапську закриєш полу покер
показать весь комментарий
08.04.2022 17:28 Ответить
Чому Зеленський для свого марафона обрав тільки риговню та підпуловників?

"Правильну" інформацію мають право подавати лише:

- 1+1 media (ІВК + Медведчук)

- StarLightMedia (Пінчук)

- InterMediaGroup (Фірташ+Льовочкін з ОПЗЖ)

- Рада (ведучі в основному з каналів Медведчука)

- Медіа Група Україна (Ахметов)
показать весь комментарий
08.04.2022 11:35 Ответить
нещоб,пропихувати риганину...
показать весь комментарий
08.04.2022 12:37 Ответить
Розумник , тоді хай всі канали , будуть в тільки в Ютюбі та на кабельному , а не вибірково.
показать весь комментарий
08.04.2022 11:36 Ответить
Ты тупой?
показать весь комментарий
08.04.2022 12:10 Ответить
Неганьбися
показать весь комментарий
08.04.2022 12:34 Ответить
Ожидаемо было, у нас свой Путин растет пока война его спасает. Не то чтобы я сильно против Зеленского был, но вот от всей его команды меня уже рвет.
показать весь комментарий
08.04.2022 11:22 Ответить
Вимагаю як глядачка цих каналів повернути їх в ефіри т2 і супутник! Якщо канали не будуть повернуті, вважатиму такі дії співпрацею із ворогом з метою роз'єднати українське суспільство задля послаблення українських позицій у визвольній війні!
показать весь комментарий
08.04.2022 11:23 Ответить
Це результат переговорів з росією. І заперечити це неможливо, бо про що там говорять ми не знаємо.
показать весь комментарий
08.04.2022 11:24 Ответить
После войны (надеюсь уже при проукраинской власти) деятельность зеледента должна быть расследована тщательным образом. И его кодла в том числе.
показать весь комментарий
08.04.2022 12:22 Ответить
У нас 5-й канал транслює місцевий канал. Вчора дивився РАНДЕВУ Соколової.
показать весь комментарий
08.04.2022 11:30 Ответить
як варіант, але він залежить від політичної позиції приватного (не державного!) власника отого місцевого каналу...
Наш місцевий олігарх - транслює "об'єднаних", бо він - з майбаху бені.
показать весь комментарий
08.04.2022 11:34 Ответить
Еспресо доводиться виковирювати в неті
показать весь комментарий
08.04.2022 12:32 Ответить
Аналізуючи останні події у інфопросторі України,складається враження ,що мета влади ,повністю монополізувати подачу та інтерпритацію всієї інфи і за найгіршим знаком (рФ).Бо те ,що інколи ''несуть офіційні спікери ,схоже на спіччі кісткова і палки захарової.А такі тенденції дуже небезпечні для держави та громадського суспільства.
показать весь комментарий
08.04.2022 11:32 Ответить
Не довіряв цій владі і не довіряю , особливо завзятим переговорникам ,
які ратують за нейтральний статус Украіни і це при тому , що в Конституціі все чітко зафіксовано !😠

Але , як кажуть , неначасі
показать весь комментарий
08.04.2022 11:34 Ответить
Гарні канали , будемо дивитися їх в інтернеті, правду не задушиш, Зелений карлик.
показать весь комментарий
08.04.2022 11:41 Ответить
Ага Тіпа він
Був не в курсі )))
показать весь комментарий
08.04.2022 11:51 Ответить
Еспресо, Прямий і 5й - "Тільки єдиною інформполітикою вдасться наблизити спільну Перемогу",
а опа не збирається перемогати у війні, опа збирається її зупиняти,
а це дві різні позиції.
показать весь комментарий
08.04.2022 11:54 Ответить
Порохоботов отлучили от информационной сиськи.))
Сотрудникам каналов нужно бороться за реальную смену токсичного собственника, а не писать глупые письма в период действия ВП
показать весь комментарий
08.04.2022 11:58 Ответить
Надо отдать тебе должное - ты глуп. Но глупцам здесь не место, а потому растворись в бесконечности сети...
показать весь комментарий
08.04.2022 12:06 Ответить
Президенту надо дать соответствующее указание подключить эти ТВ каналы и не прятать голову в песок во время войны. Причина отключения от мережи Т2 многим понятна...
показать весь комментарий
08.04.2022 12:00 Ответить
Так он лично и дал команду отключить. Такие вещи просто так какое-то РРТ само не делает. Если кто-то думает, что зе вдруг изменился и стал другим - ошибаетесь. Главная цель у него была и остается - Порошенко.
показать весь комментарий
08.04.2022 12:06 Ответить
Понять людей каналы волнуют.. Мы на Херсонщине уже 3 неделю смотрим Раша ТВ, может для начала нам включить укр тв или интернет дать, а лучше может продукты, лекарства привезти неа никак? Главная же цель 5 в эфир вернуть на остальное насрать
показать весь комментарий
08.04.2022 12:03 Ответить
як ти голосував в 2019-му?
показать весь комментарий
08.04.2022 12:06 Ответить
а хіба з риторики незрозуміло за кого воно голосувало? тепер йому всі винні, точнісінько як і яневтіку
показать весь комментарий
08.04.2022 13:24 Ответить
а які канали дивився до 24/02?
показать весь комментарий
08.04.2022 12:07 Ответить
небуде інформпростору, вас згноять. Зрозуміло
показать весь комментарий
08.04.2022 12:39 Ответить
Дмитрий Вод. Вы как до войны смотрели кацап.тв. так и смотрите сейчас, ничего это дерьмо т.в. скоро отключат.
показать весь комментарий
08.04.2022 12:52 Ответить
Зеленскому не доверял не доверяю и счтаю его и его шоблу случайными людьми
узурпировшими власть,доверяю,Ярошу,Белецкому,Залужному и другим защитникам
нашей родины.
показать весь комментарий
08.04.2022 12:06 Ответить
неужели во время войны слуги начали думать о выборах, рейтингах? Это очень грязная работа сейчас.
показать весь комментарий
08.04.2022 12:16 Ответить
Коли леви гуртуються, щоб захистити Батьківщину, провладні шакали нахабніють, ховаючись за спинами левів.
показать весь комментарий
08.04.2022 12:20 Ответить
Потихоньку, то что не получилось у кучмы и януковича воплощает в жизнь зеленский - тотальная цензура! Условно завтра будут уже сажать за инакомыслие в инете! А сейчас надо подготовить людей к договорняку зеленского, арахамии, пололяка, что по-сути сделает нас бесправными и беззащитными, что заставит нас спрашивать разрешение у россии.
показать весь комментарий
08.04.2022 12:25 Ответить
Вседозволеність знахабнілої колаборционістьської жОПи зашкалює. Повернути покидьків до цивілізації !
показать весь комментарий
08.04.2022 12:28 Ответить
Користуються забороною протесті у військовий час суки
показать весь комментарий
08.04.2022 12:39 Ответить
Що скажете, пане ПреЗедент? Навіть Пуйло в свій час такого собі не дозволяв. Хочете перегнати ?
показать весь комментарий
08.04.2022 12:50 Ответить
Війна війною, а предвиборчий піар найвеличнішого на всю країну ніхто не відміняв. До речі, чому досі не закриті рашистські помийки: наш, інтер? Чому не закриті сайти рашистських колаборантів, типу срана.юа, петушарій і тд?
показать весь комментарий
08.04.2022 13:19 Ответить
Зеленський, тобі і так жопа...не ускладнюй ще більше
показать весь комментарий
08.04.2022 13:22 Ответить
зеля всё больше и больше напоминает раннее *****!только этот поц забыл что УКРАИНЦЫ это не стадо россиян,они терпеть не будут а скинуть к чёртовой матери!
показать весь комментарий
08.04.2022 14:23 Ответить
Поки просять - це буде продовжуватися з вільними медіа. ВИМАГАТИ ! ВИМАГАТИ ! ВИМАГАТИ !
показать весь комментарий
08.04.2022 15:03 Ответить
Вимкнули щоб не заважали зєльке і його подєльнікам зливати Україну на перемовинах з нелюдями ....
Але це вже перебор і відповідати прийдеться!
показать весь комментарий
08.04.2022 15:53 Ответить
 
 