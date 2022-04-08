С начала российского вторжения в Киеве повреждено 208 жилых домов, - КГГА

В Киеве с начала полномасштабного российского вторжения было повреждено 208 жилых домов, 46 школ, 29 детских садов и один детский дом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская государственная администрация в телеграм-канале.

"Повреждения получили 13 административных зданий, два спортивных объекта, пять объектов социальной сферы, 17 – здравоохранения, 10 – культурной сферы, 48 объектов транспортной инфраструктуры", - отмечается в сообщении.

В КГГА отметили, что в столице ведется учет поврежденных объектов инфраструктуры. После взятия на учет специалисты определят степень повреждений и начнется постепенное восстановление.

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