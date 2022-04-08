РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7059 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
1 655 2
война (47249) КГГА (2929) Киев (24542) обстрел (20424)

С начала российского вторжения в Киеве повреждено 208 жилых домов, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

київ

В Киеве с начала полномасштабного российского вторжения было повреждено 208 жилых домов, 46 школ, 29 детских садов и один детский дом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская государственная администрация в телеграм-канале.

"Повреждения получили 13 административных зданий, два спортивных объекта, пять объектов социальной сферы, 17 – здравоохранения, 10 – культурной сферы, 48 объектов транспортной инфраструктуры", - отмечается в сообщении.

В КГГА отметили, что в столице ведется учет поврежденных объектов инфраструктуры. После взятия на учет специалисты определят степень повреждений и начнется постепенное восстановление.

Также читайте: РФ снова пойдет в наступление на Киев после попытки взять под контроль Донбасс, - Сухопутные войска
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нещодавно було 167 будинків, вже 208, то знайшли нові чи по Києву прилітає, і ніде нічого не пишуть?
показать весь комментарий
08.04.2022 12:34 Ответить
То же самое хотел спросить... Из известных попаданий, крупных ,6-7 где то было .... Как 200 домов за 10 выстрелов получилось ,хз...
показать весь комментарий
08.04.2022 13:19 Ответить
 
 