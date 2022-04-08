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Ракетный обстрел вокзала Краматорска: более 30 погибших и более 100 раненых. ВИДЕО+ФОТОрепортаж 18+

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня утром войска РФ ударили кассетным "Искандером" по железнодорожному вокзалу Краматорска.

В результате ракетных обстрелов вокзала Краматорска по оперативным данным более 30 человек погибли и более 100 раненых. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Это целенаправленный удар по пассажирской инфраструктуре железной дороги и жителям города Краматорск", - говорится в сообщении.

Ракетный обстрел вокзала Краматорска: более 30 погибших и более 100 раненых 01
Ракетный обстрел вокзала Краматорска: более 30 погибших и более 100 раненых 02
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Топ комментарии
+108
Все россияне должны быть уничтожены. Без исключений. Говорил, говорю и будут говорить.
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08.04.2022 11:44
+79
Це ж такий самий злочин, як в Бучі.
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08.04.2022 11:44
+60
Ще більш показовий
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08.04.2022 11:46
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Це ТЕРОРИЗМ!
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08.04.2022 13:14 Ответить
А главнокомандующий только вчера индусам вещал: "Хочу поговорить с Путиным, и все тут.... . Никак нельзя без этого. Только разговором с Путиным можно закончить эту войну."
Друзья! Это что? Тупость? Упоротость? Или банальное предательство?......
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08.04.2022 13:23 Ответить
с путлером говорить -себя не уважать.
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08.04.2022 13:55 Ответить
Только убивать рассийскую армию, только убивать всех оккупантов
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09.04.2022 00:51 Ответить
это геноцид УКРАИНСКОГО народа!!!!!
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08.04.2022 14:27 Ответить
Иоббаные орки. Как жаль что "Дрездена" для них не будет...
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08.04.2022 14:38 Ответить
пєтрофф, точка У є на озброєнні руSSке нацистів, вони її не встигли зняти, і принаймі один підрозділ нею озброєний. Проводили навчання нею спільно з білорусами. А березні було відео, де в Білорусь йшли ешелони з точкою У.
https://rg.ru/2022/02/15/na-ucheniiah-v-belarusi-otrabatyvaiut-puski-raket-i-podderzhku-oboroniaiushchihsia-vojsk.html
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09.04.2022 03:40 Ответить
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