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Ракетный обстрел вокзала Краматорска: более 30 погибших и более 100 раненых. ВИДЕО+ФОТОрепортаж 18+
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня утром войска РФ ударили кассетным "Искандером" по железнодорожному вокзалу Краматорска.
В результате ракетных обстрелов вокзала Краматорска по оперативным данным более 30 человек погибли и более 100 раненых. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
"Это целенаправленный удар по пассажирской инфраструктуре железной дороги и жителям города Краматорск", - говорится в сообщении.
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Друзья! Это что? Тупость? Упоротость? Или банальное предательство?......
https://rg.ru/2022/02/15/na-ucheniiah-v-belarusi-otrabatyvaiut-puski-raket-i-podderzhku-oboroniaiushchihsia-vojsk.html