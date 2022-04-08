Путин, вероятно, отказался от цели захватить Киев, – глава Пентагона Остин

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что президент России Владимир Путин "вероятно отказался" от попытки захватить Киев, поскольку РФ переместила свое внимание на восток и юг Украины.

"Путин думал, что он действительно может быстро захватить Украину, очень быстро захватить столицу; он ошибался", - сказал Остин на слушаниях сенатского комитета по вооруженным силам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Я думаю, что Путин, вероятно, отказался от своих усилий захватить столицу и теперь сосредоточен на юге и востоке страны", – сказал Остин, добавив, что Пентагон сосредотачивается на том, чтобы продолжать вооружать украинские силы, когда война вступает в следующую фазу.

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