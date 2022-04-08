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Путин, вероятно, отказался от цели захватить Киев, – глава Пентагона Остин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

остін

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что президент России Владимир Путин "вероятно отказался" от попытки захватить Киев, поскольку РФ переместила свое внимание на восток и юг Украины.

"Путин думал, что он действительно может быстро захватить Украину, очень быстро захватить столицу; он ошибался", - сказал Остин на слушаниях сенатского комитета по вооруженным силам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Я думаю, что Путин, вероятно, отказался от своих усилий захватить столицу и теперь сосредоточен на юге и востоке страны", – сказал Остин, добавив, что Пентагон сосредотачивается на том, чтобы продолжать вооружать украинские силы, когда война вступает в следующую фазу.

Читайте: Резников в разговоре с главой Пентагона Остином: "Россия-убийца должна быть остановлена"
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Топ комментарии
+8
Захватить Киев нереально было изначально, а теперь тем более так там на освобождённых территориях построят мощные укреп районы. А вот запускать по Киеву крылатые ракеты это другое дело и опасность будет всегда
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08.04.2022 12:19
+7
После сегодняшнего в Краматорске Украина имеет полное право запустить точку У по какому то сраному жилому кварталу в рашке
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08.04.2022 12:21
+5
зарано так ствержувати.
якщо ***** відчує що зможе досягти успіху у наступі на Київ - полізе знов.
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08.04.2022 12:20
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***** сегодня хоронило ж..
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08.04.2022 12:18 Ответить
Захватить Киев нереально было изначально, а теперь тем более так там на освобождённых территориях построят мощные укреп районы. А вот запускать по Киеву крылатые ракеты это другое дело и опасность будет всегда
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08.04.2022 12:19 Ответить
Киев путлеру и не нужен был. Ему нужно было чтобы наш верхоЗЕл кинул все войска на север Украины против рабссейских срочников, которых сторожили кадыровцы, нанеся основной удар вдоль черноморского побережья аж до ПМР и отсечь Украину от Черного моря и создав сухопутный коридор в Крым.
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08.04.2022 12:42 Ответить
нужен был, иначе бы сша не убрали посольство. в смысле, нападение должно было быть (и было) 100%. теперь война затяжная, и юг и восток, как и Крым в принципе там, куда Хйло ударными темпами ведет кацапов (в ж*пе). геноцид, убийства, убыль населения, отсутствие развития и т.п.
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08.04.2022 13:11 Ответить
Ему нужно было чтобы наш верхоЗЕл кинул все войска на север Украины против рабссейских срочников, которых сторожили кадыровцы, нанеся основной удар вдоль черноморского побережья аж до ПМР и отсечь Украину от Черного моря и создав сухопутный коридор в Крым.

Повторяю еще раз.
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08.04.2022 14:31 Ответить
К сожалению, захватить было более чем реально. Спасибо артиллерии и спецназу, кто разнес в хлам взлетку антоновскую в Гостомеле и не позволил посадить туда под 70 ИЛов с техникой и десантом. И Черниговским ребятам, кто задержал кацапов на левобережье, не дал им прийти к Василькам, там на месте уничтожить ПВО. В итоге вторая высадка десанта провалилась вместе с падающими с неба сотней кацапов из пары самолетов, а там бы Киев в кольце был бы на 27-ое число и дальше не факт, что кольцо смогли бы развалить с таким числом мирных. И только им и еще воинам, а не правительству, которому 50 раз в ухо орали, а не даже не поставили тысячи мин, блокпостов, минирования мостов на бульбостан. Про юг молчу, там агентура кацапов сама все развалила и противостоять ей в этих местах не так просто, хорошо хоть Николаев спасли и правый берег будет наш с Херсоном без вариантов.
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08.04.2022 13:24 Ответить
Сказал бы уже проще: Мечется, как вошь на расчёске.
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08.04.2022 12:19 Ответить
После сегодняшнего в Краматорске Украина имеет полное право запустить точку У по какому то сраному жилому кварталу в рашке
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08.04.2022 12:21 Ответить
і до сьогодні мала повне право. але ніколи не зробить цього і не стане на один рівень з фашистською роzzією.
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08.04.2022 12:32 Ответить
***** соснул
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08.04.2022 12:20 Ответить
зарано так ствержувати.
якщо ***** відчує що зможе досягти успіху у наступі на Київ - полізе знов.
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08.04.2022 12:20 Ответить
Остін натякає на те що не відчує. Подивимось, дрони Світчблейд мають зробити свою справу і перетворити арту цапів, особливо РСЗО на металобрухт
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08.04.2022 12:26 Ответить
Тільки коли сатана завоняється і розпадеться на молекули в бункері, от тільки тоді відмовиться.
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08.04.2022 12:23 Ответить
та нічого він не хоче захоплювати...він хоче просто знищити
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08.04.2022 12:25 Ответить
я не розумію, чому Північний Кавказ не повстане? Чому Татарстан сидить і дивиться на це на все. Он, у них уже нафтопереробний завод зупинився. Чому Далекий Схід не оголосить, що приєднується до Японії. Давай, Бурятія, вставай! А то ми тут нажарим ще багато твоїх бурятів.
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08.04.2022 12:27 Ответить
це та бурятія, потужні "воїни" якої нині на вагу шашличками подаються?... хто там встане? про це ще можна було казати півстоліття тому... але не зараз...
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08.04.2022 12:30 Ответить
Потому что - сцыкуны.
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08.04.2022 12:33 Ответить
Ни от чего Путин не отказался. У нас уже есть свой "стратег" Арестович - наслушались спасибо.
Он тоже пел и поет похожую муйню.
Верю только ВСУ!
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08.04.2022 12:30 Ответить
Не малося плану щодо Київа. Так само як у Грузії відносно її столииці. Кліщі північні робилися заради розподілу й прориву даунбац+Крм+Одеса+Придністров'я. ВСЕ.ВАГОНАМИ бесіда йшла навіть з писка паРаші - Лівобережжя. А бидлятина навіть це "не помітила". Як 8 років не може помітити, що основний "аргумєнт" був - "урюцькаізічнає насілєніє спасаєм"... 30 років Незалежності України, а на Мову баранина як харкала, так й харкає...
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08.04.2022 12:35 Ответить
К подлости ***** нужно быть готовым всегда, укреплять оборону столицы и областей по максимуму, что бы мышь не проскользнула.
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08.04.2022 12:35 Ответить
8 років це треба було робити: мінувати кордон і т.д.. При Пороху мінімум робили. Жид все продав кацапам.
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08.04.2022 13:08 Ответить
Ненада Арестович молодец и делает свою работу, он осторожно очень говорит , просто ты слушай внимательно и до конца его!? Какой нахрен ВТОРОЙ раз ,ЧЕМ, тем более после Донбасса! Шо вы тут все истерите как бабы! Где мужская холодная логика! А ВЫ ЗАВИСТНИК АРЕСТОВИЧА!?!??!
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08.04.2022 13:07 Ответить
Путин не отказался от Киева то есть захватить его просто не вышло у него сейчас он будет искать другие пути или ждать подходящее время Путину нужна вся Украина чтобы сделать с ней Беларусь -колонию
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08.04.2022 12:39 Ответить
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08.04.2022 12:40 Ответить
***** ***** тактичною ядеркою ближче до заходу України.
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08.04.2022 13:06 Ответить
Тепер буде рвати Україну на шматки...
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08.04.2022 13:42 Ответить
тільки повний дибіл буде йти на Київ
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08.04.2022 14:50 Ответить
Глупые, глупые люди. Никто так до сих пор и не озвучил почему он это делает.
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08.04.2022 18:39 Ответить
Це всім відомо, бо ***** ******* на всю голову
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09.04.2022 00:22 Ответить
 
 