РФ целенаправленно нанесла ракетный удар по вокзалу Краматорска: Царев и другие пособники убийц накануне призвали уничтожать вокзалы на Донбассе

Сегодня утром войска РФ ударили кассетным "Искандером" по железнодорожному вокзалу Краматорска.

За несколько дней до массового убийства людей на вокзале в Краматорске Олег Царев призвал бомбить украинские вокзалы. Об этом написал журналист Денис Казанский в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"За несколько дней до массового убийства людей на вокзале в Краматорске свихнутый людоед Олег Царев призвал бомбить украинские вокзалы. Ну теперь ты рад, урод?" – написал Казанский.

Кроме того, Казанский отметил, что в соцсетях сразу начали появляться сообщения россиян о якобы ударе по украинским военным.

"Как всегда, сразу после удара по вокзалу Краматорска россияне похвастались этим "подвигом" в соцсетях. Они считают, что попали по нашим военным. Сообщение об этом разместил популярный телеграм-канал "Силовики", а репост на свои каналы сделали российский пропагандист Дмитрий Стешин" ("Русский тарантас") и "замминистра информации ДНР" Данил Бессонов", - написал журналист.

Казанский подчеркнул, что как только стало известно, что удар пришелся не по ВСУ, а по мирным гражданам, посты сразу начали стирать и удалять.

"Так же было и со сбитым "Боингом" в 2014-м году. Сначала хвастались, что сбили украинский самолет. Затем спешно стирали свои же сюжеты", - подытожил он.

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В то же время Мустафа Найем написал, что россияне ударили по вокзалу целенаправленно.