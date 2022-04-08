РФ целенаправленно нанесла ракетный удар по вокзалу Краматорска: Царев и другие пособники убийц накануне призвали уничтожать вокзалы на Донбассе
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня утром войска РФ ударили кассетным "Искандером" по железнодорожному вокзалу Краматорска.
За несколько дней до массового убийства людей на вокзале в Краматорске Олег Царев призвал бомбить украинские вокзалы. Об этом написал журналист Денис Казанский в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"За несколько дней до массового убийства людей на вокзале в Краматорске свихнутый людоед Олег Царев призвал бомбить украинские вокзалы. Ну теперь ты рад, урод?" – написал Казанский.
Кроме того, Казанский отметил, что в соцсетях сразу начали появляться сообщения россиян о якобы ударе по украинским военным.
"Как всегда, сразу после удара по вокзалу Краматорска россияне похвастались этим "подвигом" в соцсетях. Они считают, что попали по нашим военным. Сообщение об этом разместил популярный телеграм-канал "Силовики", а репост на свои каналы сделали российский пропагандист Дмитрий Стешин" ("Русский тарантас") и "замминистра информации ДНР" Данил Бессонов", - написал журналист.
Казанский подчеркнул, что как только стало известно, что удар пришелся не по ВСУ, а по мирным гражданам, посты сразу начали стирать и удалять.
"Так же было и со сбитым "Боингом" в 2014-м году. Сначала хвастались, что сбили украинский самолет. Затем спешно стирали свои же сюжеты", - подытожил он.
В то же время Мустафа Найем написал, что россияне ударили по вокзалу целенаправленно.
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Як інакше забрати людей?
Так само було в Києві, Харкові.
Просто суки саме зараз спеціально вдарили по людям. По маленьким діткам. Там коляски стоять в калюжах крові.
В ОП вже є відповіді на всі питання.
Про які високі технології може бути мова при таких умовах?
Збройні сили Російської Федерації мають бути визнані - терористичною організацією!
Російська Федерація має бути оголошена країною-терористом!