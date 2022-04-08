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РФ целенаправленно нанесла ракетный удар по вокзалу Краматорска: Царев и другие пособники убийц накануне призвали уничтожать вокзалы на Донбассе

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня утром войска РФ ударили кассетным "Искандером" по железнодорожному вокзалу Краматорска.

За несколько дней до массового убийства людей на вокзале в Краматорске Олег Царев призвал бомбить украинские вокзалы. Об этом написал журналист Денис Казанский в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"За несколько дней до массового убийства людей на вокзале в Краматорске свихнутый людоед Олег Царев призвал бомбить украинские вокзалы. Ну теперь ты рад, урод?" – написал Казанский.

Кроме того, Казанский отметил, что в соцсетях сразу начали появляться сообщения россиян о якобы ударе по украинским военным.

"Как всегда, сразу после удара по вокзалу Краматорска россияне похвастались этим "подвигом" в соцсетях. Они считают, что попали по нашим военным. Сообщение об этом разместил популярный телеграм-канал "Силовики", а репост на свои каналы сделали российский пропагандист Дмитрий Стешин" ("Русский тарантас") и "замминистра информации ДНР" Данил Бессонов", - написал журналист.

Казанский подчеркнул, что как только стало известно, что удар пришелся не по ВСУ, а по мирным гражданам, посты сразу начали стирать и удалять.

"Так же было и со сбитым "Боингом" в 2014-м году. Сначала хвастались, что сбили украинский самолет. Затем спешно стирали свои же сюжеты", - подытожил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия ракетного удара войск РФ по вокзалу Краматорска. ВИДЕО 21+

Смотрите также: Первые минуты после ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска. ВИДЕО 21+

В то же время Мустафа Найем написал, что россияне ударили по вокзалу целенаправленно.
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Топ комментарии
+20
Арестович зараз пояснить, що ракетну програму не розвивали, щоб не лякати мирне населення...
В ОП вже є відповіді на всі питання.
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08.04.2022 12:57
+13
У меня один вопрос - почему до сих пор не возобновили ракетную программу в Украине? Может уже пора отвечать по местам дислокации ракетных войск русских фашистов?
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08.04.2022 12:51
+9
Хтось з місцевих наводить...
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08.04.2022 12:52
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Це і дитині зрозуміло,що вокзали вразливе місце. На місці органи влади про це забули.
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08.04.2022 12:50 Ответить
яким чином органи влади мають закрити вокзал від ракети?
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08.04.2022 12:51 Ответить
Меньше п@здеть кто и откуда будет ехать, и уничтожать ушлепков типа шарикова и иже с ним, и ловить всех гнид с ордло которые вылезли на нашу территорию и стучат в парашу что где перемещается.
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08.04.2022 13:03 Ответить
Так поїзди евакуаційні оголошують по всім каналам і медіа. Щоб люди орієнтувалися на який час і звідки поїзд

Як інакше забрати людей?

Так само було в Києві, Харкові.
Просто суки саме зараз спеціально вдарили по людям. По маленьким діткам. Там коляски стоять в калюжах крові.
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08.04.2022 13:27 Ответить
Так а як тисячи людей евакуювати? На велосипедах?
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08.04.2022 12:53 Ответить
на вокзале д.б., как минимум, укрытие для всех, была объявлена тревога и работники на вокзале д.б. настоять, чтобы люди спустились в убежище..., хотя это я так, нет никакого спасения от русских убийц, кроме наших ЗСУ...
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08.04.2022 13:10 Ответить
СКАЖУ ТАК Я ЕЩЕ УДИВЛЕН ЧТО ВОКЗАЛЫ НЕ ХЕРАЧАТ РАШИСТЫ С НАЧАЛА ВОЙНЫ.. ТОЛЬКО ВХОДЯТ ВО ВКУС КАКОЙ ПРОСТИТЕ ИДИОТ СОБРАЛ СОТНИ ЛЮДЕЙ БЕЖЕНЦЕВ НА БЕПЛАТНЫЙ ПОЕЗД ТРИ СОСТАВА ДА ЕЩЕ ДНЕМ ДА ПОД ФАНФАРЫ НАСКОЛЬКОЯ ЗНАЮ РАНЬШЕ ЭВАКУАЦИОННЫЕ СОСТАВЫ ШЛИ КАК ЛИТЕРНЫЕ СЕКРЕТНО О МЕСТЕ СБОРА ДАТЕ И ВРЕМЕНИ ОТПРАВЛЕНИЯ ЗНАЛИ ОТДЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ КОТОРЫЕ ЗАВОЗИЛИ ПО ГРУППА С НЕСКОЛЬКИХ ЗАЕЗДОВ К ЭШЕЛОНУ ЭВАКУАЦИОННЫЙ СОСТАВ.. РАШИСТЫ УБЛЮДКИ И ТАК ДАЛЕЕ.... НО ОТ НАШЕЙ БЕЗАЛАБЕРНОСТИ ПОФИГИЗМА ВЧЕРА БЫЛ ПРИЛЕТ ПО МОСТУ.. НАДО БЫЛО ГОЛОВУ ВКЛЮЧАТЬ..
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08.04.2022 13:22 Ответить
Коли в очі "пасматреть" будемо знов просить
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08.04.2022 12:50 Ответить
У меня один вопрос - почему до сих пор не возобновили ракетную программу в Украине? Может уже пора отвечать по местам дислокации ракетных войск русских фашистов?
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08.04.2022 12:51 Ответить
Арестович зараз пояснить, що ракетну програму не розвивали, щоб не лякати мирне населення...
В ОП вже є відповіді на всі питання.
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08.04.2022 12:57 Ответить
Бо на державних підприємствах тотальна корупція, кумівство та некомпетентність. Той же Антонов випускав 1 літак на 3-4 роки, для порівняння Ейрбас і Боїнг - тисячі літаків на рік. Зате в керівника Антонова зарплатка була аж 50000 євро на місяць. А в інженерів, я підозрюю, могла й до тисячі не дотягувати.

Про які високі технології може бути мова при таких умовах?
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08.04.2022 13:08 Ответить
Хтось з місцевих наводить...
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08.04.2022 12:52 Ответить
что бы легче бороться с внешним врагом, нужно очиститься от внутренних полностью
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08.04.2022 12:56 Ответить
Як там. щодо перемовин з Царьовим?
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08.04.2022 12:54 Ответить
Шта!?
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08.04.2022 12:59 Ответить
Зачем эту гниду пишут с большой буквы?
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08.04.2022 13:05 Ответить
Цю Волинську різню слід повісити на каштані на Хрещатику.
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08.04.2022 12:54 Ответить
Бомбить все их скопления войск и аэропорта на территории рашки и бульбашей вдоль границ с Украиной
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08.04.2022 12:55 Ответить
Воно до того і йде, але нашу довго чухаються, в носі ковиряються, багато обсмактують(короче дуже медлянорішення приймають).
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08.04.2022 12:58 Ответить
чому ви не в генштабі?
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08.04.2022 13:34 Ответить
Вбивцям цивільних людей не повинно бути місця на цій Землі, держава-терорист роZсія має зникнути з карти, а на її місці з'явитись ряд незалежних одна від одної республік.
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08.04.2022 13:00 Ответить
вони, совкодрочерьі, ще курва не второпали що совку тризда назавжди. А як їм тепер жити, без йо@нутої мети одного примітивного ідіота-нарциса, що привчив орків вважати демократію найвищім злом.
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08.04.2022 14:50 Ответить
Вже давно не секрет що орки спеціально бють по скупченнях людей. Просто дехто забуває що людяності у ворога немає, і що це війна на знищення всіх людей в Україні, незалежно від мови, віри або політичних поглядів. До декого це ще не дійшло.
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08.04.2022 13:00 Ответить
Лично запускал , жидфо?
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08.04.2022 13:16 Ответить
Жахливий теракт і тяжкий військовий злочин вчинений регулярним державним військовим підрозділом РФ.
Збройні сили Російської Федерації мають бути визнані - терористичною організацією!

Російська Федерація має бути оголошена країною-терористом!
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08.04.2022 13:17 Ответить
Админы, вы баните тех кто говорит правду, ну а идиотов провокаторов пропускаете, вы хоть читаете что люди пишут!
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08.04.2022 13:18 Ответить
Какой точки? Искандера? Или российская лживая пропаганда уже разгоняет фейки о том, что украинцы опять сами себя разбомбили и сами себя убили??
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08.04.2022 13:44 Ответить
Царев не жилец, думаю.
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08.04.2022 13:39 Ответить
почему он до сих пор жив...вот вопрос?
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08.04.2022 13:43 Ответить
уроди кончені, zомбі лишньохромосомні дауни
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08.04.2022 14:15 Ответить
 
 