Есть три признака того, что российская господствующая элита впадает в откровенную панику, - Подоляк

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что российская господствующая элита впадает в откровенную панику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем телеграм-канале.

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По словам Подоляка, на это указывают сразу три явления.

"Первое: все чаще появляются странные и откровенные заявления российских топов иностранным журналистам. Как, например, ночные "откровения" кремлевского пресс-секретаря Пескова, который "по умолчанию" признал огромные потери российской армии в Украине. И что со спецоперацией происходит что-то странное.

Второе: заявления об отставке министров, которые постоянно появляются, и которые, конечно, никто не спешит удовлетворять. Связаны же одной цепью. Уже в очереди на "оставить российский военный корабль" Набиуллина (глава Центробанка), Силуанов (Минфин), Колокольцев (МВД) и теперь даже Патрушев-младший (Минсельхоз). Сомнения нарастают у людей.

И третье: практически каждый день Путин проводит селекторы с расширенным Совбезом. Точнее, сначала расширено, потом – узко. В течение многих часов. Чтобы накачивать и удерживать в подчинении... А параллельно с этим безумные пропагандисты, практически оказавшиеся в свободном плавании, продолжают накачивать и без того убитых собственных граждан антиукраинской ненавистью, чтобы если надо, то "до последнего россиянина"..., - написал он.

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