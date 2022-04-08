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Есть три признака того, что российская господствующая элита впадает в откровенную панику, - Подоляк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

подоляк

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что российская господствующая элита впадает в откровенную панику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем телеграм-канале.

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По словам Подоляка, на это указывают сразу три явления.

"Первое: все чаще появляются странные и откровенные заявления российских топов иностранным журналистам. Как, например, ночные "откровения" кремлевского пресс-секретаря Пескова, который "по умолчанию" признал огромные потери российской армии в Украине. И что со спецоперацией происходит что-то странное.

Второе: заявления об отставке министров, которые постоянно появляются, и которые, конечно, никто не спешит удовлетворять. Связаны же одной цепью. Уже в очереди на "оставить российский военный корабль" Набиуллина (глава Центробанка), Силуанов (Минфин), Колокольцев (МВД) и теперь даже Патрушев-младший (Минсельхоз). Сомнения нарастают у людей.

И третье: практически каждый день Путин проводит селекторы с расширенным Совбезом. Точнее, сначала расширено, потом – узко. В течение многих часов. Чтобы накачивать и удерживать в подчинении... А параллельно с этим безумные пропагандисты, практически оказавшиеся в свободном плавании, продолжают накачивать и без того убитых собственных граждан антиукраинской ненавистью, чтобы если надо, то "до последнего россиянина"..., - написал он.

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Есть три признака того, что российская господствующая элита впадает в откровенную панику, - Подоляк 01
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Топ комментарии
+38
Пусть их детей выгонят из элитных британских школ - там все кацапские сливки учатся
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08.04.2022 13:03
+38
Андрій Макаров


@Irokez18

·
6 апр.



По мнению одного из самых авторитетных военных изданий Jane's Defence Weekly, украинский батальон «Азов» признан мировыми военными экспертами, как самое боеспособное элитное боевое подразделение в мире.
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08.04.2022 13:15
+36
ТАК ПОХОДУ ДЄРЬМАК З ЛЮСЕЮ А. ТАКОЖ ВПАДАЮТЬ В ПАНІКУ. ПРИДУМАЛИ АБСОЛЮТНО ПІЗДУВАТУ ВЕРСІЮ, ЧОМУ КРАЇНА НЕ ГОТУВАЛАСЬ ДО ВІЙНИ...
ЩО СКАЖЕШЬ, ПОДЛЯК?
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08.04.2022 13:14
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Пусть их детей выгонят из элитных британских школ - там все кацапские сливки учатся
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08.04.2022 13:03 Ответить
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08.04.2022 13:08 Ответить
ТАК ПОХОДУ ДЄРЬМАК З ЛЮСЕЮ А. ТАКОЖ ВПАДАЮТЬ В ПАНІКУ. ПРИДУМАЛИ АБСОЛЮТНО ПІЗДУВАТУ ВЕРСІЮ, ЧОМУ КРАЇНА НЕ ГОТУВАЛАСЬ ДО ВІЙНИ...
ЩО СКАЖЕШЬ, ПОДЛЯК?
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08.04.2022 13:14 Ответить
а вони дуже у вічко ***** подивитись хотіли, шоп побачить там мір
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08.04.2022 13:29 Ответить
Відносно Жиріновського знайшов у мережі дуже цікавий і майже неймовірний факт:
_________________________________________________________________________________

Хорошо информированный источник поделился совпадением почти мистическим, от которого - мурашки по коже.

Оказывается… Большой колонный зал, где в пятницу, 8 апреля, пройдёт церемония прощания с почившим Владимиром Жириновским, именно на эту дату, сильно заранее был забронирован… самим покойным. Который планировал в этот день открыть там приветственной речью большой бал для студентов, организованный Институтом мировых цивилизаций. Кстати, и его патронировал безвременно ушедший лидер ЛДПР.

Повторяется старая истина: хочешь рассмешить Господа - поведай Ему о своих планах.
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08.04.2022 13:23 Ответить
а коли ***** забронювало??
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08.04.2022 13:28 Ответить
Планировался бал? О, так заодно и потанцуем!
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08.04.2022 13:34 Ответить
На ближайший месяц аренда ежедневно под "Лебединое Озеро"
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08.04.2022 18:59 Ответить
А мне больше нравится другая версия.
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08.04.2022 13:51 Ответить
С этих "вошдей" даже карикатуры рисовать не надо.
Бери как есть, и в готовом виде карикатура
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08.04.2022 13:56 Ответить

100% !
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08.04.2022 13:58 Ответить
Смешно, где мировые цивилизации и где российские студенты. Эти понятия рядом могли возникнуть только в воспаленном мозгу жириновского.
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08.04.2022 13:54 Ответить
Жириновского от аппаратов и систем поддерживающих жизнедеятельность его организма планировали отключить, по распоряжению Путина, после окончания войны. Была даже предварительно согласованная символическая дата 25 апреля- день рождения Владимира Вольфовича.

Но обстоятельства изменились: дата окончания войны пока выглядит довольно туманно, к тому же если раньше Путин не хотел шумных разборок дележа партийного наследия Жириновского, то сейчас понадобился именно шум и отвлечение внимания населения и элит от затянувшихся кровопролитных военных действий, отсутствия ярких и больших побед и, самое главное, от огромного количества международных скандалов и инкриминируемых России военных преступлений связанных с пребыванием российских войск на территории Украины.

Вечером 5 апреля президент России Владимир Путин проводил совещание в режиме видеоконференции с первым заместителем Руководителя Администрации президента Сергеем Кириенко. Мы располагаем распечаткой совещания, поэтому можем цитировать участников. В процессе обсуждения состояния здоровья Жириновского Путин спросил у Кириенко: "Что там пид...ра старого ещё держат?" Кириенко ответил утвердительно. Путин: "Думаю пора отключать. Сейчас самое время." После непродолжительного обсуждения процедур, порядка действий и обсуждения контроля за ситуацией в политических кругах после смерти лидера ЛДПР, Путин обратившись к Кириенко сказал: "Хороший был старик, хоть и склочный. Надо его и после смерти уважить. Распорядитесь, чтобы ему перед похоронами в зад палку колбасы засунули." Кириенко рассмеявшись спросил "Какой колбасы?" На что Путин ответил: "Кремлевской" будет символично".

Уже вчера днем Кириенко сообщил, что куплена "кремлевская" колбаса сырокопченая 250 грамм палка и передана для "погружения в тело усопшего". К странному юмору кремлевского правителя в его окружении давно привыкли, вот только кто и над чем будет смеяться последним нам ещё предстоит увидеть.
https://t.me/generalsvr/795
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08.04.2022 14:33 Ответить
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08.04.2022 14:16 Ответить
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08.04.2022 16:40 Ответить
Жирік вірно вангує...
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09.04.2022 00:44 Ответить
Учатся они...
Чисто мажорно протирают штаны в этих заведениях, прожигают бабло на "недопустимый, буржуазный образ жизни", чтобы в оконцовке получить хоть какую-то бумажку, что оно там обучалось. Ради престижа.
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08.04.2022 13:48 Ответить
Хороший руССкій тільки кожен двохсотий.
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08.04.2022 13:04 Ответить
аха!!ключевое слово в твоём предложении,,кожен двухсотий"
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08.04.2022 13:23 Ответить
A 300 nado stanovitsja xoroshim 200...
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08.04.2022 14:02 Ответить
Хороший руССкій тільки кожен двохсотий.
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08.04.2022 13:05 Ответить
Хороший кацап - это дохлый кацап.
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08.04.2022 13:14 Ответить
ВЕШАТЬ их будем ,ВСЕХ до единого ВЕШАТЬ !!!
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08.04.2022 13:07 Ответить
да вы просто сама Доброта...(\мне стыдно за Вас...)\
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08.04.2022 13:11 Ответить
Кацапи в своїх сошл починають зараз відверто критикувати *****-я такого за все життя ніколи не бачив і не чув але критикують вони ***** і йому підкорених через "непаняткі" в яких зомбі самі запутались, "мірниє пєрєгавори" бо Зачем? Єслі вот фсьо вот успешно.. Ну і тд.. Там дійсно якась серйозна хрєнь. Табакєрка не за горами ну або щось дуже схоже
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08.04.2022 13:10 Ответить
що таке сошл
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08.04.2022 13:21 Ответить
social network

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08.04.2022 15:32 Ответить
Никто там никого не критикует. Антиукраинские и вообще антицивилизационные настроения у кацапов стабильно высокие. Только силой можно остановить этих мразей и никак иначе. Ждать и надеяться, что хло от болезни сдохнет или табакеркой *****, это обрекать себя на поражение. Только уничтожение кацапских свиней. Без остановок, без передышек. Слава Богу, ВСУ именно это и делают.
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08.04.2022 13:23 Ответить
Антиукраїнські настрої у Мордора навіть виросли - вони відверто критикують ***** за "провали у всьому!" "Санкції газ, руплі, хдэ пабєда, почему перехавори..." Ботоксний загнав сеье в тупік-такої критики орків я непригадую за 20 років! Лапті критикують за провал "ва фсьом". (не за війну і смерті-бидло не розуміє що відбувається)В цьому фішка. Читай уважніше шо я писав
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08.04.2022 13:36 Ответить
ну, одно другому не мешает.
Я все же буду надеяться, на табакерку, рыбную кость, робин гуда с новичком, и прочая.
Не важно, лишь бы в ад отправили бункерного.
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08.04.2022 13:52 Ответить
Згодна, тільки свинки тут ні до чого. Це дуже корисні і розумні тварини. Кацапам до свинок як до Київа рачки.
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08.04.2022 13:57 Ответить
Будут воевать, пока не развалится фронт.
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08.04.2022 13:11 Ответить


Маск



@ardier16

·
2 ч



Тред о самом жадном рашистском мародёре [1/15]

Знакомтесь - офицер Коваленко Евгений Евгеньевич.
Вывез из Бучи и городов под Киевом почти полтонны имущества: инструменты, муз. колонки, стол, палатку и многое другое.
Сделаем ублюдка известным.

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08.04.2022 13:12 Ответить
Яка убога та жалюгідна потвора.
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08.04.2022 13:17 Ответить
Этих дятлов ***** погонит на убой уже в донбассе. Морда его известна, ВСУ его не упустит. Главное, чтобы семечек набрал в карманы.
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08.04.2022 13:18 Ответить
Зато жена и ******** будут щеголять в обновах
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08.04.2022 14:08 Ответить
Поправка: "недовго"
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09.04.2022 00:51 Ответить
Андрій Макаров


@Irokez18

·
6 апр.



По мнению одного из самых авторитетных военных изданий Jane's Defence Weekly, украинский батальон «Азов» признан мировыми военными экспертами, как самое боеспособное элитное боевое подразделение в мире.
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08.04.2022 13:15 Ответить
Я ж казав, що всім іншим армія світу ще треба повчитись у наших хлопців.
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08.04.2022 13:28 Ответить
И на хрена нам это импотентное НАТО? Их же защищать от болотной территории? Столтенберг кирпичами срал на сцене, скуля о том, что самое важное избежать эскалации войны!

А ВСУ каждый день делает то что этот альянс ни когда бы не сделал - крошит кацапню и получает от этого кураж!
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08.04.2022 13:54 Ответить
НАТО - це ще і допуск к ******** війсковим технологіям, чого у нас нема. Наші хлопці - військові професіонали, але українскої високотехнологічної техніки в нас нема!
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08.04.2022 14:37 Ответить
В НАТО надо для того, чтобы у любого москальского правительства даже идеи не возникало, что оно может как-то воевать с Украиной, а НАТО будет стоять в стороне.
И самое главное - для окончательного разрушения идеи "адиннарот" и баек о том, что Украина - часть вяликай раисси.
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08.04.2022 16:33 Ответить
https://ban-dera.com/ - помогайте ложить сайты орков, делитесь ссылкой!

Оставил включенным сайт в браузере - программа сделает все сама - малая, но помощь Украине!
лучше с компа - жрет трафик!
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08.04.2022 13:16 Ответить
Подоляк з Арестовичем вже давно перемогли у війні. Тільки в нас чомусь 30+ трупів цивільних і 100+ ранених тільки за один прильот.
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08.04.2022 13:17 Ответить
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08.04.2022 13:21 Ответить
Подоляк1 Кто придумал такую версию? И что с того что ты сказал? Что конкретно поменялось?
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08.04.2022 13:21 Ответить
Кёниг фон Дойчланд


@******

·
7 апр.



Транспортный самолёт Боинг 747 компании Airline Cargologicair UK приземлился в немецком аэропорту Хан.
А взлететь уже не имеет права из-за санкций. Владельцы - российские граждане. За каждый день в аэропорту компания должна платить 1200 евро. Бедапечаль.
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08.04.2022 13:21 Ответить
цих довбойобів подоляка та арестовича вже неможливо ні бачити ні читати

вже всі зрозуміли, що це тупо базікали, лише Цензор тулить їх скрізь
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08.04.2022 13:22 Ответить
гадаю, в оренду падаляку здали. цікаво, Бутусов у курсі оборудки?
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08.04.2022 13:32 Ответить
По крайней мере мы можем наблюдать, что именно находится в головах тех, кто принимает решения и влияет на их принятие, и куда они пытаются вести Украину.
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08.04.2022 16:35 Ответить
Байдуже на тих потвора,одне питання,що ви так переймаєтесь за тих нелюдів,не шановний подоляк?
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08.04.2022 13:22 Ответить
накуй гнати подоляка!
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08.04.2022 13:24 Ответить
"До останнього роZZіянина"? Я тільки - ЗА!
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08.04.2022 13:27 Ответить
Іі-і-і? в зв'язку з чим КацПодоляк прєдлагаєт сдаццапідписати угоду про мирне співіснування з кацапськими вбивцями і все простити їм? Я так розумію?..
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08.04.2022 13:29 Ответить
І основна ознака, що Жирик здох (може с переляку)???? Так, пане подоляк??
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08.04.2022 13:30 Ответить
остання фраза мені дуже сподобалась)))
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08.04.2022 13:31 Ответить
Что бы там у кацапов не происходило - паника, война башен кремля, грызня пауков в банке, наша задача их тут жмурить. Но, конечно, если можно воспользоваться их грызней и паникой в своих интересах, нужно умно действовать и на том фронте.
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08.04.2022 13:36 Ответить
Подоляк про Юрченка не вспоминает?
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08.04.2022 14:15 Ответить
Які б гарні та позитивні новини не давали оприлюднювати подолякам - вони політичні трупи! Сподіваюся, дуже скоро і фізичні.
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08.04.2022 14:17 Ответить
Кацапов не смотря ни на что надо 200-ить до полного освобождения всей Украины. То есть с оккупированной восточной частю и Крымом. И свои базы и крымский мост пусть за собой забирает.
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08.04.2022 15:18 Ответить
 
 