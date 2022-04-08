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Польша требует остановить членство РФ в международных организациях из-за геноцида в Украине

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

польша,сейм

Нижняя палата польского парламента требует создания международной комиссии по расследованию преступлений российского геноцида в Украине, осуждению преступников, а также приостановить членство России во всех международных организациях.

Об этом говорится в резолюции, принятой в сессионном зале Сейма Польши единогласно, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы поражены свидетельствами невероятной жестокости российской армии, участвующей в незаконном нападении на независимое украинское государство. Мы призываем международное сообщество отреагировать на это в соответствии с масштабами преступления, совершенного против украинского народа", – отмечается в резолюции.

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В документе подчеркивается, что сознательно совершенные систематические акты насилия против гражданских мужчин и женщин "имеют признаки геноцида".

"Найденные на улицах, в подвалах, ямах, братских могилах мертвые жертвы пыток, изнасилований и выстрелов в затылок, символом чего стала Буча, является кровавым свидетельством преступных стремлений имперской политики Владимира Путина", - подчеркивается в резолюции.

Как отмечается, военные преступления идут в паре с постоянной пропагандой российских государственных СМИ, где часто фигурирует слово "деукраинизация", то есть действие, направленное "не только на лишение украинского народа права на самоопределение, но и право на существование".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша требует создания международной комиссии по расследованию военных преступлений России в Украине, - Моравецкий

В тексте резолюции подчеркивается, что польские депутаты ожидают создания международной комиссии по расследованию преступлений геноцида России в Украине, а также немедленного осуждения военных преступников.

"Сейм Республики Польша ожидает немедленного создания международной следственной комиссии, которая будет документировать и проверять факты, показания и выводы, а также немедленное осуждение военных преступников. Мы также требуем немедленного приостановления членства России во всех международных организациях, гарантирующих международный прапора и безопасность", – говорится в документе.

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Крім того, нижня палата польського парламенту погоджується зі змістом скарги, поданої владою України до Ради Безпеки ООН, і закликає міжнародне співтовариство висунути обвинувачення винним у злочинах в Міжнародному суді в Гаазі.

"Ніхто, хто цінує свободу, права і гідність людини, норми демократії й основи цивілізації, не має права бути байдужим до трагедії українців", – наголошується в резолюції.

Як зазначається, після виявлення жертв різанини в Бучі потрібні подальші дії.

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"Держави та уряди, які не можуть приєднатися до цієї коаліції cправедливості, навмисно чи ні, приєднуються до коаліції російського беззаконня", – резюмується у тексті резолюції.
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Топ комментарии
+31
Всім союзникам- низький уклін. А Польщі- особлива подяка!!!
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08.04.2022 13:10
+16
immortality


@immorta83072852

·
20 ч



Кабаеву наконец-то выперли из Швейцарии!

К своему бункерному кабаеву она пока не попала. Но очень скоро они воссоединяться... Это был очень тяжёлый коллективеый труд всех небезразличных Швейцарских коррупционеров додавили, причем тех кто незаконно и выдавал ей документы...
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08.04.2022 13:19
+10
Санкции против рашки и рюске должны быть закреплены как минимум на 100 лет. Чтобы у них пропала самоуверенность что санкции это не надолго.
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08.04.2022 13:11
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Всім союзникам- низький уклін. А Польщі- особлива подяка!!!
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08.04.2022 13:10 Ответить
Санкции против рашки и рюске должны быть закреплены как минимум на 100 лет. Чтобы у них пропала самоуверенность что санкции это не надолго.
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08.04.2022 13:11 Ответить
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08.04.2022 13:23 Ответить
Вот именно. Сейчас по спортивным росканалам крутят специальную рекламу. Сначала показывают мировых лидеров, которые говорят слово "санкции" а потом показывают "победы" рос сборных и спортсменов.
Финальная фраза - санкции временно, а победы навсегда.
Боюсь, просто так снять санкции им не удастся. Победы забудутся, а санкции останутся.
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08.04.2022 13:38 Ответить
навмисне знищення цивільних це справжній геноцид, хто б шо не казав.
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08.04.2022 13:15 Ответить
ВИКИНУТИ РАЗЛЯНДІЮ З ВСІХ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ПОЗБАВИТИ ЧЛЕНСТВА В РАД. БЕЗ. ООН!!!
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08.04.2022 13:15 Ответить
Роzzія не має права існування на планеті, не кажучи вже про ООН та інші організації.
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08.04.2022 13:15 Ответить
Жоржик


@Tamara1945271

·
12 ч



Люди помогите! В Дергачах остался приют 25 собачек и 28 котиков.
Часть была вывезена в начале войны.Эти остались. Пережили один этап войны.Теперь срочно нужна эвакуация! Обращаюсь ко всем приютам, ко всем неравнодушным людям.
Помогите нам вывезти животных! Тел.+380 66 700 1133
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08.04.2022 13:17 Ответить
Повністю згоден з нашими друзями поляками..., кацапську наволоч вигнати зі всіх міжнародних інституцій !! Чому тільки Кулеба про це мовчить !?
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08.04.2022 13:19 Ответить
immortality


@immorta83072852

·
20 ч



Кабаеву наконец-то выперли из Швейцарии!

К своему бункерному кабаеву она пока не попала. Но очень скоро они воссоединяться... Это был очень тяжёлый коллективеый труд всех небезразличных Швейцарских коррупционеров додавили, причем тех кто незаконно и выдавал ей документы...
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08.04.2022 13:19 Ответить
👍
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08.04.2022 15:14 Ответить
Нужна северная Корея 2.
Пусть жрут ягель и собирают валежник
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08.04.2022 13:42 Ответить
надо срочно отменить право вето в совбезе и отдать например Украине, это место они потеряют навсегда
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08.04.2022 13:57 Ответить
Місце на кладовищі не має ніякої цінності, с правом вето, або без
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08.04.2022 14:19 Ответить
За всієї поваги до Вас, але право вето -- це за фактом володіння ЯЗ, так би мовити, природнє право. Скажімо, РБ ООН ухвалить щось без кацапії. І хто це виконає, якщо навіть НАТО боїться будь якого конфлікту з кацапами? Звісно, що був би Р.Рейґан чи Джон МакКейн, вони б нагнули кацапію. Але їх нема.
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08.04.2022 14:37 Ответить
На превеликий жаль, їм, кацапам, наср@ти на ці організації.
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08.04.2022 14:34 Ответить
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08.04.2022 14:42 Ответить
 
 