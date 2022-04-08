Польша требует остановить членство РФ в международных организациях из-за геноцида в Украине
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Нижняя палата польского парламента требует создания международной комиссии по расследованию преступлений российского геноцида в Украине, осуждению преступников, а также приостановить членство России во всех международных организациях.
Об этом говорится в резолюции, принятой в сессионном зале Сейма Польши единогласно, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы поражены свидетельствами невероятной жестокости российской армии, участвующей в незаконном нападении на независимое украинское государство. Мы призываем международное сообщество отреагировать на это в соответствии с масштабами преступления, совершенного против украинского народа", – отмечается в резолюции.
В документе подчеркивается, что сознательно совершенные систематические акты насилия против гражданских мужчин и женщин "имеют признаки геноцида".
"Найденные на улицах, в подвалах, ямах, братских могилах мертвые жертвы пыток, изнасилований и выстрелов в затылок, символом чего стала Буча, является кровавым свидетельством преступных стремлений имперской политики Владимира Путина", - подчеркивается в резолюции.
Как отмечается, военные преступления идут в паре с постоянной пропагандой российских государственных СМИ, где часто фигурирует слово "деукраинизация", то есть действие, направленное "не только на лишение украинского народа права на самоопределение, но и право на существование".
В тексте резолюции подчеркивается, что польские депутаты ожидают создания международной комиссии по расследованию преступлений геноцида России в Украине, а также немедленного осуждения военных преступников.
"Сейм Республики Польша ожидает немедленного создания международной следственной комиссии, которая будет документировать и проверять факты, показания и выводы, а также немедленное осуждение военных преступников. Мы также требуем немедленного приостановления членства России во всех международных организациях, гарантирующих международный прапора и безопасность", – говорится в документе.
Крім того, нижня палата польського парламенту погоджується зі змістом скарги, поданої владою України до Ради Безпеки ООН, і закликає міжнародне співтовариство висунути обвинувачення винним у злочинах в Міжнародному суді в Гаазі.
"Ніхто, хто цінує свободу, права і гідність людини, норми демократії й основи цивілізації, не має права бути байдужим до трагедії українців", – наголошується в резолюції.
Як зазначається, після виявлення жертв різанини в Бучі потрібні подальші дії.
"Держави та уряди, які не можуть приєднатися до цієї коаліції cправедливості, навмисно чи ні, приєднуються до коаліції російського беззаконня", – резюмується у тексті резолюції.
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Финальная фраза - санкции временно, а победы навсегда.
Боюсь, просто так снять санкции им не удастся. Победы забудутся, а санкции останутся.
@Tamara1945271
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12 ч
Люди помогите! В Дергачах остался приют 25 собачек и 28 котиков.
Часть была вывезена в начале войны.Эти остались. Пережили один этап войны.Теперь срочно нужна эвакуация! Обращаюсь ко всем приютам, ко всем неравнодушным людям.
Помогите нам вывезти животных! Тел.+380 66 700 1133
@immorta83072852
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20 ч
Кабаеву наконец-то выперли из Швейцарии!
К своему бункерному кабаеву она пока не попала. Но очень скоро они воссоединяться... Это был очень тяжёлый коллективеый труд всех небезразличных Швейцарских коррупционеров додавили, причем тех кто незаконно и выдавал ей документы...
Пусть жрут ягель и собирают валежник