РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15444 посетителя онлайн
Новости АвтоВойна в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
9 494 28
война (47275) Луганщина (6251) оккупация (9530) паспорт (1135) россия (91360) Донецкая область (7177) Лисянский Павел (95)

В оккупированных районах Луганской области и Донецкой области готовят референдум о вхождении в РФ, - правозащитник Лисянский. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Авто Война в Украине

днр

В оккупированных Россией районах Луганской и Донецкой областей политтехнологи из партии "Единая Россия" проводят опрос среди чиновников местных администраций и лояльного населения РФ. Опрос проходит избирательно и носит характер доказательства поддержки местного населения правящего режима РФ.

Об этом сообщил правозащитник Павел Лисянский, директор Института стратегических исследований и безопасности, передает Цензор.НЕТ.

В дальнейшем данные этого опроса будут переданы в Кремль как доказательство того, что так называемые ДНР и ЛНР готовы войти в состав РФ.

"Местные жители, близкие к оккупационным администрациям, сообщают, что референдум состоится в ближайшие 1,5 месяца. При проведении опроса интервьюеру заранее сообщают, в каких местах необходимо поставить галочки. Затем данные обнародуют и скажут якобы о "высокой поддержке России" среди местного населения, как оправдание этой безумной войны", - говорит Лисянский.

В оккупированных районах Луганской области и Донецкой области готовят референдум о вхождении в РФ, - правозащитник Лисянский 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": На оккупированной РФ территории Луганской и Донецкой областей учителя массово отказываются сотрудничать с оккупантами, – правозащитник Лисянский

Также он добавляет, что от источников стало известно: в оккупированных РФ городах Луганской и Донецкой областей массированно происходит процесс паспортизации местного населения. Паспорта РФ выдают под угрозами репрессий, в том числе при насильственном вывозе украинцев. По данным российских ведомств, около 12 тысяч украинцев "в экстренном порядке" приняли в гражданство России.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+30
Вообще плевать. Сейчас все решает ВСУ.
показать весь комментарий
08.04.2022 13:27
+16
Не дивує. Це ж росіяни - деградуюча гілка еволюції.
показать весь комментарий
08.04.2022 13:28
+16
Именно так! ВСУ еще мотивированнее будет воевать на "российской" территории!
показать весь комментарий
08.04.2022 13:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Надеются, что за полтора месяца их не выгонят. Напрасно.
показать весь комментарий
08.04.2022 13:21 Ответить
Зе уже и так не против отдать ордло рашистам
показать весь комментарий
08.04.2022 16:23 Ответить
Формулировки в опроснике дебильные.
показать весь комментарий
08.04.2022 13:22 Ответить
Не дивує. Це ж росіяни - деградуюча гілка еволюції.
показать весь комментарий
08.04.2022 13:28 Ответить
а что на росии не дебильно, смысл не в формулировках, а в скором проведении "референдума", хотят закрепиться любыми путями
показать весь комментарий
08.04.2022 13:35 Ответить
Скажи, маленькая, что ты хочешь? Чтоб тебе оторвали голову, или ехать на дачу?
(с) "Подкидыш" 1939г.
показать весь комментарий
08.04.2022 16:25 Ответить
Не дебільні а маніпулятивні.
РоССійські політтехнологи працюють...
показать весь комментарий
08.04.2022 17:53 Ответить
Вони вже рехверендили.
показать весь комментарий
08.04.2022 13:24 Ответить
вопроса о присоединение к рашке нет
показать весь комментарий
08.04.2022 13:24 Ответить
одни уже сходили на референдум, когда призывали нечисть на территорию Украины
показать весь комментарий
08.04.2022 13:24 Ответить
*****, по ходу, нужна хоть какая-то победа. Обосравшись в Украине, он попытается налепить на паРашу разную абхазио и ордло, и представить это, как победу.
показать весь комментарий
08.04.2022 13:26 Ответить
Вообще плевать. Сейчас все решает ВСУ.
показать весь комментарий
08.04.2022 13:27 Ответить
Именно так! ВСУ еще мотивированнее будет воевать на "российской" территории!
показать весь комментарий
08.04.2022 13:33 Ответить
Хех... можуть хоч кожен день референдити.
показать весь комментарий
08.04.2022 13:28 Ответить
Хоть правой рукой... хоть левой...
показать весь комментарий
08.04.2022 13:34 Ответить
Да похер те паспорта, надо туда смерчами и градами фигачить, прошло время говорить, что там «наши». Смерть кацапам и их прихлебателям.
показать весь комментарий
08.04.2022 13:33 Ответить
***** пора за жиріком,кобздону третього не хватає.
показать весь комментарий
08.04.2022 13:37 Ответить
Анальный опрос
показать весь комментарий
08.04.2022 13:40 Ответить
О россиянах, поддерживающих путлера, хорошо сказал Саша Сотник: "расчеловеченные белковые организмы". Это относится и к лугандонцам.
показать весь комментарий
08.04.2022 13:45 Ответить
Пусть лучше копают себе могилы и крымских крыс тоже касается
показать весь комментарий
08.04.2022 13:49 Ответить
Надеюсь наша арта тоже поставит свои отметки в опроснике, а еще лучше поможет считать.
показать весь комментарий
08.04.2022 13:51 Ответить
Нашим людям в ЛДНР пенсии,соцвыплаты?Это же наши люди.
До какого времени это будет длиться?
показать весь комментарий
08.04.2022 13:57 Ответить
Хто був"наш"давно виїхав з тої клоаки .Лишились лише самотні старі.
показать весь комментарий
08.04.2022 14:43 Ответить
Хай забавляються , це не має значення
показать весь комментарий
08.04.2022 14:01 Ответить
Отложим на 15 років... Виведем за рамки перемовин ...
ЗСУ, народ України з вами, а Ви- з народом
показать весь комментарий
08.04.2022 14:06 Ответить
Лише на 15 років? Чого вже, краще сказати прямо як задумано- не на 15 років, а назавжди. Головне, щоб Зеленський отримав шанс зустрітися з путіним, це величезна мрія Зеленського. Так?
показать весь комментарий
08.04.2022 14:14 Ответить
ДНИЩЕ УЖЕ БЫЛО, ОКАЗЫВАЕТСЯ , ОНО ЕЩЕ НЕ ПРОБИТО...
показать весь комментарий
08.04.2022 14:06 Ответить
как войдут -- так и вийдуть, козли дАнбасские... (це не стосується нормальних людей, жителів Донецької та Луганської областей України))
показать весь комментарий
08.04.2022 14:40 Ответить
 
 