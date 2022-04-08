В оккупированных районах Луганской области и Донецкой области готовят референдум о вхождении в РФ, - правозащитник Лисянский. ДОКУМЕНТ

В оккупированных Россией районах Луганской и Донецкой областей политтехнологи из партии "Единая Россия" проводят опрос среди чиновников местных администраций и лояльного населения РФ. Опрос проходит избирательно и носит характер доказательства поддержки местного населения правящего режима РФ.

Об этом сообщил правозащитник Павел Лисянский, директор Института стратегических исследований и безопасности, передает Цензор.НЕТ.

В дальнейшем данные этого опроса будут переданы в Кремль как доказательство того, что так называемые ДНР и ЛНР готовы войти в состав РФ.

"Местные жители, близкие к оккупационным администрациям, сообщают, что референдум состоится в ближайшие 1,5 месяца. При проведении опроса интервьюеру заранее сообщают, в каких местах необходимо поставить галочки. Затем данные обнародуют и скажут якобы о "высокой поддержке России" среди местного населения, как оправдание этой безумной войны", - говорит Лисянский.

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Также он добавляет, что от источников стало известно: в оккупированных РФ городах Луганской и Донецкой областей массированно происходит процесс паспортизации местного населения. Паспорта РФ выдают под угрозами репрессий, в том числе при насильственном вывозе украинцев. По данным российских ведомств, около 12 тысяч украинцев "в экстренном порядке" приняли в гражданство России.