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Новости Война в Украине Санкции против России Война
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армия РФ (15464) война (47275) вокзал (258) Краматорск (2180) обстрел (20434) Шарль Мишель (215)

Мишель об обстреле Краматорска: Нужно больше санкций против РФ и больше оружия для Украины. Только что утвержден 5-й пакет санкций ЕС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

краматорськ

Президент Европейского совета Шарль Мишель из-за удара войск РФ по вокзалу Краматорска заявил о необходимости усиления санкций против России.

Об этом он отметил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Ужасно видеть, как Россия наносит удар по одной из основных станций, использующих мирное население, эвакуируемое из региона, где Россия усиливает свои атаки. Необходимы действия: больше санкций против России и больше оружия для Украины, поступающего из ЕС. Только утверждено 5-й пакет санкций ЕС", – написал Мишель.

Как уже отмечалось, утром 8 апреля российские оккупанты обстреляли ракетами железнодорожный вокзал Краматорска. По данным "Укрзализныци", в результате обстрела более 30 погибших и более 100 раненых. По данным пресс-секретаря главы Донецкой ОВА Татьяны Игнатченко, в результате обстрела вокзала Краматорска 27 человек погибли.

Смотрите: Нацполиция об обстреле вокзала Краматорска: Ракета попала во временный зал ожидания, где находились сотни людей, среди погибших есть дети. ФОТО 18+
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Топ комментарии
+15
той 5й пакет то просто посміховисько
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08.04.2022 13:23
+14
Пора понять, что россию остановит только физическая невозможность продолжать войну - отсутствие оружия, топлива, распад фронта. Все остальное - полумеры.
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08.04.2022 13:28
+8
Вони, *****, стріляють справжніми ракетами по мирному населенню, а ви їм якісь міфічні санкції. Суки! Усі!
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08.04.2022 13:28
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той 5й пакет то просто посміховисько
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08.04.2022 13:23 Ответить
Во второй части сообщения она говорит про ещё большие поставки оружия. Но кого интересует такая мелочь, когда сердце требует зрадоньки?!
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08.04.2022 13:30 Ответить
Не тринди. Не в зраді справа, телнпень.
П'ятий пакет дійсно посміховисько.

Ті санкції обходяться на раз-два.

Заборона заходи в порти Європи судна із Росії. Судна російські майже всі зареєстровані в Панамі. Нормальна санкція????

Чи точкові заборони на платежі деяким банкам? Так через інші банку проведуть платіж.

Про ембарго на вугілля просто сміх.
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08.04.2022 13:43 Ответить
вже обговорюють шостий. Мало-помалу. Погано, що додають по чуть-чуть...
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08.04.2022 13:31 Ответить
В шостому має бути всього два пункти:

1) Повне ембарго на газ з рф
2) Повне ембарго на нафту з рф
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08.04.2022 13:46 Ответить
Просто всіх маскалів потрібно вирізати. Не кажіть про гуманність. Доречі, навіть споавідатися за це не треба.
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08.04.2022 13:25 Ответить
Звісно що не треба, бо вбивати москалів це не гріх
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08.04.2022 13:27 Ответить
Вроде блокада портов, а там сплошные исключения: энергетики и с/х не касается. И затронет только суда под российским флагом. А если владелец поднял флаг Барбадоса, то уже добро пожаловать.
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08.04.2022 13:27 Ответить
У россии сотни судов. Не смогут получать сырье и комплектующие. Надо еще закрыть наземный транзит через Польшу и Прибалтику, но это повлечет огромные убытки для польских перевозчиков.
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08.04.2022 13:30 Ответить
Я знаю, что флаг можно вешать любой. Тут один моряк всё время пишет комментарии, так я понимаю, судам поменять порт приписки (а это флаг) - это, как 2 пальца аб асфальт.
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08.04.2022 13:43 Ответить
нужно давать ответку туда откуда прилетело, создавать на территории врага хаос
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08.04.2022 13:27 Ответить
Давно пора
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08.04.2022 13:30 Ответить
Пора понять, что россию остановит только физическая невозможность продолжать войну - отсутствие оружия, топлива, распад фронта. Все остальное - полумеры.
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08.04.2022 13:28 Ответить
Вони, *****, стріляють справжніми ракетами по мирному населенню, а ви їм якісь міфічні санкції. Суки! Усі!
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08.04.2022 13:28 Ответить
Подоляк: «Ми не йтимемо ні на «Мінськ-3», ні на «Будапешт-2» - це все не має сенсу. В історичній перспективі, навіть короткостроковій, усі ці «мінські» призводять до грандіозних трагедій. Всі ці домовленості без реальних превентивних механізмів попередження війни не діятимуть».
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08.04.2022 13:29 Ответить
нє, ну буде, приміром, стамбул-1, щось на зразок "мінськ1/2", та й навіть з "формулою штанмайєра"...
Тільки от яка різниця: мінські домовленості укладались тоді, коли в України не було армії, яка здатна вчинити достойний опір агресору. Різниця в часі, як мінімум, у вісім років...
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08.04.2022 13:36 Ответить
Ударом по Краматорську Москва показала що на санкції їй начхати.
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08.04.2022 13:30 Ответить
Санкции половинчатые и крайне недостаточные. Оружия, которое реально поможет загнать кацапню в ад пока как небыло, так и нет.
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08.04.2022 13:47 Ответить
И *Томагавки*!!! *Томагавки* Украине!
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08.04.2022 13:48 Ответить
ЄС глибоко стурбований своїм комфортом і достатком, тому реально дієвих санкцій чекати марно. Ці санкції розраховані виключно на їх внутрішній лохторат, типу ми ж не можемо стояти осторонь такої трагедії в Україні. Ці санкції ЄС не здатні вплинути на злочинну поведінку росії, вони не спрямовані нам на допомогу,а виключно,щоб відбилити себе, і ті, хто їх приймає і затверджує знає про це. Ось вони любителі демократії і західних цінностей у всій красі.
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08.04.2022 13:55 Ответить
Работаю в голландской компании vroon. Спокойно нанимают рашистов на их суда.
Как эти твари пересекают границы ЕС и Великобритании? ******,а не санкций.
На моём судне кацапов нет,благодаря принципиальной позиции всего экипажа.
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08.04.2022 14:11 Ответить
Какие накуй санкции ? Каждую минуту гибнут мирные люди, дети , идет полное уничтожение Украины ,геноцид.. Поставьте на веса жизни людей , детей , цену тому что происходит , не ждать и голосовать. На туалетную бумагу на шины Michelin , МакДональдз и тд и тп.. Это все должно идти автоматически на все ,вплоть до веника... Нужно тварь останавливать давить , нужно оружие помощь сила броня. ***** нужно дать ответ на ядерную атаку, в ответ ясно и четко , бумерангом...
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08.04.2022 14:45 Ответить
В жопу хай той пакет собі засунуть
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08.04.2022 17:43 Ответить
 
 