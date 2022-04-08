В ближайшие недели ожидать дипломатических уступок со стороны России не стоит, - Макрон
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что война, начатая Россией против Украины, в последующие дни и недели не закончится.
Об этом он сказал в эфире RTL, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Эта война, к сожалению, не закончится в следующие дни. Для России 9 мая – важная дата. Почти наверняка, что для Путина 9 мая должно быть днем победы. Я думаю, что нас ждут очень тяжелые сценарии на Донбассе", – сказал Макрон.
"Я думаю, что в ближайшие недели не будет много дипломатических уступок со стороны России", – добавил он.
Макрон также упомянул о санкциях ЕС против России: "Мы продолжаем вводить санкции", - сказал он.
При этом французский президент обвинил в отсутствии депутатов от "Национального объединения" в Европейском парламенте, когда речь шла о введении санкций против России, что, по его словам, свидетельствует о "неоднозначности" отношений некоторых лиц с этой страной, несмотря на войну.
В то же время Макрон еще раз подчеркнул: "Мы поддерживаем украинцев".
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Вам що повилазило ? Є тільки 2 варіанти : або вони нас знищуть повністю , або ми їх розвалимо на шматки . Іншого варіанту немає. Тому заткніться та наблюдайте мовчки ,жабоїди.
Ну прям капитан очевидность.
Их как не было, так и не будет. От слова совсем.
От них можно ожидать только виляние задницей и замыливание глаз, но от своих целей они отступать точно не будут.
а не кожного дня ***** дзвонити
Развязанная война это война против Европы.
Планы:
Пятая колонна в нашій Нєнькі встретит ху@ла с хлебом солью и
усилившись нашим ресурсом он попрет "щелкать" всех до Ламанша.
Британцы окажут сопротивление, но это в картину мира ху@ла ни как не вписывается, туманный альбион на какое-то время оставят в покое, а потом всплывут "щуки", как было во времена Карибского кризиса.
Мир пошел вперед, а лапти остались в имперской россии но с неугомонной потребительской жаждой - что бы было не хуже чем у людей, а еще лучше если лучше, при этом со сральником на улице и в голове.