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В ближайшие недели ожидать дипломатических уступок со стороны России не стоит, - Макрон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путин

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что война, начатая Россией против Украины, в последующие дни и недели не закончится.

Об этом он сказал в эфире RTL, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Эта война, к сожалению, не закончится в следующие дни. Для России 9 мая – важная дата. Почти наверняка, что для Путина 9 мая должно быть днем победы. Я думаю, что нас ждут очень тяжелые сценарии на Донбассе", – сказал Макрон. 

"Я думаю, что в ближайшие недели не будет много дипломатических уступок со стороны России", – добавил он.

Читайте: Франция готова быть одним из гарантов безопасности для Украины после войны, - Макрон

Макрон также упомянул о санкциях ЕС против России: "Мы продолжаем вводить санкции", - сказал он.

При этом французский президент обвинил в отсутствии депутатов от "Национального объединения" в Европейском парламенте, когда речь шла о введении санкций против России, что, по его словам, свидетельствует о "неоднозначности" отношений некоторых лиц с этой страной, несмотря на войну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко требует подключить Беларусь к переговорам между Украиной и РФ

В то же время Макрон еще раз подчеркнул: "Мы поддерживаем украинцев".
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Топ комментарии
+19
Да заткнись уже, мерзавец.
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08.04.2022 13:33
+6
Макрон,твоя задача навати нам стілько зброї,скільки ми потребуємо!
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08.04.2022 13:33
+6
Макроша , яка дипломатія ? які поступки з боку росії?
Вам що повилазило ? Є тільки 2 варіанти : або вони нас знищуть повністю , або ми їх розвалимо на шматки . Іншого варіанту немає. Тому заткніться та наблюдайте мовчки ,жабоїди.
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08.04.2022 13:39
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Да заткнись уже, мерзавец.
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08.04.2022 13:33 Ответить
Макрон,твоя задача навати нам стілько зброї,скільки ми потребуємо!
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08.04.2022 13:33 Ответить
він сказав, шо в них самих мало
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08.04.2022 13:47 Ответить
Та яким чином воно каже про гарантії задля України з боку Франції?😉
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08.04.2022 14:29 Ответить
як стосується подальших намірів ***** Макрону можна довіряти, він з ним на "трубі"...
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08.04.2022 13:33 Ответить
той макарон вже заграв своїм пізд@жом
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08.04.2022 13:34 Ответить
А шо так? Макароша мало їздив на поклін до Тупіна?
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08.04.2022 13:37 Ответить
Макарон- є рашистський агент куйла в ЄС І В НАТО.
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08.04.2022 13:39 Ответить
Макроша , яка дипломатія ? які поступки з боку росії?
Вам що повилазило ? Є тільки 2 варіанти : або вони нас знищуть повністю , або ми їх розвалимо на шматки . Іншого варіанту немає. Тому заткніться та наблюдайте мовчки ,жабоїди.
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08.04.2022 13:39 Ответить
Позвонить не хочешь?
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08.04.2022 13:43 Ответить
Причому цей Макрон, якщо москва хоче знищити українську націю? Вже подейкують про ядерний удар на Київ "через два дні". Звісно, це фантазія, але невідомо, що прийде в заклопотану голову хворого Путіна...
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08.04.2022 13:45 Ответить
Мордор і дипломатія - і поруч не стояло. Ми тільки очікуємо на капітуляцію мордора.
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08.04.2022 13:49 Ответить
А надо?
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08.04.2022 14:02 Ответить
Якщо ви не в курсі - нас захищають Збройні Сили України!
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08.04.2022 14:13 Ответить
Це твоє пуйло розізлило Україну, тому дипломатичні розмови з парашкостаном, можуть бути тільки на тему репарацій, строків, і порядку їх виплати, за умови, що ху@ла викопають з бункера, й посадять на лаву підсудних в Гаазі.
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08.04.2022 13:54 Ответить
Макрон какой-то *************, уступки, согласие...долбанутый
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08.04.2022 13:50 Ответить
Так воно на зарплаті в пуйла, разом з меркельшою сидить...Що з воно ще може розказувати.
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08.04.2022 13:55 Ответить
Макрон - статист передаст
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08.04.2022 13:54 Ответить
Поступки будуть тоді, коли вже українські ракети будуть нищити Мацкву, Підер, Засратов та інші кацапські мурашники - от тоді й приймати капітуляцію Уйлостана можна буде.
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08.04.2022 13:59 Ответить
У парня выборы, ему надо семафорить...
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08.04.2022 14:02 Ответить
"Я думаю, что в ближайшие недели не будет много дипломатических уступок со стороны России".

Ну прям капитан очевидность.
Их как не было, так и не будет. От слова совсем.
От них можно ожидать только виляние задницей и замыливание глаз, но от своих целей они отступать точно не будут.
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08.04.2022 14:06 Ответить
жабоїд краще б зброю давав Україні,
а не кожного дня ***** дзвонити
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08.04.2022 14:12 Ответить
ТОЛЬКО СМЕРТЬ АГРЕССОРУ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
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08.04.2022 14:21 Ответить
Кацап,а ти хоч один узяв?"Росейский війсковий корабель,йди на х.й!"
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08.04.2022 14:35 Ответить
Makron to debil kłamca i cipa jak wszyscy Francuzi
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08.04.2022 14:29 Ответить
довбойоб. він дійсно вважає, що ми чекаємо від ***** якіхось там поступок? про які мирні договора може йти річь після Бучі, після Краматорська? про що можно домовлятися з терористами та тварями?
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08.04.2022 14:45 Ответить
Когда уже эти толерсты поймут.
Развязанная война это война против Европы.
Планы:
Пятая колонна в нашій Нєнькі встретит ху@ла с хлебом солью и
усилившись нашим ресурсом он попрет "щелкать" всех до Ламанша.
Британцы окажут сопротивление, но это в картину мира ху@ла ни как не вписывается, туманный альбион на какое-то время оставят в покое, а потом всплывут "щуки", как было во времена Карибского кризиса.
Мир пошел вперед, а лапти остались в имперской россии но с неугомонной потребительской жаждой - что бы было не хуже чем у людей, а еще лучше если лучше, при этом со сральником на улице и в голове.
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08.04.2022 14:59 Ответить
Шут гороховий
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08.04.2022 14:59 Ответить
Этот Макрон таки идиот!...
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08.04.2022 16:00 Ответить
 
 