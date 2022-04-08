В ближайшие недели ожидать дипломатических уступок со стороны России не стоит, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что война, начатая Россией против Украины, в последующие дни и недели не закончится.

Об этом он сказал в эфире RTL, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Эта война, к сожалению, не закончится в следующие дни. Для России 9 мая – важная дата. Почти наверняка, что для Путина 9 мая должно быть днем победы. Я думаю, что нас ждут очень тяжелые сценарии на Донбассе", – сказал Макрон.

"Я думаю, что в ближайшие недели не будет много дипломатических уступок со стороны России", – добавил он.

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Макрон также упомянул о санкциях ЕС против России: "Мы продолжаем вводить санкции", - сказал он.

При этом французский президент обвинил в отсутствии депутатов от "Национального объединения" в Европейском парламенте, когда речь шла о введении санкций против России, что, по его словам, свидетельствует о "неоднозначности" отношений некоторых лиц с этой страной, несмотря на войну.

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В то же время Макрон еще раз подчеркнул: "Мы поддерживаем украинцев".