В результате ракетного удара по Краматорску 39 погибших и 87 раненых, значительное количество тяжелых, - Кириленко

По состоянию на 13:00 известно о 39 погибших и 87 раненых при обстреле войсками РФ железнодорожного вокзала в Краматорске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

По его словам, среди раненых – значительное количество тяжелых.

Кириленко напоминает, что российские войска сегодня утром обстреляли "Точкой-У" железнодорожный вокзал в Краматорске, откуда организованно курсируют эвакуационные поезда, которые вывозят жителей Донбасса в более безопасные области Украины.

"Россияне намеренно пытаются сорвать эвакуацию мирного населения, чтобы прикрываться гражданскими. Для них жизнь людей - только разменная монета и инструмент для достижения своей циничной цели. Не дождутся! Эвакуация продолжится. Все, кто захочет покинуть границы области, смогут это сделать", - отметил Кириленко.

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